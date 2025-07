Tối 8/7, B Ray chính thức cho ra mắt album Cho Bảo, nhanh chóng trở thành chủ đề hot của fan nhạc. Trước khi album lên sóng, B Ray cùng Đạt G và anh em mở livestream nhanh trên TikTok.

Dù không chia sẻ quá nhiều, nhưng livestream này cũng gây chú ý bởi thái độ B Ray dành cho học trò - Anh Trai Captain. Vì fan Captain để lại quá nhiều bình luận yêu cầu thần tượng xuất hiện, B Ray đã bày tỏ sự không hài lòng và yêu cầu người hâm mộ tìm đúng kênh của idol mình.

B Ray trực tiếp trả lời về việc tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Bên cạnh đó, B Ray còn lên tiếng về việc tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Trước đó, MXH lan truyền danh sách các nghệ sĩ sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Cư dân mạng liệt kê dựa trên tương tác của nghệ sĩ, định hướng, đã từng tham gia các show thuộc hệ sinh thái của NSX và còn có cả thông tin cho rằng, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã khởi quay. Dân mạng gọi tên nhiều cái tên nổi tiếng, có cả dàn HLV Rap Việt BigDaddy, Karik, B Ray.

Trước đó, MXH lan truyền danh sách các nghệ sĩ sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 gọi tên B Ray

Danh sách này dù chỉ là tin đồn, nhưng cũng đủ gây tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, nếu đây là sự thật thì Anh Trai Say Hi không khác gì Rap Việt All-Star. Có ý kiến còn phản đối việc dàn HLV Rap Việt tham gia Say Hi. Và ngay trên livestream của mình, B Ray đã phủ nhận thông tin này.

Khi được hỏi có thi Anh Trai Say Hi mùa 2 hay không, B Ray thẳng thắn đáp “Anh không”

Lý do là bởi B Ray không biết làm gì ngoài rap

Cụ thể, khi được hỏi có thi Anh Trai Say Hi mùa 2 hay không, B Ray thẳng thắn đáp “Anh không”. Lý do là bởi B Ray không biết làm gì ngoài rap, mà nhảy thì anh không muốn để khán giả nhìn thấy. Không cần giải thích vòng vo, B Ray thẳng thắn mà nhẹ nhàng “say no” với Anh Trai Say Hi.

Sau khi lên sóng, album Cho Bảo đang nhận về nhiều lời khen

Thông tin được fan B Ray truyền tai nhau. Với định hướng độc lập làm nhạc như B Ray, fan cho rằng anh không nhất thiết phải thi “sống còn” để hâm nóng tên tuổi. Người hâm mộ tôn trọng quyết định của B Ray, rủ nhau đi stream album mới. Sau khi lên sóng, album Cho Bảo đang nhận về nhiều lời khen. Rap fan nhận định, B Ray vẫn là B Ray, không chỉ giữ được bản sắc mà còn làm nó trở nên dễ nghe với công chúng. Album của B Ray được dự đoán là “cú nổ” Việt rap nửa cuối năm nay.