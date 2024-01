Golden Disc Awards 2024: SEVENTEEN - NewJeans lại thắng lớn, Jisoo và Jung Kook "cả nhà cùng vui"!

Tối 6/1, Golden Disc Awards 2024 (GDA) đã chính thức diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Sự kiện quy tụ loạt sao hàng đầu Kpop cùng dàn line-up cực chất lượng như SEVENTEEN, NewJeans, LE SSERAFIM, Stray Kids, TXT, ZB1,... Sau loạt lùm xùm về giải thưởng SMA 2024 vừa qua, fan Kpop đặt kì vọng vào GDA sẽ đưa đến kết quả xứng đáng hơn. Không phụ lòng công chúng, Golden Disc Awards phát huy tính công tâm, chọn lựa chủ nhân không thể phù hợp hơn cho loạt giải thưởng danh giá.

SEVENTEEN - NewJeans lại thắng lớn

Là hai group có thành tích bùng nổ nhất, SEVENTEEN và NewJeans sớm được dự đoán sẽ "càn quét" GDA 2024. Không ngoài mong đợi, hai "gà chiến" nhà HYBE lặp lại lịch sử tại MAMA, chia đều loạt hạng mục quan trọng. NewJeans với thánh ca mùa đông Ditto phá đảo mọi MXH, được giới chuyên môn công nhận thành công thắng cả Bonsang Best Digital Song lẫn Daesang danh giá Ca khúc của năm. Nhóm nữ của Min Hee Jin có năm đầu tiên đầy mỹ mãn, thắng đậm thành tích nội địa lẫn quốc tế.

NewJeans với thánh ca mùa đông Ditto thắng Daesang Ca khúc của năm tại GDA 2024

SEVENTEEN cùng album FML lần nữa "hốt trọn" Daesang Album của năm. Là nghệ sĩ biểu diễn kết màn, nhận Daesang cuối của GDA, SEVENTEEN lẫn fandom đều không thể giấu được sự tự hào. Tại GDA năm nay, 13 chàng trai cũng là nghệ sĩ thắng đậm nhất với tổng 4 giải thưởng, trong đó bao gồm 2 Bonsang Digital cho ca khúc chủ đề Super và Fighting của unit BSS, album FML thắng cả Bonsang lẫn Daesang.

SEVENTEEN cùng album FML lần nữa "hốt trọn" Daesang Album của năm

Hoạt động đến năm thứ 9, SEVENTEEN vẫn luôn chăm chỉ, sát cánh cùng nhau chinh phục nhiều cột mốc mới. Nhóm không chỉ bền bỉ ra nhạc, đi show quảng bá mà còn phát huy tinh thần giải trí ở các chương trình thực tế. SEVENTEEN phủ sóng tên tuổi quốc dân tại Hàn, gia tăng sức ảnh hưởng trên toàn châu Á. Với 6,2 triệu bản cho FML, SEVENTEEN "pick" của công chúng cho mọi hạng mục liên quan đến album.

SEVENTEEN là nhóm thắng đậm nhất GDA năm nay với tổng 4 giải

Dàn sao hoạt động nổi bật được ghi nhận xứng đáng, Jisoo - Jung Kook "cả nhà cùng vui"

Không lắm giải thưởng như MAMA - AAA cũng không gây tranh cãi như SMA - MMA, GDA 2024 được đánh giá hợp tình hợp lý với 20 Bonsang, 2 Daesang cho mảng album và digital cùng một số hạng mục phụ. Trong đó, tất cả những cái tên được gọi tên cho Bonsang đều hoạt động cực kì nổi bật trong năm qua, thành tích album và nhạc số ổn định. Điển hình như LE SSERAFIM, Stray Kids, IVE, aespa, TXT,...

IVE

và LE SSERAFIM được Bonsang ở cả 2 mảng Album và Digital

GDA ghi nhận mọi nhóm nhạc hoạt động nổi bật trong năm qua

Đáng chú ý, Jisoo và Jung Kook đã được ghi nhận xứng đáng với màn debut solo bùng nổ của 2023. Em út BTS mang về 2 Bonsang Best Digital Song (Seven) và Best Album (Golden). Chị cả Jisoo được xướng tên ở Bonsang Best Digital Song cho Flower và một hạng mục phụ - Bugs! Favorite Popular Artist.

Jung Kook "học sinh giỏi toàn diện" với Bonsang Digital và Bonsang Best Album

Jisoo thắng Bonsang Digital với Flower

Tạo nên thành công choáng ngợp của nhóm nữ 1 năm tuổi NewJeans, Min Hee Jin được vinh danh Best Producer. Giải thưởng này được đánh giá không thể dành cho ai ngoài người phụ nữ tài năng đứng đầu ADOR. GDA 2024 trao giải đúng người, đúng việc, là một trong những lễ trao giải hiếm hoi được lòng công chúng trong năm nay.

Min Hee Jin được vinh danh Best Producer