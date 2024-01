Mùa trao giải đáng quên của Kpop: Sức hút giảm sút, ồn ào hát nhép, uy tín chạm đáy vì scandal dàn xếp Daesang

Sân khấu giảm sức hút, đầy sự cố, MAMA cũng "tàng hình"

Theo thông lệ mỗi năm, người hâm mộ Kpop háo hức mong đợi các lễ trao giải với những sân khấu hấp dẫn, làn sao khủng tổng kết năm hoạt động bùng nổ và nhất là sự "tranh tài" cho ngôi vị Daesang danh giá. Tuy nhiên, mùa trao giải 2023 dường như đã mất đi hào quang vốn có. Loạt lễ trao giải vẫn tấp nập diễn ra, nhưng ngoài việc ngập trong tranh cãi liên quan đến chất lượng chương trình và giải thưởng không xứng đáng, nhiều sự kiện lại im ắng đến mức nhàm chán.

Nhiều fan còn ngỡ ngàng vì không biết MAMA 2023 tổ chức ngày nào

AAA 2023 lác đác khán giả

Ngay cả giải thưởng lớn như MAMA 2023 ngay từ khi công bố đã khiến dân tình khó hiểu vì quá kém nhiệt. Thậm chí đến ngày diễn ra, nhiều fan còn ngỡ ngàng vì không biết MAMA tổ chức. Nhờ dàn line-up chất lượng, hút fan Nhật như SEVENTEEN, LE SSERAFIM, (G)I-DLE,... khán đài MAMA vẫn được phủ đầy. Ngoài MAMA, cả AAA và MMA năm nay đều ghi nhận lượng người xem giảm sút, lộ nhiều ghế trống vì không bán được vé.

SMA 2024 ế vé tại SVĐ Rajamangala, Thái Lan

SMA bị BamBam chỉ trích thẳng mặt khâu tổ chức

Thảm nhất trong các lễ trao giải chính là SMA 2024. Sự kiện được ví như "Grammy Hàn Quốc" ế vé đến khó tin. Tổ chức ở SVĐ Rajamangala, Thái Lan, SMA không thể lấp đầy 1 khu vực khán đài, chỉ lác đác vài cụm nhờ fan GOT7 và NCT. Các màn trình diễn của SMA đều mất hút trên MXH, không được chú ý đến. SMA 2024 "chiếm sóng" vì bị nghệ sĩ chỉ trích thẳng mặt khâu tổ chức, sự cố âm thanh và tranh cãi giải thưởng.

Màn trình diễn đặc biệt của Yeonjun (TXT) và Yuna (ITZY) chỉ như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không hơn không kém

Các sự kiện tầm cỡ như MAMA, KBS Global Festival, SBS Gayo Daejun,... liên tục đưa ra nhiều sân khấu kết hợp. Điển hình như màn trình diễn đặc biệt của Yeonjun (TXT) và Yuna (ITZY) tại SBS Gayo Daejun. Trước khi diễn ra, bộ đôi được dự đoán là màn hợp tác ngoạn mục khi cover 2 hit bự của năm: 3D - Jung Kook và You & Me - Jennie. Tuy nhiên, hiệu ứng lại trái kì vọng, người hâm mộ cảm thấy đây chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không hơn không kém.

Stage kết hợp nhiều thế hệ idol diễn ra tại MAMA hay các sân khấu idol nam - nữ của KBS Global Festival tuy ấn tượng vẫn chưa thể "thoát vòng fan". So với những năm trước, có thể thấy sức hút giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những sự cố trên sân khấu cũng làm giảm tinh thần các sự kiện.

Ten (NCT) bị ngã tại SBS Gayo Daejun 2023

Như SBS Gayo Daejun 2023 khiến fandom nghệ sĩ bất bình vì dính nhiều lỗi tổ chức. Điểm qua có thể kể đến như màn trình diễn của Stray Kids bị gián đoạn đột ngột vì phát nhầm nhạc NewJeans, cú ngã đáng báo động của NCT Ten, sự cố phát sóng. Tất cả đều tạo nên trải nghiệm đáng quên.

Thời lượng dông dài, giải cuối năm bị tố để idol hát nhép

Các lễ trao giải có điểm chung là thời lượng khá dài, trung bình kéo dài từ 3 - 4 giờ. Thậm chí, AAA 2023 còn kéo dài tận 9 tiếng, khiến cả nghệ sĩ tham gia và fan cảm thấy lê thê, mệt mỏi. Buổi phát sóng lễ trao giải được ví như cuộc thi chạy marathon giữa các sân khấu trình diễn, bài phát biểu và nghi thức.

