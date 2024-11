Tình hình căng thẳng khiến Rhymastic phải vội lên tiếng

Cuối cùng, mình xin nhắn nhủ tới những người ủng hộ của Rhymastic, hi vọng các bạn luôn thật tự chủ và cẩn thận cân nhắc trước những yêu cầu quyên góp, kêu gọi chuyển tiền nào xảy ra trong các FC. Mình không dám ngăn cản việc đó vì nó là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên mình cũng không khuyến khích đâu, bởi vì ngoài nhiều rủi ro tiềm ẩn như đã kể phía trên, thì vốn dĩ bản thân mình không bao giờ muốn đòi hỏi những sự ủng hộ tốn kém từ bất kì ai hết. Điều làm một nhạc sĩ như mình hạnh phúc nhất sẽ luôn đến từ những ánh mắt dõi theo, những câu comment hay like/ share, những lời chào khi gặp mặt, cùng những cái đầu gật gù khi các bạn nghe nhạc của Rhymastic. Mình chỉ muốn mọi thứ sẽ luôn thật giản đơn và thuần khiết mỗi khi chúng ta gặp gỡ, để khi âm nhạc cất lên, nó được cất lên trong một môi trường đầy tự do, đầy tin tưởng và đầy yêu thương, không phải mang ấm ức, cũng chẳng phải tính toán thiệt hơn hay phân chia bè phái.