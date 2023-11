Chỉ ra mắt hơn 1 năm, NewJeans đã đạt thành tích BLACKPINK chưa bao giờ có được

MAMA 2023 đã khép lại với hàng loạt giải thưởng gây xôn xao. Top 4 Daesang đều đã có chủ nhân, đáng nói, tất cả đều thuộc về các nhóm nhạc nhà HYBE. Hai nhóm đàn anh BTS và SEVENTEEN có chiến thắng thuyết phục công chúng ở hai hạng mục quan trọng.

NewJeans là đại diện nhóm nữ bùng nổ nhất với ''double Daesang": Artist of the Year và Song of the Year - Ditto. Bên cạnh đó, NewJeans còn thành công mang về hai giải Best Female Group và Best Dance Performance Female Group.

NewJeans phá đảo MAMA 2023 với ''double Daesang": Artist of the Year và Song of the Year

Theo đó, NewJeans là nhóm nữ thứ 3 sau SNSD và 2NE1 từng đạt 2 giải Daesang trong cùng một mùa MAMA. Nhìn lại năm qua, NewJeans đã có quãng thời gian rực rỡ với loạt hit quốc tế. Với Ditto, NewJeans phủ sóng Hàn Quốc cùng chuỗi Perfect All-Kill ấn tượng.

Nhóm nữ của Min Hee Jin làm nên lịch sử khi góp mặt trong Billboard Hot 100 chỉ sau hơn 3 tháng ra mắt. Thành tích đứng đầu thế hệ cùng impact ''hàng thật giá thật", NewJeans và Ditto chiến thắng Song of the Year của MAMA là kết quả có thể đoán trước.

NewJeans nối dài chuỗi thành tích ấn tượng sau khi đạt cúp BBMAs 2023

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ năng và độ nổi tiếng khi so với những nhóm nữ cùng thế hệ, nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng tiến xa quốc tế của NewJeans. Sau khi phá đảo BBMAs 2023 cùng loạt sân khấu đình đám, 5 cô gái được gọi tên ở hạng mục Artist of the Year MAMA trong sự ngỡ ngàng của fan Kpop.

Với hai chiến thắng ngoạn mục, NewJeans đã khẳng định vị thế nhóm nữ hàng đầu gen 4. Bên cạnh đó, ''con gái Min Hee Jin" còn thực hiện được điều mà BLACKPINK chưa bao giờ làm được - đạt ''Daesang đôi" trong năm đầu tiên hoạt động kể từ khi debut.

Chị cả Jisoo cũng gây ấn tượng tại MAMA 2023 với 3 giải thưởng đầu tay cho Flower

Là nhóm nữ toàn cầu, việc có hay không có Daesang, đều không quá quan trọng khi nhắc đến thành công của BLACKPINK

Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của BLACKPINK, giải thưởng Daesang là thứ duy nhất 4 cô gái YG còn thiếu. Dù chưa chạm đến thành tích cao nhất của những giải nội địa, BLACKPINK vẫn là đại diện nổi bật nhất của Kpop ở thị trường thế giới. Nhóm nữ toàn cầu đã chinh phục Coachella, VMAs… cũng như tạo nên hàng loạt cột mốc doanh thu khó vượt qua cùng hai World Tour đỉnh cao.

Với các fan BLACKPINK, hành trình 7 năm luôn là điều tự hào nhất. Việc có hay không có Daesang, đều không quá quan trọng khi nhắc đến thành công toàn cầu của nhóm.