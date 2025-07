Sau mùa 1 bùng nổ chỉ số truyền thông, trở thành chương trình thực tế âm nhạc dẫn đầu làn sóng thần tượng quốc nội, Anh Trai Say Hi được săn đón cực nhiệt tình khi rục rịch vào mùa 2. Thời gian này, tâm điểm đang thuộc về phiên bản nữ - Em Xinh Say Hi, nhưng không vì thế mà khiến cư dân mạng thôi bàn tán Anh Trai.

Hiện “Threads city” đang xôn xao với danh sách các nghệ sĩ sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Cư dân mạng liệt kê dựa trên tương tác của nghệ sĩ, định hướng, đã từng tham gia các show thuộc hệ sinh thái của NSX và còn có cả thông tin cho rằng, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã khởi quay.

Sau đây là danh sách những nghệ sĩ được gọi tên: Vũ Cát Tường, Tăng Duy Tân, Rio, Cody Nam Võ, Ogenus, Tez, Gill, Bùi Trường Linh, CongB, Quang Huy, BigDaddy, Coolkid, Hải Nam, Nhật Hoàng, Vương Bình, Robber, GREY D, Noo Phước Thịnh, Double2T, Thể Thiên, Trúc Nhân, Dlow, Manbo, Mason Nguyễn, Hà An Huy, Nicky (mùa 1 quay lại), Kimlong, Obito, Shiki, Karik, B Ray, MONO, Dangrangto,...

Sốc nhất là Vũ Cát Tường

Sốc nhất là Vũ Cát Tường. Việc chủ nhân bản hit Từng Là xuất hiện trong danh sách các Anh Trai là điều dân tình ít nghĩ đến nhất. Bởi nhiều năm qua, Vũ Cát Tường gần như không tham gia gameshow, tập trung vào dự án âm nhạc cá nhân. Lễ thành đôi của Vũ Cát Tường và vũ công Bí Đỏ cũng vừa gây sốt MXH đầu năm nay. Với khả năng sáng tác của mình, Vũ Cát Tường là mảnh ghép bí ẩn và là “gà chiến” nếu thực sự tham gia line-up Anh Trai.

Dàn HLV Rap Việt được gọi tên trong lineup Anh Trai Say Hi mùa 2

Đa số trong danh sách này là dàn rapper từ Rap Việt. Thậm chí còn có cả HLV BigDaddy, Karik, B Ray. Ngoài ra, cái tên Quang Huy cũng gây tò mò khi là 1 “newbie”, nhiều người dự đoán đây là em trai Quang Hùng MasterD.

Quang Huy - em trai Quang Hùng MasterD là nhân tố mới

Danh sách kể trên chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn, chưa có bất kỳ xác thực nào nhưng đã đủ khiến MXH “chia phe” tranh luận. Người thấy phấn khích trước những cái tên khủng có khả năng xuất hiện, người thì “bán tín bán nghi”. Dù có là ai, Anh Trai Say Hi chắc chắn sẽ khiến dân tình ngỡ ngàng khi chính thức trở lại đường đua.