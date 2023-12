Lần đầu diễn 6 ca khúc mới tại MMA 2023, NewJeans lại bị chê vì hát nhép: Sân khấu hời hợt và nhàm chán

Chiều 2/12, lễ trao giải MelOn Music Awards 2023 (MMA) đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của dàn sao nổi bật nhất hiện nay như NewJeans, IVE, aespa, SHINee, NCT Dream, RIIZE,... Không chỉ có thảm đỏ hoành tráng, line-up biểu diễn của MMA cũng cực kì được trông đợi. Đặc biệt, sau 2 Daesang tại MAMA 2023, NewJeans đang là cái tên sáng giá, được quan tâm nhất trong dàn idol thế hệ mới.

NewJeans trên thảm đỏ MMA 2023

Đến với MMA 2023, NewJeans mang hẳn E.P Get Up với phiên bản remix mới lạ. Lần đầu tiên, nhóm nữ của Min Hee Jin biểu diễn toàn bộ 6 track New Jeans, Super Shy, Cool With You, ETA, ASAP và Get Up trong một sân khấu. Trong tạo hình Y2K đặc trưng, NewJeans vừa nhảy, vừa hát nguyên set diễn dài 12 phút.

Phần thể hiện của Danielle trong Super Shy nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Vũ đạo nhóm của NewJeans cùng ETA

Tuy nhiên, sau loạt sân khấu gây tranh cãi về chất lượng biểu diễn gần đây, netizen dường như ngày càng khắt khe với NewJeans. Sân khấu MMA lần nữa khiến NewJeans bị chỉ trích vì hát nhép và diễn ra quá vội vã, thiếu điểm nhấn. Trái với loạt sân khấu trao giải năm ngoái, 5 cô gái hiện tại bị cư dân mạng phản ứng tiêu cực vì lạm dụng hát đè.

Danielle và biểu cảm sân khấu cùng Super Shy

Bên cạnh đó, tạo hình của NewJeans tại sân khấu MMA năm nay đã làm lộ nhiều khuyết điểm, không tôn dáng và khiến người nhìn mất cảm xúc khi theo dõi. Tinh thần Y2K tươi trẻ, năng lượng chưa được phát huy vì outfit rườm rà, quá nhiều chi tiết. Vũ đạo của set diễn full E.P Get Up cũng bị đánh giá thấp, rối rắm và không hiệu quả. Việc phải vừa thực hiện vũ đạo vừa kiểm soát biểu cảm đã khiến NewJeans áp lực, một vài phân đoạn bị nhận xét quá đà, chưa phù hợp.

Set diễn được chia làm nhiều phần nhưng đều chóng vánh

Vũ đạo của NewJeans tại MMA bị đánh giá thấp

Trên MXH, netizen nói về stage của NewJeans bằng nhiều lời lẽ thẳng thừng. Từ dàn dựng vũ đạo cho đến bộ kỹ năng biểu diễn đều bị đánh giá khắt khe. So với những sân khấu khác, màn trình diễn của NewJeans được chú ý nhất nhưng lại làm trái kì vọng. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng dù đã cất công remix nhạc, thì đây vẫn là sân khấu hời hợt và nhàm chán nhất.

Giải đáp về vấn đề sân khấu của NewJeans không khớp tiếng nhạc, MMA cho biết có trục trặc âm thanh bị chậm tại trường quay. Lý giải từ BTC vẫn không dập tắt được tranh cãi xoay quanh màn thể hiện gây thất vọng của nhóm nữ nhà HYBE.

Ý kiến netizen:

- Nhảy chán đã vậy còn nhép từ đầu đến cuối, thề xem chỉ muốn tua qua

- Stage trôi qua như một cơn gió, không điểm nhấn. Kiểu chán chán chỉ muốn tua cho nhanh

- Nói thật chứ stage này quá hời hợt chuyển cảnh tung cả mắt, tuột mood và diễn nhàm chán nhất từng xem.

- Lần đầu xem lễ trao giải của NewJeans luôn và thất vọng. Chả hiểu sao nhóm này được gọi là nhóm nhạc.

- Diễn 6 bài mà phần hát thì nhép toàn bộ. Phần nhảy thì chỉ được một nửa của một nửa thời lượng tiết mục. Còn lại là để dancer nhảy hoặc mấy em đó diễn biểu cảm nét mặt mà biểu cảm rất cringe.

- Màn trình diễn vội vã, chuyển cảnh lộn xộn, outfit tóc tai luộm thuộm, chuyển nhạc vô duyên thua cả chuyển bài của Spotify, động tác nhìn khó chịu. Cố nhồi nhiều bài vào 1 màn diễn cuối cùng cho ra một từ chóng mặt.

- Vũ đạo quá nhiều chi tiết tay chân rối, nhạc bình bình, outfit quá ba chấm, không match được với nhau, cả album cùng một kiểu nhạc, nhảy quá nhiều thành ra không hát được cao trào, nguyên màn trình diễn xem tẻ nhạt thật sự.