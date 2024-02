Kpop "bành trướng": Nhóm nam triệu bản vượt Taylor Swift đứng đầu doanh thu album toàn cầu, Jung Kook lập kỷ lục solo gây choáng!

Top 10 IFPI Global Singles Chart năm 2023:

1. Miley Cyrus - Flowers

2. Rema, Selena Gomez - Calm Down

3. SZA - Kill Bill

4. The Weeknd, Ariana Grande - Die For You

5. Harry Styles - As It Was

6. Yng Lvcas, Peso Pluma - La Bebe

7. Taylor Swift - Cruel Summer

8. Morgan Wallen - Last Night

9. Taylor Swift - Anti-Hero

10. Jung Kook - Seven (feat. Latto)