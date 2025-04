Trong thế giới giải trí vốn đầy biến động, nơi tài năng có thể nâng một người lên đỉnh cao và chỉ một sai lầm cũng đủ đẩy họ vào hố sâu lãng quên, Chris Brown là một cái tên mang tính nghịch lý đến khó tin. Là hiện thân của tài năng hiếm có – với chất giọng độc đáo, khả năng vũ đạo đỉnh cao và hàng loạt bản hit làm khuynh đảo Billboard – Chris Brown đáng ra đã có thể trở thành một biểu tượng âm nhạc trọn vẹn của thế hệ. Thế nhưng, đi kèm với ánh hào quang là một bóng tối kéo dài: bê bối nối tiếp bê bối, scandal cá nhân lấn át hào quang nghệ thuật.

Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Chris Brown giữ hàng loạt thành tích khủng

Ra mắt vào năm 2005 với album đầu tay mang tên chính mình – Chris Brown, khi ấy Chris Brown chỉ vừa mới 15 tuổi. Ca khúc chủ đề Run It! đã lập tức trở thành hiện tượng, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, khiến Chris trở thành nghệ sĩ nam trẻ nhất đưa ca khúc đầu tay lên vị trí No.1, đây một thành tích đáng nể trong lịch sử nhạc Pop/R&B.

Ca khúc đầu tay của Chris Brown - Run It!

Sau thành công ban đầu, Chris Brown tiếp tục khẳng định mình không phải là “hiện tượng một mùa” bằng album thứ hai Exclusive (2007). Đây là album giúp định hình hình ảnh một nghệ sĩ R&B thế hệ mới với loạt hit như With You, Wall to Wall và đặc biệt là Forever, ca khúc này đã trở thành ca khúc đám cưới quốc dân một thời. Video nhảy trên nền Forever cũng góp phần đưa vũ đạo của Chris lên một tầm cao mới.

Chris Brown là một trong những tài năng trẻ tuổi làm khuynh đảo thị trường âm nhạc toàn cầu

Năm 2009, giữa làn sóng tẩy chay dữ dội Chris Brown mặc kệ dư luận mà cho ra mắt album Graffiti – một nỗ lực comeback không mấy thành công về thương mại, nhưng thể hiện rõ quyết tâm giữ lấy đam mê. Dù bị đánh giá là thiếu ổn định, album vẫn có vài điểm sáng như Crawl và I Can Transform Ya (hợp tác với Lil Wayne).

Chris Brown thực sự trở lại mạnh mẽ với album F.A.M.E. (2011), đây được xem là một trong những album thành công nhất trong sự nghiệp anh. Các bản hit như Yeah 3x, Look at Me Now hợp tác với Busta Rhymes và Lil Wayne, cùng với ca khúc Beautiful People đưa nam ca sĩ trở lại đỉnh cao các bảng xếp hạng. Đặc biệt, F.A.M.E. đã giúp Chris giành giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp cho Album R&B xuất sắc nhất, một cột mốc tái định vị hình ảnh của anh sau scandal. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục duy trì “phong độ bền vững” với các album như: Fortune (2012), X (2014), Royalty (2015) đặt theo tên con gái của Chris Brown.

Nam ca sĩ liên tục ra nhiều ca khúc hit và đạt nhiều thành tích khủng

Chris khiến cả ngành công nghiệp âm nhạc sửng sốt khi phát hành album Heartbreak on a Full Moon gồm 45 ca khúc được phát hành vào năm 2017. Điều bất ngờ là dù dung lượng “khủng”, album vẫn lọt vào Billboard 200 top 5 và nhận được chứng nhận Bạch kim kép. Các bản hit đáng chú ý bao gồm Privacy, Questions, Tempo và Hope You Do. Nam ca sĩ tiếp tục “thống trị Billboard” với Indigo (2019), nổi bật nhất là bản No Guidance kết hợp cùng Drake – người từng có mối thù với anh. Màn hòa giải này không chỉ gây sốc cho người hâm mộ, mà còn đưa No Guidance vào danh sách những ca khúc R&B thành công nhất thập kỷ, đồng thời đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Chris trên các sân khấu lớn.

Heartbreak on a Full Moon gồm 45 ca khúc

Album Breezy (2022) cho thấy Chris Brown không còn chỉ tập trung vào vũ đạo hay phong cách “bad boy”, mà đang hướng đến âm nhạc trưởng thành hơn. Album gồm nhiều màn kết hợp đa dạng: từ Wizkid, H.E.R., Lil Baby đến Jack Harlow, với các ca khúc nổi bật như Call Me Every Day, WE (Warm Embrace). Năm 2023, anh phát hành album 11:11 - một dự án mang tính cá nhân và tâm linh, phản ánh những suy ngẫm về cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu. Chris Brown cũng bắt đầu tour diễn 11:11 Tour vào năm 2024.