AAA kéo dài 9 tiếng, Jang Wonyoung phải đứng dẫn liên tục trong gần nửa ngày

Thời gian kéo dài thử thách sức chịu đựng của khán giả theo dõi. Cùng với việc chương trình nhàm chán, đây là một trong những lý do khiến fan Kpop ngày càng không mặn mà với giải thưởng cuối năm.

Một "vấn nạn" khiến khán giả bất bình trong mùa giải 2023 chính là để nghệ sĩ hát nhép, sân khấu chưa đảm bảo chất lượng. Gen 4 Kpop vốn đã được khán giả cởi mở hơn về phương diện trình diễn, chấp nhận các thủ thuật hát đè. Tuy nhiên, ở các lễ trao giải cuối năm, hát live là điều kiện tiên quyết để thể hiện sự tôn trọng với chính giải thưởng và khán giả.

NewJeans với màn trình diễn 6 ca khúc remix E.P Get Up bị tố hát nhép tại MMA 2023

MMA 2023 vướng phải ồn ào để cả dàn line-up hát nhép, nổi cộm nhất chính là NewJeans với màn trình diễn 6 ca khúc remix E.P Get Up. Dù đã lên tiếng giải thích có sự cố âm thanh, công chúng vẫn chỉ trích NewJeans cũng như MMA 2023.

"Phốt" dàn xếp Daesang, kết quả không minh bạch

Hơn nữa, số lượng giải thưởng tăng dần mỗi năm làm giảm uy tín và sự hứng thú cho mỗi hạng mục. AAA liên tục "đẻ" ra những giải thưởng vô nghĩa hay SMA có đến tận 18 Bonsang là một con số lớn và không cần thiết. Các lễ trao giải từng là cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt, nay bị công chúng ví như "nhà trẻ", chia đều giải cho nghệ sĩ tham dự.

SEVENTEEN

và NewJeans là 2 cái tên xứng đáng càn quét Daesang năm nay

Nhắc đến vấn nạn của mùa giải 2023, không thể bỏ qua "phốt" dàn xếp Daesang. MAMA - AAA 2023 dù vướng một vài ồn ào khâu tổ chức hay nhiều giải thưởng vô nghĩa, thì Daesang vẫn được đánh giá chất lượng, trao đúng người đúng việc. Kpop 2023 ghi nhận NewJeans và SEVENTEEN là hai group nam - nữ bùng nổ nhất. Jimin, Jung Kook (BTS) và Jisoo (BLACKPINK) đại diện cho những idol solo.

Jisoo

... và Jung Kook là 2 idol solo bùng nổ

Tuy nhiên, 2 lễ trao giải lớn MMA và SMA lại đổ dồn sự chú ý vào một cái tên mờ nhạt - NCT Dream. Việc MMA 2023 trao Daesang Record of the Year kết lễ cho NCT Dream gây tranh cãi thời gian dài trên MXH Hàn Quốc. Tiêu chí không rạch ròi, NCT Dream có thành tích kém cạnh mọi mặt so với những nghệ sĩ chung đề cử khiến MMA 2023 bị tố ưu ái "gà nhà" SM.

Daesang MMA và SMA thuộc về NCT Dream khiến dân tình "ném đá" kịch liệt

Sau MMA không lâu, SMA 2024 đi vào "vết xe đổ" với Daesang duy nhất trao cho NCT Dream, dù nhóm không hề thắng Best Song (NewJeans) hay Best Album (SEVENTEEN). Lộ kết quả dàn xếp, cư dân mạng Hàn gọi SMA là SM Awards (một cách nói mỉa mai cho rằng SM đã "mua" giải). Đây không phải lần đầu SMA trao Daesang cho NCT bất chấp thành tích. Những năm qua, uy tín của "Grammy Hàn Quốc" bị đạp đổ vì dàn xếp Daesang.

Vấp phải sự phản đối của công chúng nhưng cục diện vẫn không thay đổi. Nhiều người cho rằng SMA sẽ sớm bị "xoá sổ", nghệ sĩ không mặn mà tham gia và bị khán giả tẩy chay. Đây là hệ quả SMA phải đối mặt vì không rõ ràng, minh bạch.