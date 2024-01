"Gà nhà" HYBE biến lễ trao giải thành concert riêng: Nhóm nam SM né tránh sự kiện có SEVENTEEN, nguyên cớ do đâu?

"GDA 2024 như concert riêng của HYBE"

Ngay từ hình ảnh sân bay ghi nhận các nhóm nhạc HYBE lên đường sang Jakarta dự Golden Disc Awards 2024, dân tình đã choáng ngợp bởi độ hoành tráng của số lượng hành lý cũng như nghệ sĩ “đông như trẩy hội". Trong loạt giải thưởng gần đây, GDA là sự kiện hội tụ dàn line-up đáng mong chờ nhất, và một nửa trong số đến từ đế chế giải trí mới nổi. Điểm qua có những cái tên như SEVENTEEN, NewJeans, TXT, LE SSERAFIM, BOYNEXTDOOR,...

Line-up cực khủng của GDA 2024

Hiếm có sự kiện cuối năm nào hội tụ đủ “anh tài" gen 4 lẫn nhóm nam gen 3 ăn nên làm ra nhất hiện tại như GDA. Sức hút từ nghệ sĩ giúp khán đài được lấp đầy với hàng nghìn fan và ánh đèn lightstick. Nhìn độ hoành tráng, dân tình không khỏi tấm tắc GDA 2024 như concert riêng của “gà nhà" HYBE.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng giải thưởng, các sân khấu của GDA cũng được khán giả tích cực ghi nhận, nhất là sau chuỗi lùm xùm gần đây của MMA và SMA. Trong đó, không thể bỏ qua màn trình diễn tràn đầy năng lượng, khoe trọn thế mạnh vũ đạo của LE SSERAFIM.

LE SSERAFIM trình diễn cực cháy

Sân khấu khoe trọn thế mạnh vũ đạo

Kết hợp cùng YB với set diễn Unforgiven, Stay Alive và Fire in the Belly, 5 cô gái đốt cháy sân khấu bằng những chuyển động cơ thể cuốn hút. Kỹ năng trình diễn thượng thừa cùng khí chất ngày càng chín, chuẩn đại diện thế hệ mới là điểm cộng cực lớn ở LE SSERAFIM.

Sân khấu của NewJeans tại GDA 2024

NewJeans mang đến màn trình diễn ngập tràn màu sắc thần tiên

Lần đầu kết hợp 2 bản hit Ditto và Cool With You

Ngược lại với LE SSERAFIM, NewJeans mang đến màn trình diễn ngập tràn màu sắc thần tiên với Cool With You và Ditto. Kết hợp hai bản hit đầy “màu nhiệm", NewJeans nhận về cơn mưa lời khen với set up sân khấu đầy tính nghệ thuật, mộng mơ và nữ tính. Kỹ năng live của nhóm được cải thiện, vũ đạo thướt tha thổi làn gió cực tươi mới vào không khí buổi lễ.

Bên cạnh đó 3 nhóm nam HYBE TXT, ENHYPEN và BOYNEXTDOOR cũng góp phần tăng nhiệt cho sự kiện bằng 3 set diễn bùng nổ.

Yeonjun (TXT) có màn cover đặc biệt tiền bối Taemin (SHINee) gây sốt MXH

Đáng chú ý phải kể đến màn “tấu hề" viral MXH châu Á của bộ ba SEVENTEEN BSS và “cụ” Pi Cheolin (em út Dino). Mang hẳn nhân vật “trứ danh" của show nhà làm lên sân khấu của các anh, em út Dino góp một verse rap hài hước vào màn trình diễn Fighting vốn dĩ đã đầy tiếng cười của bộ ba BooSeokSoon. Không hổ danh là “nhóm nhạc ngậm thìa cười", SEVENTEEN luôn có cách thổi thêm năng lượng vào bất cứ đâu, kể cả là sự kiện trao giải.

