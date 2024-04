Giữa bão drama của "nhà lớn" HYBE, một nhóm nam trực thuộc ung dung ra 4 MV, còn gây sốt với doanh thu album!

Những ngày gần đây, tâm điểm truyền thông tập trung về cuộc đấu tố tranh giành quyền lực giữa tập đoàn HYBE với "mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin. Ồn ào bắt đầu khi HYBE công khai kiểm toán ban lãnh đạo ADOR, cáo buộc Min Hee Jin và các cộng sự âm mưu chiếm quyền quản lý, làm rò rỉ thông tin kinh doanh và lôi kéo cổ đông của tập đoàn. Đấu tố lên đến đỉnh điểm khi Min Hee Jin đáp trả, phủ nhận mọi cáo buộc đồng thời tố HYBE "sao chép concept của NewJeans cho ILLIT".

Hàng loạt cái tên bị Min Hee Jin "réo gọi", từ liên quan như NewJeans, ILLIT, Bang Si Hyuk, BELIFT LAB cho đến không liên quan như BTS, TWS, RIIZE,... Giữa bão drama đang bủa vây tập đoàn, hoạt động quảng bá của các nghệ sĩ trực thuộc vẫn được diễn ra như thường ngày. 0h ngày 24/4 (theo giờ Hàn Quốc), nhóm nam triệu bản SEVENTEEN tiếp tục "nhá hàng" về màn comeback sắp tới với Best Album: 17 Is Right Here.

Theo đó, SEVENTEEN tung loạt poster thông báo về 4 MV sẽ lần lượt được phát hành. Sau 2 album đạt kỷ lục doanh thu năm 2023, có thể thấy nhóm nam nhà Pledis đầu tư tất tay cho màn tái xuất vào ngày 29/4. Best Album: 17 Is Right Here là một dự án đặc biệt khi SEVENTEEN tái phát hành loạt title track trong suốt sự nghiệp, kết hợp với 4 ca khúc hoàn toàn mới.

SEVENTEEN sẽ tung 4 MV cho lần trở lại này. Đầu tiên là MV chủ đề Maestro vào chiều 29/4

LALALI của Hiphop Team lên sóng ngày 9/5 lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam)

Spell của Performance Team lên sóng ngày 16/5 lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam)

Cuối cùng là Cheers to Youth của Vocal Team lên sóng ngày 23/5 lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam)

Với 4 bài hát này, SEVENTEEN chơi lớn quay hẳn 4 MV riêng, mỗi MV là một phong cách riêng biệt. Trong đó, MV chủ đề Maestro đầy đủ 13 thành viên sẽ được phát hành cùng lúc với album vào chiều 29/4. 3 MV còn lại thuộc về 3 unit của SEVENTEEN, gồm: LALALI - Hiphop Team, lên sóng ngày 9/5; Spell - Performance Team, lên sóng ngày 16/5 và Cheers to Youth - Vocal Team, lên sóng ngày 23/5.

Highlight medley 4 ca khúc mới thuộc Best Album: 17 Is Right Here của SEVENTEEN

Trước đó, SEVENTEEN đã tung highlight medley nhá hàng giai điệu của từng ca khúc mới. Chỉ với vài giây highlight medley, người nghe đã đứng ngồi không yên với 4 ca khúc mới. SEVENTEEN là nhóm nhạc hiếm hoi trực thuộc HYBE có đội ngũ tự thân, thành viên Woozi kết hợp với producer ruột Bumzu vừa sáng tác vừa sản xuất toàn bộ discography của SEVENTEN.

SEVENTEEN và bài chủ đề Maestro đầy màu sắc

Hiphop Team trong ca khúc riêng LALALI

Concept nhiều ẩn ý của Performance Team

Vocal Team tràn đầy hơi thở thanh xuân

Concept lần này của SEVENTEEN cũng đầy hứa hẹn với những gam màu tươi sáng, nổi bật. Ca khúc chủ đề còn mang tên Maestro (có nghĩa là nhạc trưởng trong tiếng Ý) cùng với loạt "hint" liên quan đến piano hé lộ phần nào thông điệp âm nhạc mà SEVENTEEN muốn gửi gắm. Fan cực kỳ háo hức chờ đến ngày sản phẩm lên kệ.

SEVENTEEN gây sốt doanh thu với 3 triệu bản pre-order tính đến ngày 19/4

Liên tục hé lộ ảnh concept hút mắt, SEVENTEEN lần nữa gây sốt doanh thu khi cán mốc hơn 3 triệu bản pre-order cho Best Album: 17 Is Right Here. Số liệu này tính đến sáng ngày 19/4. Theo đánh giá từ Star News, do tính chất của Best Album là tập hợp các bản hit đã nổi tiếng từ trước, rất khó để nghệ sĩ đạt được doanh thu khủng.

Nhưng SEVENTEEN chứng minh điều ngược lại. Nhóm nối dài kỷ lục với con số khổng lồ 3 triệu pre-order dù còn hơn 10 ngày album mới lên kệ. Lần trở lại này của nhóm được dự đoán sẽ tiếp tục tích luỹ lượng mua cực khủng, nối dài kỷ lục doanh thu sau 2 mini album "phá đảo" năm qua.