20 năm hoạt động nghệ thuật, Chris Brown vẫn giữ vững phong độ trong chất lượng âm nhạc

Đến năm 2025, Chris Brown đã có gần 20 năm hoạt động âm nhạc, sở hữu hàng chục bản hit, hàng triệu album bán ra và một lượng người hâm mộ trung thành trên toàn cầu. Nhằm đánh dấu 2 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc, gần đây nam ca sĩ đã công bố sẽ tổ chức world tour Breezy Bowl XX vào tháng 6/2025 và sẽ có hơn 30 buổi biểu diễn trên toàn thế giới, bao gồm các điểm dừng chân ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Danh tiếng lụi tắt vì quá tai tiếng

Chris Brown là một trong những nghệ sĩ sở hữu hành trình sự nghiệp đầy biến động nhất trong làng nhạc đương đại – một minh chứng điển hình cho khái niệm "lên voi xuống chó" của showbiz. Tài năng thiên bẩm, chất giọng đặc trưng và khả năng trình diễn vũ đạo ấn tượng giúp anh trở thành một hiện tượng từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng, thay vì để người ta chỉ nhớ đến mình với âm nhạc, Chris Brown lại khiến công chúng không thể nào tách rời hình ảnh anh khỏi loạt bê bối cá nhân kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Chris Brown là một trong những “trai hư” có tiếng của US UK

Từ vụ hành hung bạn gái, những xung đột nảy lửa với các nghệ sĩ khác, cho đến những tranh cãi pháp lý và phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội – cuộc đời nghệ sĩ của Chris là một chuỗi những scandal nối tiếp nhau.

Cột mốc đánh dấu bước ngoặt đen tối trong sự nghiệp của Chris Brown chính là vào năm 2009 khi anh bị cáo buộc hành hung bạn gái lúc bấy giờ là ca sĩ Rihanna, chỉ vài giờ trước lễ trao giải Grammy danh giá. Bức ảnh Rihanna với gương mặt bầm tím lan truyền khắp các mặt báo, gây chấn động toàn cầu. Đây không chỉ là cú ngã đầu tiên mà còn là cú ngã nghiêm trọng nhất, khiến hình ảnh của anh bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt khán giả.

Vụ án chấn động dư luận một thời của Chris Brown

Hậu quả kéo theo là hàng loạt đài phát thanh từ chối phát nhạc của nam ca sĩ, nhiều nhãn hàng lập tức cắt hợp đồng tài trợ, trong khi làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội ngày một dữ dội. Album Graffiti phát hành ngay sau bê bối này thất bại thảm hại cả về doanh số lẫn đánh giá chuyên môn. Với công chúng lúc ấy, cái tên Chris Brown gần như bị “khai tử” trong ngành giải trí.

Sau khi chia tay Chris Brown, Rihanna trải qua giai đoạn nhiều biến động về cảm xúc và sự nghiệp. Thay vì né tránh, cô đối mặt với nỗi đau và liên tục phát hành loạt hit đình đám như Only Girl (In The World), What’s My Name?, We Found Love, Diamonds, Bitch Better Have My Money,... đưa cô trở thành một trong những "main pop girl" có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Tuy nhiên, từ sau album Anti (2016) Rihanna gần như “mất hút” khỏi âm nhạc, khiến fan không ngừng réo gọi. Mãi đến 2022, cô mới phát hành hai ca khúc Lift Me Up và Born Again cho phim Black Panther: Wakanda Forever. Sân khấu Super Bowl 2023 là lần hiếm hoi Rihanna tái xuất, càng khiến người hâm mộ trông ngóng album mới hơn bao giờ hết.

Rihanna có sự nghiệp thành công rực rỡ hậu chia tay với Chris Brown

Bên cạnh âm nhạc, Rihanna còn gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu tỷ đô Fenty Beauty. Trong đời sống cá nhân, cô cũng viên mãn không kém khi đang có mối quan hệ hạnh phúc gần 6 năm với rapper A$AP Rocky và là mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh, RZA và Riot. Năm 2022, Rihanna trở thảnh tỷ phú nhờ đế chế mỹ phẩm và sự nghiệp âm nhạc thành công.

Rihanna và A$AP Rocky đang có mối tình hạnh phúc

Nhiều người tin rằng cú vấp đau này sẽ khiến Chris thay đổi và tập trung hoàn toàn cho âm nhạc như một cách để chuộc lỗi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vụ hành hung Rihanna chỉ là khởi đầu cho chuỗi bê bối không hồi kết. Trong những năm tiếp theo, Chris Brown liên tục dính líu đến các vụ kiện, cáo buộc hành hung, sử dụng chất kích thích, và thậm chí là xô xát với các nghệ sĩ nổi tiếng như Drake hay Frank Ocean.

Chris Brown ngồi im khi Frank Ocean nhận giải thưởng sau ẩu đả tại Grammy 2013

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là vào năm 2013, khi anh xảy ra ẩu đả với Frank Ocean chỉ vì tranh giành chỗ đỗ xe tại một studio. Đến năm 2016, Chris Brown lại một lần nữa khiến dư luận sửng sốt khi ném ghế từ ban công khách sạn xuống tầng trệt sau khi bị một người hâm mộ cố gắng chụp lén. Sự việc khiến cửa kính khách sạn vỡ tung và suýt gây thương tích cho người qua đường. Hành động bốc đồng này khiến anh bị quản thúc tại gia trong 4 tháng, đồng thời kích hoạt lại án treo liên quan đến vụ việc với Rihanna.

