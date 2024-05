Bị chê "giả vờ nổi tiếng", nhóm nam triệu bản có cách đáp trả khiến antifan nín lặng!

Nhóm nam triệu bản doanh thu khủng nhưng bị hoài nghi

Kể từ mini album thứ 10 FML - phát hành vào tháng 4/2023, tên tuổi SEVENTEEN phất lên như "diều gặp gió". Đây cũng là sản phẩm đánh dấu kỷ nguyên bùng nổ doanh thu của nhóm nam nhà Pledis với 6.2 triệu bản bán ra.

Thừa thắng xông lên, SEVENTEEN cho ra mắt mini album thứ 11 Seventeenth Heaven tháng 10/2023, lập kỷ lục 5 triệu bản tuần đầu. Nhờ hai lần comeback bùng nổ, 13 chàng trai trở thành nghệ sĩ có doanh thu album cao nhất thế giới năm 2023 - do Liên đoàn ghi âm quốc tế IFPI thống kê.

Debut năm 2015, SEVENTEEN tiến "chậm mà chắc". Xuất phát điểm từ công ty nhỏ, SEVENTEEN từng rất chật vật để ghi dấu ấn trong thị trường đầy tính cạnh tranh như Kpop. Năm 2020, công ty chủ quản Pledis được tập đoàn HYBE "thu mua". Từ đây, SEVENTEEN gia nhập mái nhà lớn của Bang Si Hyuk.

Tiềm lực tài chính từ tập đoàn giúp nhóm tăng cường chất lượng sản phẩm, mở cơ hội quảng bá ở những thị trường lớn, tiến ra toàn cầu. Bước sang năm thứ 8 hoạt động, SEVENTEEN "bung sức" vươn lên top đầu Kpop.

Cuối tháng 4/2024, nhóm comeback với Best Album: 17 Is Right Here và ca khúc chủ đề Maestro. Kỷ lục doanh thu tiếp tục được nối dài với hơn 3 triệu bản bán ra trong tuần đầu. Nhưng, vì quảng bá ngay giữa lùm xùm của tập đoàn HYBE và Min Hee Jin, SEVENTEEN bị "vạ lây".

SEVENTEEN - MAESTRO MV

HYBE và Min Hee Jin đấu tố, làm lộ ra loạt mặt trái của nền công nghiệp Kpop. Trong đó, nổi cộm nhất là vấn nạn sao chép, đạo nhái và thao túng thành tích. Vừa qua, Min Hee Jin cáo buộc tập đoàn HYBE có chiêu trò "tuồn sales" (một dạng gian lận giúp tăng doanh thu album nghệ sĩ), làm dấy lên nhiều đồn đoán về thành tích thực của các nghệ sĩ dưới trướng. SEVENTEEN cũng không ngoại lệ.

Từ đây, nhiều người thêu dệt khả năng SEVENTEEN "tuồn sales", nghi ngờ doanh thu triệu bản của nhóm. Trên các diễn đàn Kpop, antifan liên tục tấn công 13 chàng trai, đồn đoán SEVENTEEN gian lận thành tích. Lý lẽ antifan đưa ra là việc thành tích streaming của SEVENTEEN không cân xứng với doanh thu album.

Một bài đăng từng rất viral có nội dung tố SEVENTEEN thao túng doanh thu album viết như sau: "Với sức lan tỏa như thế này, họ (SEVENTEEN) sẽ đứng số 1 trên Billboard 200 và có thể lưu diễn vòng quanh thế giới tại các sân vận động. Không thể chỉ bán được ở mức độ này ở Châu Á.

...Các nước phương Tây làm sao mà SEVENTEEN có thể bán được ngang bằng với Taylor Swift? Nếu nhìn sang các nước khác hay thậm chí là Nhật Bản, một nhóm nhạc bán được nhiều bản như vậy mới là điều lạ. Thật lạ khi một nhóm như SEVENTEEN lại bán được nhiều đến thế trong khi họ chưa từng đạt đến mức độ nổi tiếng như EXO, BTS hay Wanna One".

Có người còn cất công thống kê sự chênh lệch giữa doanh số album với streaming, để chỉ ra những điểm nghi hoặc trong thành tích triệu bản của SEVENTEEN. Thậm chí, antifan còn xuyên tạc cả độ nổi tiếng của 13 chàng trai, cho rằng nhóm áp dụng chiến lược "trở nên nổi tiếng bằng cách giả vờ nổi tiếng", HYBE media play cho SEVENTEEN bằng những con số doanh thu khổng lồ trong khi không thực sự bùng nổ đến thế.

SEVENTEEN có cách đáp trả khiến antifan nín lặng!

