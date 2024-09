Nhóm nhạc nữ M2M tái hợp sau 22 năm

Nhóm nhạc nữ người Na Uy M2M ra mắt vào những năm 1990 và nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới nhờ giọng hát trong trẻo và phong cách âm nhạc độc đáo.



M2M là tên viết tắt của hai cô gái Marit Larsen và Marion Raven. Những ca khúc làm nên tên tuổi cho nhóm có thể kể tới Pretty Boy, The Day You Went Away....

Năm 2002, nhóm nhạc tuyên bố tan rã vì mỗi thành viên có hoạt động riêng. Sau 22 năm chia cách, họ bất ngờ tiếp tục quay lại làm việc cùng nhau. Để chào mừng sự kiện này, cả hai đã cùng hát lại ca khúc nổi tiếng nhất của họ là The Day You Went Away để dành tặng cho khán giả hâm mộ. Hình ảnh quen thuộc là Marit Larsen ngồi đàn guitar và hai cô gái thả mình vào âm nhạc. Chất giọng mộc mạc, đáng yêu của nhóm được nhận xét không thay đổi theo năm tháng.

Hai nữ ca sĩ dường như cũng không thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Khi nhìn thấy họ, bầu trời tuổi thơ của thế hệ khán giả 8x, 9x thực sự trở lại. Nhiều người chia sẻ rằng các ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, gần gũi với tâm sự của các thiếu nữ chính là những bài hát tiếng Anh vỡ lòng của mình.