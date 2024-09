11 giờ 40 phút khuya 8/9 (theo giờ Việt Nam), SEVENTEEN chính thức tiến vào sân khấu Lollapalooza Berlin với vai trò headliner. Theo đó, nhóm nam triệu bản nhà Pledis là nhóm nhạc Kpop đầu tiên trình diễn tại đại nhạc hội nước Đức ở line-up chính. Sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình 9 năm của SEVENTEEN, được fan trên toàn thế giới đón chờ.

SEVENTEEN biểu diễn tại đại nhạc hội Lollapalooza Berlin 2024

Sự kiện ghi thêm dấu ấn đặc biệt trong hành trình 9 năm của SEVENTEEN

SEVENTEEN mở màn set diễn tại Lollapalooza Berlin bằng ca khúc mang tinh thần đồng đội mãnh liệt - Super. Âm nhạc sôi động, đội hình hùng hậu với 12 người (thiếu 1 thành viên vướng lịch trình riêng) live band cực cháy khiến không gian vỡ oà. Khác với sân khấu Glastonbury tại Anh hồi tháng 7 không có người hâm mộ Kpop, Lollapalooza Berlin là nơi “fandom tập hợp", hàng trăm nghìn Carats từ nhiều nơi đổ về ủng hộ thần thượng.

Sân khấu mở màn không thể cháy hơn

Sân khấu choáng ngợp từ giọng live đến vũ đạo, thể lực các thành viên khiến cư dân mạng kinh ngạc

Set diễn của headliner SEVENTEEN diễn ra trong vòng 1 giờ 30 phút, trình diễn tổng cộng 19 ca khúc. Ngoài bài mở màn Super, SEVENTEEN còn chiêu đãi các fan châu Âu loạt hit quen thuộc như HOT, Clap, God of Music, Darl+ing, Ready to love, Rock with you, Left & Right, Maestro, SOS, Headliner,...

SEVENTEEN live "nuốt mic" 19 ca khúc (clip hát SOS)

Bên cạnh đó còn có riêng sân khấu cho các nhóm nhỏ BSS, SVT Leaders (tập hợp 3 thành viên trưởng nhóm S.Coups, Hoshi và Woozi) cùng các unit cố định - Hiphop Team, Vocal Team và Performance Team. SEVENTEEN còn đưa đặc sản “Aju Nice never ending" đến “quẩy tung" Lollapalooza.

Có thể nói, trải nghiệm setlist kể trên không khác gì một concert riêng của nhóm. Kỹ năng trình diễn của SEVENTEEN ngày càng được nâng cấp. SEVENTEEN tận hưởng sân khấu bằng trăm phần trăm năng lượng. Các thành viên liên tục chia sẻ bản thân vui vẻ, hạnh phúc thế nào khi được gặp gỡ khán giả. Sự chân thành, kính nghiệp của SEVENTEEN lay động công chúng.

SEVENTEEN cài cắm những ca khúc đặc biệt khiến fan phấn khích

Khả năng vũ đạo của nhóm nam nhảy đều nhất Kpop

Đặc sản “Aju Nice never ending" của SEVENTEEN “quẩy tung" Lollapalooza

Trên sân khấu quy mô tại châu Âu, SEVENTEEN tự tin thể hiện bản lĩnh của những idol 10 năm tuổi, kỹ năng làm chủ sân khấu miễn chê, từ trình diễn cho đến khuấy động, up mood khán giả. Các bài hát của SEVENTEEN đa số là tiếng Hàn vẫn không thể ngăn cản được fanchant bùng nổ từ người tham dự.

SEVENTEEN hát liên tục không nghỉ, vừa live vừa thực hiện vũ đạo cường độ mạnh. Đáng nói, thành viên Hoshi là người tham gia gần như các stage, giữ vai trò khuấy động sân khấu mà vẫn "cháy" đến phút cuối cùng. Lollapalooza kết thúc, Hoshi và SEVENTEEN nhận về cơn mưa lời khen. Dân tình kinh ngạc trước thể lực đáng gờm của 12 chàng trai.



