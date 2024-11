Nắm chắc trong tay 9 giải Grammy, sở hữu tượng vàng Oscar cùng vô số kỷ lục âm nhạc, Billie Eilish là nghệ sĩ sinh trong thập niên 2000s "out trình" nhất hiện tại. Năm 2024, Billie Eilish lần nữa "phá đảo" với album Hit Me Hard And Soft, trở thành nghệ sĩ nữ có lượng nghe hàng tháng cao nhất Spotify.

Nữ ca sĩ Gen Z "out trình" làng nhạc hiện nay

Kéo dài hiệu ứng album, Billie Eilish tổ chức World Tour cùng tên. Hiện, cô nàng đang chạy loạt show tại Bắc Mỹ. Cuối tuần qua, Billie Eilish vừa tổ chức thành công 2 đêm concert Hit Me Hard And Soft tại Atlanta, Mỹ.

Billie Eilish biểu diễn ca khúc gây sốt Birds of a Feather tại concert

Tại đây, Billie Eilish để lại khoảnh khắc "khó đỡ" đang viral khắp toàn cầu. Khi đang biểu diễn, giao lưu với khán giả, có fan đã "nhiệt tình" quăng luôn nội y cổ vũ Billie. Đáng nói, chiếc quần xấu số lại vướng ngay trên micro của Billie Eilish, tạo nên bức ảnh chiếm trọn spotlight.

Bức ảnh khó đỡ của Billie Eilish

Bức ảnh được fan Billie Eilish lan truyền khắp các nền tảng. Ai cũng "cười ngất" trước khoảnh khắc không biết may hay rủi của giọng ca Birds of a Feather. Những tưởng sẽ chỉ toàn để lại hình ảnh đẹp, "so deep" sau một đêm diễn nhạc "suy", thì hiện tại Billie Eilish lại trở thành "meme" mới vì khoảnh khắc nhạy cảm này. "Chiếc quần ** của Billie" đang là từ khoá được tìm kiếm, thu hút cả triệu lượt xem trên Twitter.