Đứng trước những nghi hoặc vô căn cứ, bị chê là "không nổi tiếng", SEVENTEEN có cách đáp trả "có một không hai" khiến antifan phải nín lặng. Mới đây, nhóm chính thức "mở khoá" SVĐ Nissan, Nhật Bản. SEVENTEEN là nhóm nhạc thứ hai trong lịch sử Kpop sau đàn anh huyền thoại TVXQ biểu diễn tại sân khấu có sức chứa lên đến 72 nghìn người, được mệnh danh là "stage trong mơ" của mọi ngôi sao châu Á.

Hai đêm concert Follow Again tại SVĐ Nissan diễn ra trong hai ngày 25 - 26/5, đúng dịp kỉ niệm 9 năm ra mắt SEVENTEEN. Do đó, sự kiện này có nghĩa vô cùng to lớn với các Carats - fandom SEVENTEEN.

Hơn 72 nghìn fan hát chúc mừng 9 năm thành lập của SEVENTEEN

Nhìn khán đài hơn 70 nghìn người, lấp kín từng lỗ hổng - cả khu vực hạn chế tầm nhìn trong cả hai đêm Follow Again tại Nissan mà fan nức nở tự hào. Biển Carat Bong với hai màu xanh - hồng toả sáng tại SVĐ Nissan là khoảnh khắc không thể quên trong chặng đường 9 năm đồng hành cùng SEVENTEEN.

Không chỉ "sold out" hai đêm diễn tại SVĐ huyền thoại Nissan, thời gian qua, SEVENTEEN đồng thời lấp kín loạt venue khủng trong chuỗi Follow Again. Liệt kê cụ thể, trước khi tiến vào Nissan, SEVENTEEN đã thực hiện tổng cộng 6 đêm concert encore Follow Again, đi qua 3 điểm diễn, bao gồm: 2 đêm 30 - 31/3 tại SVĐ Incheon Asiad, Hàn Quốc - quy mô khoảng 30 nghìn người; 2 đêm 27 - 28/4 tại SVĐ Seoul Sangam Worldcup, Hàn Quốc - quy mô khoảng 40 nghìn người; 2 đêm 18 - 19/5 tại SVĐ Osaka Yanmar - quy mô khoảng 55 nghìn người.

Chất lượng concert của SEVENTEEN cũng luôn được khán giả dành tặng lời khen có cánh. Nhóm luôn tràn đầy năng lượng, biểu diễn hơn 3 tiếng đồng hồ, vừa hát live vừa nhảy cực nhiệt mà vẫn dành thời gian "tấu hài" cùng fan.

Sân khấu cũng được đầu tư hết nấc, nhiều tiết mục đặc biệt mang đến trải nghiệm mãn nhãn, đã tai xứng với số tiền bỏ ra mua vé. SEVENTEEN trang bị cả khu vực riêng cho người khuyết tật, khán đài được thiết kế để những khán giả ngồi xe lăn hay khiếm thính dễ dàng theo dõi. Tham dự concer, cả nonfan cũng cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Từ đây, nhóm dễ dàng thu hút thêm người hâm mộ.

Mở màn cực chiến của concert SEVENTEEN tại SVĐ Nissan ngày 1

Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là tốc độ sold out vé concert. Điển hình như hai show khổng lồ vừa qua, dù đã bán hết vé cả những khu vực hạn chế tầm nhìn ở Nissan nhưng vẫn không đủ vé cho fan. Qua đó, cho thấy fandom SEVENTEEN ngày một đông đảo, đặc biệt là ở 3 thị trường lớn Hàn - Trung - Nhật. Số lượng người tìm vé và đăng ký mua vé trên các trang mua của Nhật vẫn còn khoảng 20 nghìn người.

Với 2 đêm cuối tại Nissan, SEVENTEEN chính thức kết thúc tour châu Á Follow, với tổng 28 show. Dự kiến sau khi hoàn thành 4 buổi diễn cuối cùng tại Nhật Bản, Follow Tour dự kiến cán mốc 1 triệu khán giả, với doanh thu hơn 100 triệu đô - con số khủng cho một chuyến lưu diễn chỉ gói gọn trong 1 châu lục.

Nhìn lại chặng đường này, công chúng không khỏi choáng ngợp bởi sức mạnh bùng nổ của SEVENTEEN. Không giới hạn chính mình, SEVENTEEN hứa hẹn sẽ còn "mở khoá" nhiều kỷ lục mới. Ở năm thứ 9 sự nghiệp, nhóm đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, được nâng tầm qua thời gian. Sắp tới, nhóm còn chinh phục hai đại nhạc hội quốc tế tại Anh và Đức, nâng cao độ nhận diện và sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế

SEVENTEEN là một ca hiếm, khi hoạt động ngót nghét một thập kỷ vẫn giữ được nhiệt huyết, sự kính nghiệp và đồng lòng bên nhau như thưở mới debut. SEVENTEEN chính là "gà đẻ trứng vàng" thứ thiệt. Không cần phải chứng minh quá nhiều, SEVENTEEN "đập tan" nghi ngờ "giả vờ nổi tiếng" bằng loạt concert cháy vé và ngày càng thành công hơn!