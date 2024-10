Mới đây, tạp chí The New Yorker đưa tin rằng Usher đã mời Jung Kook biểu diễn Standing Next To You tại halftime show của Super Bowl 2024. Sân khấu giữa giờ của cúp bóng bầu dục Mỹ hàng năm là sự kiện âm nhạc quy mô được dư luận vô cùng quan tâm. Nghệ sĩ biểu diễn tại đây đều là những siêu sao hàng đầu nước Mỹ.

Ngôi sao nhạc RnB đã được xác nhận là nghệ sĩ biểu diễn tại Super Bowl năm nay. Do đó, việc Jung Kook được Usher ngỏ ý cùng diễn tại Super Bowl 2024 khiến cộng đồng fan Kpop "choáng". Vì không ngờ rằng Jung Kook được đánh giá cao tới vậy, và đây là một cơ hội rất tốt để em út BTS nâng cao vị thế trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Song, điều này đã không xảy ra. Jung Kook từ chối lời mời của Usher vì vướng lịch nhập ngũ. Tháng 12 năm 2023, Jung Kook đã tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lúc này, sự nghiệp solo của em út nhóm nhạc toàn cầu đang ở đỉnh cao. Album đầu tay GOLDEN thiết lập nên hàng loạt kỷ lục âm nhạc. Đưa Jung Kook từ thành viên nhóm BTS trở thành popstar thế hệ mới.

Đây cũng là thời điểm Jung Kook có màn collab với loạt ngôi sao quốc tế. Trong đó, Usher kết hợp với nam idol trong bản remix Standing Next To You.

Gần đây, Usher bị réo tên khắp các mặt trận vì mối quan hệ "dây mơ rễ má" với ông trùm Diddy. Tháng 9 năm nay, Diddy bị bắt vì tội phạm tình dục. Tội ác cùng những bữa tiệc thác loạn của giới giải trí xứ cờ hoa bị phơi bày.

Trong đó, fan nhạc hoảng sợ trước khả năng Justin Bieber là nạn nhân của Diddy. Usher từng được Diddy nâng đỡ từ năm 13 tuổi. Giọng ca Hey Daddy cũng là người tìm ra tài năng của Justin Bieber và giới thiệu với Diddy. Từ đây, loạt thuyết âm mưu bị thêu dệt. Cư dân mạng cho rằng chính Usher là "kẻ dắt mối" Justin Bieber vào hang ổ Diddy.

HYBE - đế chế giải trí Hàn Quốc có sức ảnh hưởng nhất tại Mỹ cũng bị nghi ngờ có liên hệ với ông trùm Diddy khi Scooter Braun - CEO HYBE America là một trong những nhân vật cộm cán thuộc "vòng tròn quyền lực" này. Jung Kook quảng bá tại Mỹ, collab với Usher do 1 tay Scooter Braun sắp xếp. Việc Jung Kook thẳng thừng từ chối lời mời diễn Super Bowl cùng Usher để nhập ngũ cho thấy sự kiên định của nam idol sinh năm 1997.

Nhưng, có một bộ phận fan không nghĩ thế. Nhiều người cho rằng việc Jung Kook không được diễn Super Bowl 2024 là vì bị HYBE "bắt ép". Trên các diễn đàn Kpop, fan BTS "ném đá" HYBE vì kìm hãm sự nghiệp của Jung Kook.

- Tại sao lại đáng tiếc như vậy.

- Bộ họ nghĩ Super Bowl giống như một chương trình trao giải địa phương nào đó sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một với bất kỳ nghệ sĩ nào, nhưng họ lại hành động như thể điều này có thể xảy ra với một nghệ sĩ sinh năm 97 bất cứ lúc nào.

- Ha... điều này khiến tôi sôi máu

- Biết là điều này sẽ xảy ra. Công ty này không thể chịu đựng được việc Jung Kook thành công. Hãy rời khỏi HYBE.

- HYBE có lẽ đã không nói bất cứ điều gì với Jung Kook. Trong sự kiện World Cup, anh ấy đã đề cập rằng mình không được liên lạc, và điều tương tự cũng xảy ra với Charlie Puth. Mọi người cứ nói rằng họ không thể liên lạc với Jung Kook. Đây thực sự là một công ty tệ hại.

- Thật là một cơ hội tốt.. tiếc quá đi mất.

- HYBE thực sự là công ty giải trí tệ nhất.

Quyết định nhập ngũ vào tháng 12/2023 của Jung Kook từng khiến fan bàng hoàng. Nhưng đều này xuất phát từ việc em út BTS ưu tiên cho hoạt động nhóm. Nhập ngũ cùng lúc với các anh em sẽ rút ngắn tối đa thời gian nhóm ngưng hoạt động. BTS dự kiến comeback đầy đủ vào năm 2025. Về những đồn đoán về "vòng tròn quyền lực" Diddy - Usher, cũng không có căn cứ gì cho thấy Jung kook có liên quan.