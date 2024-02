Hanteo Music Awards 2024: SEVENTEEN thắng lớn, NewJeans - Jisoo trắng tay, nhóm nam nhà SM lại bị chỉ trích "mua Daesang"

Tối 18/2, Hanteo Music Awards 2024 đã khép lại 2 đêm trao giải với nhiều điểm đáng chú ý. Là một trong những lễ trao giải lớn thường niên, nhưng Hanteo Music Awards năm nay ghi nhận thảm đỏ vắng bóng nhiều ngôi sao đình đám. Dàn sao nổi bật năm qua như SEVENTEEN, NewJeans, IVE, Stray Kids,... đều không tham dự. Sau khi hoàn thành đêm trao giải thứ 2, chủ nhân các hạng mục quan trọng đã được gọi tên. Một số thuyết phục khán giả, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề gây tranh cãi.

SEVENTEEN, Stray Kids thắng lớn; NewJeans "vuột mất" Daesang

Hoạt động chăm chỉ và chinh phục được nhiều cột mốc thành tích trong năm qua, không khó hiểu khi SEVENTEEN và Stray Kids lần lượt càn quét các lễ trao giải cuối năm. "Nhóm nam triệu bản" lại bội thu Daesang cho mini album Seventeenth Heaven chiến thắng hạng mục Best Album của Hanteo Music Awards. SEVENTEEN cũng mang về 1 Bonsang Artist of the Year.

SEVENTEEN thắng Daesang Best Album cho Seventeenth Heaven

Nhóm có 1 năm bùng nổ với 2 album cán mốc 5 triệu bản bán ra, đặc biệt FML lập kỷ lục doanh thu, càn quét Daesang của loạt giải thưởng cuối năm

Trong khi đó, Stray Kids được xướng tên ở Daesang Best Performance và Bonsang Artist of the Year. Dù thắng lớn nhưng cả hai nhóm đều không tham dự lễ trao giải năm nay.

Stray Kids thắng Daesang Best Performance

Đáng nói, tại Hanteo Music Awards năm nay chính là việc NewJeans gần như "trắng tay" dù bùng nổ nhất. Nhóm nữ của Min Hee Jin thắng giải Bonsang Artist of the Year nhưng vuột mất Daesang. IVE cùng ca khúc I AM thắng Daesang Best Song mặc cho NewJeans dành 7 Daesang tại các lễ trao giải trước đó.

Dù "thánh ca mùa đông" Ditto không đủ điều kiện nhận giải vì ra mắt cuối 2022, NewJeans vẫn có màn comeback đại thành công cùng E.P Get Up và siêu hit Super Shy. Ca khúc gây bão nhạc số trong nhiều tuần, đạt Perfect All-Kill thậm chí lọt top hay nhất 2023 của nhiều tạp chí nổi tiếng nhưng lại "thất thế" tại lễ trao giải nội địa khiến fan cảm thấy không thuyết phục.

NewJeans vuột mất Daesang Hanteo Music Awards dù có Super Shy và E.P Get Up phá đảo 2023 khiến dân tình khó hiểu

IVE cùng ca khúc I AM thắng Daesang Best Song

Nhiều hạng mục khó hiểu, chia đều giải nhưng Jisoo (BLACKPINK) vẫn "thất sủng"

Các hạng mục phụ của Hanteo Music Awards 2024 tiếp tục khiến dân tình tranh cãi vì tiêu chí và cách chia giải khó hiểu. Từ những mùa giải trước, hệ thống hạng mục của Hanteo Music Awards đã bị nhận xét mang tính chất "chia giải". Điển hình như hạng mục Global Artist, Hanteo chia thành từng khu vực, lần lượt gọi tên V, Jimin và TXT nhận giải dù chỉ cần gộp thành 1 hạng mục. Một số giải thưởng có phần khó hiểu như Best Trend Leader trao cho aespa hay Global Outstanding Artist của NMIXX. Những giải thưởng này không có tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng khiến dân tình cảm thấy thiếu thuyết phục.

Global Artist của Hanteo Music Awards chia theo khu vực, 3 đại diện nhận giải đều là "gà nhà" HYBE, bao gồm TXT

V

và Jimin

Bên cạnh đó, việc Hanteo đặt ra tiêu chí là một nhóm/nghệ sĩ không thể thắng 2 cúp dù có chiến thắng tất cả các bảng bình chọn cũng bị khán giả hiểu theo hàm ý chia giải, mỗi nhóm mang về một giải. Tuy vậy, nghệ sĩ nổi bật năm qua như Jisoo (BLACKPINK) lại "tàng hình" tại mọi hạng mục của Hanteo Music Awards. Là giải thưởng của nhà phân phối đĩa, Jisoo vẫn "thất sủng" dù phá đảo doanh thu nghệ sĩ nữ solo với mini album đầu tay.

Jisoo (BLACKPINK) lại "tàng hình" tại mọi hạng mục của Hanteo Music Awards

NCT Dream lại bị chỉ trích "mua Daesang"

Một lần nữa, NCT Dream bị cuốn vào cơn bão chỉ trích "mua Daesang". Tại Hanteo Music Awards năm nay, nhóm nam gen 3 nhà SM thắng Daesang Best Artist. Xét về thành tích, đây tiếp tục là một kết quả thiếu thuyết phục. So với NewJeans, IVE hay nhóm nữ cùng nhà aespa, NCT Dream là một cái tên không mấy ấn tượng trên đường đua âm nhạc năm qua. Việc cố chấp để "gà nhà" ẵm Daesang dù không nổi trội khiến SM bị công chúng "ném đá".

NCT Dream bị cuốn vào cơn bão chỉ trích mua Daesang

Sau Daesang của SMA và MMA lại đến Hanteo, NCT Dream trở thành "con ghẻ quốc dân", dân tình ngán ngẩm vì giải thưởng dàn xếp. Không chỉ ảnh hưởng đến nghệ sĩ, "phốt mua giải" còn khiến giải thưởng ngày càng hạ uy tín trong mắt công chúng.