Chris Brown kiện Warner Bros., đòi bồi thường 500 triệu USD

Trong vụ kiện mà trang Variety thu thập được, Chris Brown cáo buộc các nhà sản xuất đứng sau loạt phim tài liệu này, bao gồm Warner Bros. và Ample, về tội phỉ báng và cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần thông qua các khiếu nại phỉ báng chống lại anh trong A History of Violence. Anh cũng cáo buộc rằng bằng chứng được đưa ra để chứng minh cho khiếu nại của họ là hoàn toàn sai sự thật.

Chris Brown khởi kiện ông lớn Warner Bros. vì A History of Violence được cho là phỉ báng nam nghệ sĩ

"Nói một cách đơn giản, vụ kiện này liên quan đến việc phương tiện truyền thông đặt lợi nhuận của họ lên trên sự thật" - nội dung trong đơn kiện của Chris Brown - "Kể từ đầu tháng 10 năm 2024, Ample LLC và Warner Brothers đã được thông báo rằng họ đang quảng bá và công bố thông tin sai lệch để theo đuổi lượt thích, lượt nhấp, lượt tải xuống và USD và gây bất lợi cho Chris Brown. Cuối cùng, vào ngày 27 tháng 10 năm 2024, họ đã phát sóng phim tài liệu "Chris Brown: A History of Violence" mặc dù biết rằng phim này đầy rẫy những lời nói dối và lừa dối, đồng thời vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nhà báo".

Sau khi đơn kiện được công bố, Warner Bros. đã không trả lời ngay các yêu cầu bình luận của trang Variety.

Đơn kiện cũng cáo buộc rằng những tuyên bố của nhân vật được đặt tên Jane Doe, được sử dụng làm bằng chứng chống lại Brown trong phim tài liệu, đã "bị mất uy tín nhiều lần" và rằng cô này là "kẻ gây ra bạo lực đối với bạn tình và bản thân cô ta là người đánh trước".

Đơn kiện thừa nhận Chris Brown - người từng chiến thắng giải Grammy - đã phạm sai lầm trong quá khứ, điều này đã được công khai thừa nhận và giải quyết bởi chính anh trong bộ phim tài liệu năm 2017 Chris Brown: Welcome To My Life, nhưng anh "đã trưởng thành từ những trải nghiệm đó và sự tiến triển của anh ấy đã tự nói lên điều đó".