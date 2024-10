Ngày 14/10 tới đây, SEVENTEEN sẽ trở lại với mini album thứ 12 Spill The Feels. Đây là màn comeback thứ 2 trong năm nay của nhóm nam triệu bản, sau Best Album: 17 Is Right Here hồi tháng 4. SEVENTEEN là một trong những nhóm gen 3 hiếm hoi còn duy trì tần suất quảng bá dày đặc như tân binh cho đến hiện tại. Với tên tuổi ngày càng lên, 13 chàng trai bền bỉ hoạt động, phá đảo nhiều cột mốc mới dù đang cận kề biến động lớn nhất sự nghiệp - nhập ngũ.

SEVENTEEN chuẩn bị comeback vào tháng 10 tới

Mini album thứ 12 - Spill The Feels

Thời gian qua, SEVENTEEN liên tục “nhá hàng" cho mini album mới. Từ ảnh concept đến 6 track sample đều khiến fan đứng ngồi không yên. Ngày 1/10, nhóm công bố màn collab đặc biệt với DJ quốc tế Khaled. Ca khúc hợp tác là track chủ đề Love, Money, Fame của mini album lần này.

SEVENTEEN công bố collab với DJ Khaled

Trước đó, Mingyu, Woozi và Vernon đã có chuyến công tác tại Mỹ hồi cuối tháng 9. Ba thành viên tham dự sân khấu của Khaled, bên cạnh đó úp mở về 1 sản phẩm làm chung. Cuối cùng, sản phẩm ấy cũng đã được hé lộ. Thông tin nhóm nam hàng đầu Kpop hợp tác cùng DJ quốc tế khiến các fan nhạc vô cùng hứng thú.

3 mẩu SEVENTEEN đến dự concert của Khaled

Mingyu, Woozi và Vernon trong chuyến công tác tại Mỹ

Song, màn collab này lại đang bị một bộ phận fan SEVENTEEN đòi tẩy chay. Trên nền tảng X (Twitter), nhiều bài đăng chỉ trích HYBE, yêu cầu Pledis - label quản lý SEVENTEEN ngưng phát hành bài hát collab Khaled ngay lập tức. Lý do là bởi, Khaled bị đồn liên quan đến Diddy - ông trùm Hip-hop vừa mới bị bắt vì tội phạm tình dục.

Khaled có mối quan hệ thân thiết với ông trùm Diddy

Diddy là một rapper, chủ hãng thu âm lớn tại Mỹ. Suốt 30 năm hoạt động, người này tổ chức vô số tiệc tùng, mời nhiều ngôi sao tham gia. Trong số đó, có những bữa tiệc là thác loạn tình dục khiến dân tình ngán ngẩm. Nhìn lại những bữa tiệc của Diddy, cư dân mạng lên danh sách các ngôi sao liên quan. Khaled nhiều lần xuất hiện, và là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Diddy. Do đó, nam DJ bị lên án cùng ông trùm này.

Vì Khaled, bài hát mới của SEVENTEEN bị fan đòi tẩy chay

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mang tính chủ quan. Các bữa tiệc của Diddy “thâu tóm" gần như một nửa Hollywood. Việc 1 ngôi sao có tiếng trong làng nhạc như Khaled tham gia tiệc Diddy tổ chức là chuyện bình thường. Không có bằng chứng cho thấy Khaled là đồng phạm của Diddy.

Do đó, phản ứng cực đoan của nhóm fan đòi tẩy chay SEVENTEEN vì Khaled là quá đà. Hành động này khiến phần đông người hâm mộ SEVENTEEN bất bình. Không có lý do chính đáng để lên án Khaled. Chưa kể, sản phẩm collab chắc chắn đã được SEVENTEEN và đội ngũ làm nhạc - bao gồm thành viên Woozi hoàn tất từ lâu.

Mini album thứ 12 của SEVENTEEN đã được chuẩn bị từ trước khi ồn ào của Diddy nổ ra

Được biết, các công tác chuẩn bị cho mini album lần này đã được thực hiện từ hồi đầu năm. Thời điểm này, vụ việc của Diddy chưa bị công bố cáo trạng. Rất khó để xác định ai là người liên quan đến ông trùm tình dục.

Fan trung thành xót xa cho nỗ lực comeback của 13 chàng trai

SEVENTEEN là nhóm nhạc vô cùng gần gũi với fan, gần như mọi biến cố nội bộ, hay tranh cãi liên quan đến nhóm đều được các thành viên cập nhật thông qua MXH. Do đó, việc bài hát mới bị 1 số fan đòi tẩy chay chắc chắn sẽ khiến các chàng trai buồn lòng. Nghĩ đến nỗ lực của team làm nhạc cùng việc cả nhóm cố gắng comeback đều đặn, mà bị chính fandom phản đối làm các fan trung thành không khỏi xót xa.