Tối 28/6 (theo giờ Việt Nam), SEVENTEEN chính thức có mặt tại lễ hội âm nhạc Glastonbury 2024, với vị trí headliner. Theo đó, nhóm nam triệu bản làm nên lịch sử Kpop khi là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân khấu Pyramid (khu vực chính) của đại nhạc hội lớn nhất nước Anh.

Glastonbury được tổ chức thường niên tại Worthy Farm, Somerset, Anh. Đây cũng là sự kiện âm nhạc ngoài trời có quy mô hoành tráng nhất thế giới, mang tính biểu tượng tại đất nước sương mù.

SEVENTEEN tại Glastonbury 2024

Glastonbury đánh dấu lần đầu tiên SEVENTEEN góp mặt trong line-up một đại nhạc hội quốc tế. Do đó, sự kiện có ý nghĩa cực lớn với nhóm và các fan. Khoảnh khắc SEVENTEEN xuất hiện đầy thần thái trên sân khấu Pyramid, người hâm mộ xúc động không nói nên lời.

SEVENTEEN làm nên lịch sử Kpop khi là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh

Nỗ lực không ngừng trong 9 năm qua của SEVENTEEN giúp nhóm liên tục thiết lập những kỷ lục mới trong sự nghiệp. Đứng trước hàng trăm nghìn khán giả của Glastonbury, 13 chàng trai tự tin hô vang “Say the name, SEVENTEEN” khiến fan nức nở không thôi.

Đứng trước hàng trăm nghìn khán giả của Glastonbury, 13 chàng trai tự tin hô vang “Say the name, SEVENTEEN”

Lần đầu chinh chiến đại nhạc hội lớn nhất Anh Quốc, SEVENTEEN mang đến setlist 13 bài hát biểu tượng của nhóm. Nhóm mở màn với MAESTRO, đẩy cảm xúc lên cao trào cùng HOT, Rock With You, Clap, God of Music, Ready to Love, SOS, LALALI. Rồi một chút lắng đọng với Cheers to Youth, Headliner, I Dont Understand But I Luv You, 2 Minus 1. Cuối cùng, SEVENTEEN kết màn trọn vẹn cùng “đặc sản" encore Aju Nice.

SEVENTEEN khoe khả năng biểu diễn "thần sầu" cùng đám đông khủng hưởng ứng sân khấu của nhóm

Phong độ trình diễn của idol 9 năm tuổi được phát huy hết nấc. SEVENTEEN live "nuốt đĩa" 13 ca khúc cùng liveband, kết hợp vũ đạo không thể bùng nổ hơn. Không hổ danh là nhóm nhạc biểu diễn tốt top đầu Kpop, SEVENTEEN khiến các khán giả tại Anh ngỡ ngàng bằng khả năng làm chủ sân khấu của mình.

Phong độ trình diễn của nhóm được phát huy hết nấc

Cơn mưa lời khen dành cho năng lượng, nhiệt huyết của 13 chàng trai

Sân khấu Glastonbury của SEVENTEEN được fan nhạc truyền tay nhau. Cơn mưa lời khen dành cho năng lượng, nhiệt huyết của 13 chàng trai. Đám đông hàng trăm nghìn người cực kỳ hưởng ứng phần trình diễn, fanchant và “quẩy” theo nhạc cực nhiệt tình. Trình diễn tại main stage của Glastonbury giúp SEVENTEEN có cơ hội mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường châu Âu, từ đó, tên tuổi ngày càng thăng hạng.

Khoảnh khắc viral nhất thuộc về Mingyu

Một trong những khoảnh khắc viral nhất trong set diễn của SEVENTEEN chính là “chồng quốc dân" Mingyu quẩy quá hăng đến mức… rách quần. Để chữa cháy tình hình, Mingyu dùng ngay lá cờ đại diện của SEVENTEEN quấn quanh mình.

Vừa buồn cười vừa tự hào là cảm giác của fan trên toàn thế giới khi theo dõi nam rapper sinh năm 1997 “flex" lá cờ “SEVENTEEN right here, making history at Glastonbury" (tạm dịch: SEVENTEEN ngay tại đây, tạo nên lịch sử Glastonbury). Hình ảnh này chắc chắn trở thành một trong những khoảnh khắc “iconic" của Mingyu nói riêng và SEVENTEEN nói chung.

“SEVENTEEN right here, making history at Glastonbury" (tạm dịch: SEVENTEEN ngay tại đây, tạo nên lịch sử Glastonbury)

Trước khi bước sang ngưỡng cửa 10 năm, nhóm nam triệu bản đã kịp ghi danh vào hàng ngũ những nghệ sĩ góp phần đưa Kpop lan toả toàn cầu. Nói về hiệu ứng SEVENTEEN để lại, chuyên trang âm nhạc Anh Quốc NME nhận xét: “Trước sự xuất hiện làm nên lịch sử của SEVENTEEN tại Glastonbury, một số khán giả nghi ngờ liệu họ có phù hợp với sự kiện này hay không - hay thậm chí có xứng đáng với vị trí của mình.

Tuy nhiên, vào thời điểm bài hát cuối cùng vang lên, những hoài nghi hoàn toàn bị xoá khỏi tâm trí. Màn trình diễn nhóm mang đến ngày hôm nay phù hợp hoàn hảo với bối cảnh rộng lớn này, chứng tỏ SEVENTEEN và Kpop nói chung cực kỳ triển vọng tại Worthy Farm.”

SEVENTEEN và dấu ấn không thể nào quên tại Glastonbury

Thành công gây ấn tượng tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Anh Quốc, sắp tới, SEVENTEEN sẽ tiến đến Lollapalooza được tổ chức tại Berlin, Đức. Không chững lại quá lâu, SEVENTEEN tiếp tục tiến về phía trước. Nhóm dự kiến phát hành album thứ hai trong năm nay, sau 17 Is Right Here vừa ra mắt cuối tháng 4 và thực hiện chuyến lưu diễn toàn thế giới.

Ngoài âm nhạc, nhóm còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng, vừa qua được UNESCO bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Thanh niên. SEVENTEEN cũng là nghệ sĩ Kpop đầu tiên được vinh dự này. Trong những nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ 3, SEVENTEEN là cái tên hiếm hoi bền bỉ hoạt động và ngày càng bùng nổ hơn.