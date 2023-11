NewJeans trở lại Rồng Xanh 2023: Loạt diễn viên hào hứng, D.O. và Krystal ánh mắt như “phụ huynh đưa con đi văn nghệ"

Tối 24/11, NewJeans trở lại sân khấu lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2023. Liên tiếp trong 2 năm, 5 cô gái của Min Hee Jin là nhóm nữ hiếm hoi biểu diễn tại sự kiện danh giá quy tụ dàn diễn viên hạng A xứ Hàn. Sân khấu của NewJeans nhanh chóng gây sốt MXH với loạt phản ứng thú vị đến từ khán giả không ai khác chính là loạt tên tuổi hàng đầu Kbiz.

NewJeans trở lại sân khấu lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2023

NewJeans trình diễn ETA & Super Shy tại Rồng Xanh 2023

Vẫn tiếp nối tinh thần trẻ trung đậm chất Y2K, NewJeans mang đến Rồng Xanh hai bản hit mới phát hành là ETA và Super Shy. Nhóm nữ nhà ADOR thổi nguồn năng lượng tươi mới vào không khí trang trọng của lễ trao giải. Hai ca khúc được lựa chọn cũng cực kì vui tươi với vũ đạo sôi nổi, biểu cảm của NewJeans tại đây như những cô bé nhà bên vô cùng đáng yêu.

NewJeans mang đến Rồng Xanh hai bản hit mới phát hành là ETA và Super Shy

Sân khấu vui vẻ và tươi mới

Vũ đạo gây sốt Super Shy

Khả năng live của NewJeans tuy vẫn gây xôn xao với nhiều nhận xét trái chiều nhưng nhìn chung, nhóm đã có phần trình diễn khá ổn định từ phần nhìn đến phần nghe, không xảy ra sơ suất.

Loạt diễn viên hạng A như Song Joong Ki

Jo In Sung

Park Bo Young theo dõi sân khấu của NewJeans

Màn thú vị nhất của các sân khấu Rồng Xanh không chỉ đến từ nghệ sĩ biểu diễn mà còn là reaction chân thực đến từ khách mời hạng A. Sau khi video biểu diễn được chia sẻ rộng rãi, biểu cảm của loạt ngôi sao đình đám như Park Bo Young, Song Joong Ki, Jo In Sung,... đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Dù giữ thần thái chuẩn mực vẫn có thể thấy ai nấy đều rất vui vẻ, tràn đầy hứng thú tận hưởng sân khấu.

Khoảnh khắc viral của Go Min Si

Bắt trọn ánh mắt của D.O. và Krystal ánh lên vẻ tự hào được ví như “phụ huynh đưa con đi diễn văn nghệ"

Hot nhất chính là khoảnh khắc nữ diễn viên Go Min Si “chill" theo âm nhạc, liên tục vỗ tay cổ vũ NewJeans. Đặc biệt, hai tiền bối D.O. (EXO) và Krystal trong trang phục đóng bộ đầy sang trọng không rời mắt khỏi sân khấu của NewJeans. Khoảnh khắc 5 cô gái cúi chào kết màn, camera bắt trọn ánh mắt của D.O. và Krystal ánh lên vẻ tự hào. Hình ảnh viral trên các nền tảng, được netizen ví như “phụ huynh đưa con đi diễn văn nghệ", “con hát cha mẹ khen hay".