Những tưởng sau hàng loạt biến cố, Chris Brown sẽ rút ra bài học và thay đổi bản thân. Thế nhưng, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đến năm 2017, anh tiếp tục bị bạn gái cũ Karrueche Tran tố cáo đe dọa giết nếu cô không trả lại đồ đạc cá nhân. Cảnh sát sau đó đã đến khám nhà của nam ca sĩ, thu giữ nhiều vũ khí không có giấy phép hợp pháp. Mặc dù được tại ngoại và vụ kiện sau đó được dàn xếp, nhưng hình ảnh của anh một lần nữa bị hoen ố nghiêm trọng.

Chris Brown và bạn gái cũ Karrueche Tran

Không dừng lại ở đó, Chris Brown còn đối diện với nhiều cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi xâm hại tình dục. Năm 2019, một phụ nữ Pháp cáo buộc Chris cưỡng hiếp cô tại một khách sạn 5 sao sau buổi biểu diễn. Đến năm 2022, một fan nữ khác tố Chris Brown dụ cô đến phòng thu để quan hệ tình dục dù biết cô đã có gia đình. Dù kết quả các vụ kiện không luôn được công khai, nhưng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc khiến công chúng ngày càng mất niềm tin vào đạo đức của nam ca sĩ này.

Chris Brown từng nhiều lần lên toà án vì những hành vi bạo lực của mình

Sau hơn một thập kỷ "nằm trong tâm bão", những tưởng Chris Brown đã bước vào giai đoạn trầm lặng hơn để khán giả có thể tập trung vào âm nhạc thay vì đời tư rối ren. Tuy nhiên, thực tế cho thấy danh sách bê bối của anh vẫn đang tiếp tục được nối dài qua từng năm, thậm chí còn mang màu sắc phi lý hơn bao giờ hết.

Không dừng lại ở bạo lực, những dấu hiệu bất ổn về tâm lý và hành vi cũng ngày một rõ nét. Chris Brown nhiều lần bị bắt gặp trong trạng thái không tỉnh táo, la hét không kiểm soát tại khách sạn hoặc có những hành động kỳ quặc trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là vào năm 2023, anh đã livestream cảnh tự cắt tóc trong trạng thái vô định, ánh mắt vô hồn và lời nói lặp lại thiếu mạch lạc. Hình ảnh này không khỏi khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần của nam ca sĩ, đồng thời tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về việc anh có đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết về y tế hay không.

Chính vì hồ sơ “đen” kéo dài, nhiều quốc gia đã chủ động từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho Chris Brown

Chính vì hồ sơ “đen” kéo dài, nhiều quốc gia đã chủ động từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho Chris Brown, bao gồm Anh (2010, 2015), Canada (2014) và Úc (2015). Những quốc gia này viện dẫn tiền án bạo lực và hành vi nguy hiểm của nam nghệ sĩ như lý do chính cho quyết định từ chối visa. Đáng chú ý, đến tận năm 2023, Chris vẫn không thể đặt chân đến Úc dù đã xin visa tới 4 lần, buộc anh phải liên tục hủy tour diễn và đánh mất hàng loạt cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế.

Gần đây nhất, vào năm 2024, Chris Brown lại gây chú ý với vụ ẩu đả suýt xảy ra với nam ca sĩ Usher tại một câu lạc bộ ở Miami. Dù nguyên nhân mâu thuẫn không được công bố rõ ràng, nhưng cả hai đã có một cuộc xô xát căng thẳng khiến cảnh sát phải can thiệp. Rất may không ai bị bắt giữ, tuy nhiên vụ việc này tiếp tục khoét sâu hình ảnh một ngôi sao thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc, ngay cả khi đứng cạnh những đồng nghiệp từng thân thiết. Thậm chí, Chris Brown còn từng bị làm hẳn một bộ phim tài liệu về những hành vi bạo lực của mình - Chris Brown: A History of Violence (2024).

Nếu không tai tiếng, nam ca sĩ này sẽ được xưng tụng là biểu tượng âm nhạc

Chris Brown là một trường hợp hiếm hoi trong ngành giải trí: một nghệ sĩ có thể đứng vững qua gần hai thập kỷ với một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của những gì tăm tối nhất trong giới showbiz. Dù có âm nhạc được yêu thích, nhưng liên hoàn phốt đã khiến Chris Brown trở thành kẻ bị ghét trong mắt công chúng. Nếu không tai tiếng, nam ca sĩ này sẽ được xưng tụng là biểu tượng âm nhạc. Nhưng tất cả đã không xảy ra vì số tai tiếng của Chris Brown áp đảo cả thành tựu âm nhạc.