Hoshi - người giữ lửa sân khấu của SEVENTEEN

Khả năng khuấy động sân khấu đỉnh cao

Không chỉ đốt cháy không khí bằng khả năng live “nuốt đĩa", vũ đạo bùng nổ mà sự duyên dáng, hoạt ngôn của các thành viên cũng là điểm sáng. Ngoài hai thành viên người Mỹ Joshua, Vernon, kỹ năng tiếng Anh của SEVENTEEN ngày càng hoàn thiện hơn.

Nam thần hot nhất Kpop Mingyu thể hiện sức quyến rũ riêng biệt qua những lời nhắn gửi khiến người hâm mộ mê mẩn không thôi. Visual “cún bự" ướt đẫm mồ hôi đầy nóng bỏng của Mingyu được dân tình truyền tay nhau, cực viral trên các diễn đàn.

Khoảnh khắc "triệu tim" của Mingyu

Visual cực phẩm của nam thần sinh năm 97

Sự kiện này có ý nghĩa to lớn với fan vì là sân khấu quốc tế cuối cùng trước khi thành viên Jeonghan lên đường nhập ngũ. Khoảnh khắc fan đồng loạt hô tên Jeonghan, các thành viên không cầm được sự xúc động. Tình cảm giữa các Carats và SEVENTEEN đong đầy qua những khoảnh khắc thế này, thăm hỏi nhau, cùng hát chung 1 khúc ca.

Người hâm mộ hô to tên "Jeonghan" như thay lời tạm biệt cho sân khấu quốc tế cuối cùng của nam idol trước thềm nhập ngũ

Dù là nhóm nhạc dẫn đầu khả năng “tẩu tán" album, nhưng SEVENTEEN liên tục dính điều tiếng, bị antifan mỉa mai “giả vờ nổi tiếng", độ nhận diện toàn cầu thấp. Không nhiều lời, SEVENTEEN đập tan định kiến “kém nổi" bằng đám đông hàng trăm nghìn người cổ vũ cực nhiệt ở trời Âu.

BTC Lollapalooza Berlin cũng thông báo loạt vật phẩm SEVENTEEN đã nhanh chóng sold-out. Thời điểm diễn ra set diễn Lollapalooza của SEVENTEEN, nền tảng X ngập tràn bài đăng nhắc đến nhóm nam triệu bản.

SEVENTEEN chứng minh thực lực của idol 10 năm, khiến dân Hàn tự hào

Đập tan định kiến "kém nổi" ở quốc tế

Nhìn đám đông ủng hộ SEVENTEEN tại Lollapalooza Berlin, người hâm mộ không khỏi tự hào. Kỹ năng trình diễn của nhóm nam triệu bản lại gây sốt các diễn đàn Kpop. Cư dân mạng Hàn không tiếc lời ngợi ca.

Phản ứng Knet về sân khấu Lollapalooza của SEVENTEEN:

- Thật tốt khi nhóm nhạc tài năng thế này có thể nổi tiếng. Giỏi lắm.

- Thể lực khủng khiếp. SEVENTEEN đỉnh nhất.

- Setlist keo quá. Dù hát tiếng Hàn nhưng vẫn nghe được fanchant rất to. Nhiệt huyết và thể lực của SEVENTEEN không đùa được đâu.

- Hoạt động bao năm rồi mà vẫn tuyệt vời như thế.

- Đã quyết định không xem để đi ngủ, nhưng không ngủ được nên đã dậy xem, và dopamine tăng quá nên thành ra thức trắng luôn…

- Để theo kịp setlist này thì fan SEVENTEEN cũng phải tập thể lực vất vả luôn đó.

- Hát live hàng thật giá thật.

- Giỏi phát sốc. Nhóm này luôn trình diễn như thể ngày mai giải nghệ.

- Người có thực lực sĩ với đời.

- Sân khấu của SEVENTEEN có sức hấp dẫn với cả nonfan. Thực sự phải đi 1 lần.