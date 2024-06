Kết quả Livestage 1 gây tranh cãi không ngoài dự đoán

Tối 22/6, vòng Livestage 1 đầu tiên của Anh Trai Say Hi lên sóng. Đêm Livestage 1 - Vòng thi Đấu Nhóm của Anh Trai “Say Hi” có luật chơi bất ngờ: Tuy trình diễn nhóm nhưng phần chấm điểm lại là chấm điểm cho từng cá nhân và kết quả cuối cùng sẽ quyết định những Anh Trai nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Khi những màn trình diễn của 6 nhóm khép lại thì cũng chính là lúc những giây phút 300 khán giả trường quay bắt đầu bình chọn cho nhóm. Mỗi khán giả sẽ được bình chọn cho 2/6 nhóm mà họ yêu thích.

Kết quả, 3 nhóm cùng lọt vào Top 3 là: No Far No Star (hạng 1), Don’t Care (hạng 2), Nỗi Đau Ngây Dại (hạng 3). Nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ và Hút cùng xếp vị trí Top 4. Nhóm 10/10 đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đấu nhóm. Điểm số cá nhân của các Anh Trai chưa được công bố, không có Anh Trai nào bị loại ở Livestage 1.

No Far No Star giành hạng nhất tại Livestage 1.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi kết quả được công bố, MXH bùng nổ tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục No Far No Star chưa xứng đáng đạt vị trí cao nhất, có ý kiến cho rằng vị trí của nhóm 10/10 xếp ngay vị trí cuối là quá thấp. Luồng ý kiến cho rằng Sóng Vỗ Vỡ Bờ nên ở vị trí cao hơn,... Tất nhiên, chín người mười ý, gần như ai cũng có những tiết mục xuất sắc nhất trong lòng và có một tiết mục cảm thấy không xứng đáng. Đây là điều đã được dự đoán trước vì với những cuộc thi quy tụ cùng lúc toàn bộ các nghệ sĩ đã thành danh như thế này, sẽ luôn có các tranh cãi tương tự xảy ra.

Bên cạnh đó, vấn đề về tính công bằng của việc khán giả trường quay bình chọn lại được đẩy lên nóng hơn bao giờ hết. Rất nhiều ý kiến cho rằng khán giả trường quay bình chọn theo cảm tính, chủ yếu là Anh Trai họ yêu thích nằm ở đội nào thì sẽ dồn phiếu cho đội đó chứ không bình chọn công tâm theo đúng chuyên môn. Điều này làm netizen lo ngại về việc nhiều Anh Trai thực sự rất tài năng, đáng được biết đến nhiều hơn nhưng lượng fan ít ỏi khó có thể đọ lại như Dương Domic, Vũ Thịnh, JSol, Đỗ Phú Quý, Phạm Anh Duy... có thể bị loại sớm.

Nhà sản xuất nói thế nào về format bình chọn của chương trình?

Theo chia sẻ của NSX Anh Trai Say Hi , tại trường quay có 2 nhóm khán giả: Nhóm Fanclub gồm fan của 30 Anh Trai đến để cổ vũ, tiếp thêm năng lượng cho thần tượng và hoàn toàn không tham gia bình chọn; Nhóm còn lại là 300 khán giả yêu âm nhạc sẽ bình chọn cho những Anh Trai xứng đáng nhất có thể tiến vào các vòng trong. Tuy nhiên, vị trí bình chọn của 300 khán giả “yêu âm nhạc” này khá mơ hồ, không có điều gì đảm bảo được rằng không có FC của các nam nghệ sĩ lọt vào bên trong 300 khán giả giữ quyền bình chọn này.

Đáng chú ý cũng tại buổi họp báo công bố Anh Trai Say Hi, khi các đại diện truyền thông đặt vấn đề với MC Trấn Thành và nhà sản xuất về tính công bằng - chuyên môn của các bình chọn tại trường quay, phía NSX cũng thông tin cho biết sẽ có hội đồng chuyên môn tham gia vào quá trình bình chọn để cân bằng với lượt vote của khán giả đại chúng. Tuy nhiên, kết thúc vòng Livestage 1 có thể thấy không có hội đồng chuyên môn nào để đánh giá, thay vào đó kết quả hoàn toàn trong tay khán giả.

“Bóng ma” từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vẫn ở đó khi trong thời điểm show lên sóng, ý kiến của 357 khán giả bình chọn tại trường quay cũng gây tranh cãi rất nhiều. Tiêu biểu có thể kể đến sân khấu Công diễn 4 của team Mỹ Linh với ca khúc Hương Ngọc Lan chỉ nhận về điểm số thấp kỷ lục của chương trình - 188 điểm. Nhưng cuối cùng khi show lên sóng, hiệu ứng của Hương Ngọc Lan lại bùng nổ về tính nghệ thuật, hơn hẳn tiết mục đạt vị trí Quán quân.

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ít nhất vẫn có một hội đồng chuyên môn giữ vị trí đưa ra các nhận xét (NSX Trần Thành Trung - Nhà báo Trần Hồng Hà - GĐST Denis Đặng) mà vẫn gây tranh cãi lớn đến vậy khi dựa vào kết quả fanvote. Trong khi đằng này, Anh Trai Say Hi “thả trôi” kết quả hoàn toàn theo fan vote thì còn có thể tạo nên những “sóng gió” gì?

Kết quả sẽ còn gây tranh cãi dài dài?

Anh Trai Say Hi được NSX khẳng định là format “thuần Việt” hoàn toàn do ekip Việt Nam sáng tạo thế nên khán giả cũng tương đối mơ hồ với luật chơi, các quy định và khó lòng đối chiếu với show nước ngoài để rút ra format. Bản chất show cũng mang tính giải trí, tập hợp 30 nghệ sĩ đã có tên tuổi không nhiều thì ít, thế nên gần như NSX hoàn toàn “nắm quyền sinh sát”. Thêm câu chuyện lượt vote từ khán giả trường quay nằm hoàn toàn ngoài sự kiểm soát, không có sự định hướng ít nhiều từ các cố vấn chuyên môn, kết quả chương trình dự đoán sẽ tiếp tục gây tranh cãi ở các Livestage kế tiếp.

Tranh cãi về việc khán giả trường quay - khán giả xem ở nhà sẽ mãi mãi không có hồi kết, không chỉ ở chương trình này. Khán giả trường quay có những cái lí của riêng họ, là người trực tiếp xem những gì thật nhất, xem được cả quá trình của ekip sản xuất và các tiết mục. Khán giả ở nhà xem thành phẩm sau cùng và có thời gian nhiều hơn để nhận xét về các tiết mục. Ngay khi tranh cãi xảy ra, hàng trăm khán giả trực tiếp có mặt ở trường quay cũng lên tiếng phản biện liên tục trước các ý kiến cho rằng lượt vote của họ là “không công tâm”. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta cũng khó làm được gì. Câu chuyện tương tự diễn ra với các show Hàn, show Trung,...

Nhưng trên hết, chính những tranh cãi bùng nổ sau Livestage 1 đã khiến Anh Trai Say Hi nhận về lượt thảo luận “khủng” trên tất cả các nền tảng MXH. Đó có thể xem là bước chiến thắng đầu tiên về truyền thông, về độ thảo luận cho NSX Anh Trai Say Hi, nhất là khi họ đã thể hiện việc đối đầu “không khoan nhượng” với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng chuẩn bị lên sóng!

https://kenh14.vn/bung-no-tranh-cai-sau-ket-qua-livestage-1-cua-anh-trai-say-hi-cau-chuyen-luot-vote-khan-gia-tai-truong-quay-lai-phai-ban-20240623181511257.chn