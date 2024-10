Billie Eilish vừa “xuất xưởng" MV cho ca khúc BIRDS OF A FEATHER, oanh tạc nhiều BXH trong và ngoài nước. Tuy có chút bất lợi khi ra mắt cùng thời điểm với “rắn chúa” Taylor Swift vào tháng 5 vừa qua, Billie Eilish dần vươn lên dẫn đầu mảng nhạc số, cũng như gây mê mẩn qua album Hit Me Hard And Soft . Điều đặc biệt, đây là bài hát cô nàng ghét bỏ nhất trong album, thậm chí còn suýt cho ra “chuồng gà". May mắn thay, ngôi sao trẻ vẫn quyết định giữ lại ca khúc và “con dân” được thưởng thức một tuyệt phẩm của 2024.

MV BIRDS OF A FEATHER.

Chính vì sức nóng vẫn chưa chịu hạ nhiệt trong 5 tháng qua nên dân tình ngay lập tức đổ xô “cày view" và bóc tách video ca nhạc mới của nàng “Bơ chúa". Vẫn theo một công thức chung như những MV trước đó, BIRDS OF A FEATHER khá khó hiểu. Bối cảnh của MV là một văn phòng công sở đìu hiu, không một bóng người.

Ở đoạn đầu, một vài khung hình tĩnh được chuyển cảnh khá nhanh hơi hướng quay montage (những cảnh quay nhanh được ghép lại), cùng với đó là một gam màu xanh ảm đạm bao trùm khắp MV khiến người xem liên tưởng đến một chiều không gian liminal space (những địa điểm hoang vắng siêu thực).

Vibe của MV khá u tối, ảm đạm.

Về phần nội dung, gần như toàn bộ MV xuyên suốt sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 2001 đều khá tối giản và không màu mè về mặt hoạt cảnh, thường chỉ tập trung vào lối diễn xuất đầy ẩn ý, kỳ quặc của Billie Eilish. Và BIRDS OF A FEATHER cũng không phải ngoại lệ.

Tuy ảo diệu là vậy nhưng qua góc nhìn hậu trường, khán giả có thể thấy một Billie Eilish tích cực lăn xả, từ vắt vẻo trên ghế, lăn lê bò toài khắp sàn nhà cho tới đâm… vỡ cả tường. Không khó để nhận ra nữ ca sĩ sinh năm 2001 không hề đầu tư nhiều về mặt sản xuất MV trong album mới ra, điển hình là BIRDS OF A FEATHER và ca chúc chủ đề Lunch với những cảnh quay phông nền trắng cùng những điệu nhảy phiêu theo nhạc.

Hậu trường quay BIRDS OF A FEATHER lăn xả cực vui nhộn và thú vị của Billie Eilish

MV Lunch.

Thay vào đó, Billie EIlish và anh trai Finneas đã làm mới trải nghiệm khi tung ra hàng loạt phiên bản, cho phép người nghe có thể thoả mãn thưởng nhạc theo nhiều cách thú vị và mới mẻ hơn. Ngoài ra, 2 anh em còn quảng bá album hợp tác thông qua những màn trình diễn live session, khoe trọn giọng hát làm nên tên tuổi của mình.

Ngay sau khi ra mắt được vài giờ, Hit Me Hard And Soft đã nhận được “cơn mưa" lời khen từ giới chuyên môn và các trang phê bình âm nhạc. Sản phẩm mới nhất của Billie Eilish là album có thành thích đánh giá cao nhất trong năm nay với số điểm tuyệt đối 100/100 từ The Independent và 95 điểm từ Metcritic, xuất sắc vượt mặt Taylor Swift với 93 điểm cho The Tortured Poets Department.

Hiện tại, Hit Me Hard And Soft và BIRDS OF A FEATHER đang là ứng cử viên nặng ký cho Grammy năm nay. So với trải nghiệm lê thê của The Tortured Poets Department khiến người nghe có phần mệt mỏi thì album mới của Billie Eilish được đánh giá có phần nhỉnh hơn nhờ sự chỉn chu, một câu chuyện hoàn chỉnh được dẫn dắt theo trật tự và sự thống nhất.