BSS "tấu hề" ngay trên sân khấu lễ trao giải

"Cụ" Pi Cheolin chào sân khiến MXH Hàn rần rần

Tại GDA 2024, SEVENTEEN là nhóm duy nhất có hẳn 2 stage riêng biệt dành cho unit BSS và phần kết màn có thời lượng hơn 12 phút. 2023 của SEVENTEEN được gói gọi trong 3 ca khúc nhóm đưa đến GDA: Super - Ima Even If the World Ends Tomorrow (Kor. ver) và God of Music. Không ngại biến lễ trao giải thành concert riêng, màn trình diễn của 11 chàng trai bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ.

Super - Ima Even If the World Ends Tomorrow (Kor. ver) và God of Music tại GDA 2024

Các bản phối sôi động, ngập tràn không khí lễ hội và tinh thần dẫn đầu được SEVENTEEN đầu tư kỹ trong từng bước vũ đạo full năng lượng. Kỹ năng trình diễn, giọng live nội lực không cần bàn cãi, GDA 2024 có cái kết trọn vẹn với set diễn trọn vẹn từ phần nhìn đến phần nghe của nhóm nam triệu bản.

Dancebreak không thể thiếu của Super

Đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen

Khoảnh khắc trưởng nhóm S.Coups quẩy dưới khán đài khiến fan xúc động

Kết màn rực rỡ của GDA 2024

Phát hiện thú vị: NCT Dream tránh mặt các sự kiện có SEVENTEEN là line-up chính?

Ngay sau khi GDA 2024 diễn ra, MXH xôn xao với topic “100% các lễ trao giải cứ có SEVENTEEN là sẽ không có NCT Dream và ngược lại”. Ngoài ra, bài đăng này chỉ ra trong các lễ trao giải SEVENTEEN được nhận Daesang thì NCT Dream sẽ không được nhận Daesang và ngược lại. Điều này dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh lùm xùm SM “mua giải" dạo gần đây.

SEVENTEEN thắng Daesang cho Album của năm FML ở mọi lễ trao giải nhóm tham gia như MAMA

hay TMA

Với thực tích choáng ngợp tích luỹ trong năm, SEVENTEEN đã sớm được dự đoán sẽ là nhóm nam “càn quét" giải thưởng cuối năm. Album FML lập kỷ lục 6,2 triệu bản, Seventeenth Heaven bán 5 triệu bản tuần đầu. Hai ca khúc Super (title track FML) và Fighting của nhóm nhỏ BSS đứng đầu nhạc số nhóm nam Kpop trong nhiều tháng.

Nhóm nam nhà Pledis thắng lớn tại GDA 2024 với tổng 4 giải, bao gồm Daesang Album của năm

Chưa kể, SEVENTEEN còn là nghệ sĩ Hàn có doanh số tại Nhật Bản cao nhất 2023. Có thể nói, nhóm nam nhà Pledis là “pick của công chúng" khi nhắc đến ngôi vị Daesang hoặc các giải thưởng album. Tính thêm Daesang mới nhất của GDA, SEVENTEEN và NewJeans là hai nhóm nhạc “bội thu” nhất mùa giải năm nay, một cách thuyết phục.

Liệu NCT Dream có đang “né tránh" SEVENTEEN ở các lễ trao giải?

Tuy nhiên, MMA 2023 và SMA 2024 trao Daesang cho NCT Dream khiến dân tình bất bình, uy tín của hai giải thưởng bị hạ thấp, nghệ sĩ bị chỉ trích. Người theo dõi Kpop cho rằng, SM sẽ không để cho NCT Dream tham dự các sự kiện có mặt SEVENTEEN vì Daesang sẽ thuộc về nhóm nam nhà Pledis. Giải dàn xếp không thể thắng giải hàng thật giá thật, SM sẽ chỉ đồng ý để “gà nhà" tham dự các giải thưởng nắm chắc phần thắng. Liệu NCT Dream có đang “né tránh" SEVENTEEN vì lý do trên?