"Rắn chúa" đành nhường ngôi vương cho Billie Eilish.

Tuần trước, cô nàng đón tin vui khi BIRDS OF A FEATHER đã đặt chân vào bộ sưu tập tỷ streams. Đáng chú ý, ngôi sao trẻ đã vượt mặt Taylor Swift, trở thành nghệ sĩ nữ có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify suốt 3 tháng vừa qua với con số trung bình trên 100 triệu người nghe.

Việc Billie Eilish cho đàn chị “hít khói” khiến cộng đồng mạng sục sôi một thời gian dài bởi nàng “rắn chúa" đã xưng vương khắp BXH âm nhạc suốt nhiều tháng ở mảng nghệ sĩ nữ, lượng người nghe hàng tháng Spotify bỏ xa “đoạn tầng" các vị trí sau đó. Vì thế, đây là một cột mốc đáng nhớ và cần đươc ghi nhận nhiều hơn từ khán giả đại chúng.

Billie Eilish sở hữu một quân đoàn fan đông đảo sẵn sàng cày stream, giúp cô trở thành một trong những gương mặt Gen Z đình đám nhất trong ngành công nghiệp giải trí thế giới hiện nay. Lý giải cho sức hút khó cưỡng của “Bơ chúa" chính là chất riêng trong phong cách làm nhạc. Cô nàng tập trung nhiều vào phần lời hát, cách nhấn nhá câu từ, kết hợp cùng âm sắc mỏng nhẹ, u uất vô thực, thổi vào từng ca khúc thứ giai điệu gây nghiện.

Cô nàng hiện là một trong những sao trẻ hot nhất nhì làng nhạc thế giới

Bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm gây sốt Bad Guy năm 2019, Billie Eilish tiếp tục nối dài chuỗi liên hoàn hit như lovely, Happier Than Ever, What Was I Made For … Billie Eilish là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thắng Big4 Grammy khi chưa đầy 20 tuổi, cho siêu phẩm Bad Guy . Ở tuổi 23, cô nàng có trong tay 9 kèn vàng Grammy, 2 tượng Oscar danh giá và vô số giải thưởng và thành tích đầy ấn tượng.

Thời gian qua, giữa bê bối tình dục gây rúng động làng giải trí của Diddy nổ ra, đoạn phỏng vấn của Justin Bieber có nhắc đến Billie Eilish được lan truyền trở lại. Anh chàng xúc động khi bộc bạch muốn bảo vệ nữ ca sĩ khỏi những kẻ xấu: "Chúng ta hãy để Billie được tự do làm những gì cô bé muốn, và nếu Billie cần, tôi sẵn sàng giúp hết mình… Tôi muốn bảo vệ Billie. Tôi không muốn cô bé phải trải qua những gì mà tôi đối mặt. Tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra với bất cứ ai cả. Nếu Billie cần tôi, tôi sẽ dang tay giúp đỡ ."

Tại thời điểm đó, người hâm mộ chỉ nghĩ rằng Justin Bieber chỉ đơn thuần thể hiển sự quý mến của mình dành cho nàng “Bơ chúa". Tuy nhiên, đối chiếu với những cáo buộc nghiêm trọng mới đây của “ông trùm làng rap”, giả thuyết về việc Justin Bieber muốn bảo vệ Billie Eiliss khỏi showbiz đầy rẫy dục vọng và tệ nạn lại thêm phần chắc chắn.

Vào ngày 28/9, trước ngày “khai súng" chuyến lưu diễn toàn cầu, Billie Eilish đã đăng tải hình ảnh Justin Bieber thời “gà bông", ngầm động viên và ủng hộ anh chàng giữa “chảo lửa" xoay quanh mối quan hệ giữa nam ca sĩ và Diddy. Động thái tinh tế này được netizen hết sức thích thú, đồng thời ca ngợi mối quan hệ thân thiết và đáng ngưỡng mộ của cả hai trong giới Hollywood đen tối.