Ngày 27/6, aespa trở lại đường đua âm nhạc với MV được đầu tư khủng - Dirty Work . Bài hát hơi hướng Hip-hop phương Tây, MV thơm mùi tiền cùng những set quay ngoạn mục, đầu tư gây choáng. Những tưởng là màn tái xuất bùng nổ, viết tiếp kỷ lục cho nhóm nữ đại mỹ nhân, nhưng Dirty Work lại gây tranh cãi về chất lượng âm nhạc. Sau 1 tuần lên sóng, Dirty Work vẫn thất thế trên các BXH nhạc số nội địa, chưa gây bão được như Supernova - Whiplash.

Vũ đạo bài mới của aespa gây tranh cãi

aespa bắt tay vào quảng bá cho ca khúc mới bằng dance challenge. Nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, đoạn clip ngắn nhảy Dirty Work lại vấp phải nhiều lời chê bai dữ dội. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều fan tỏ ra không hài lòng và gọi đây là “vũ đạo xấu nhất từ trước đến nay của aespa”.

Fan la ó vì những động tác dance challenge nghèo nàn

có chút kì quặc

Biên đạo từng dính lùm xùm đạo nhái

Một số fan còn chỉ ra rằng vũ đạo không giúp các thành viên khoe được kỹ năng, thậm chí khiến phần thể hiện của Giselle trông lúng túng. Video riêng của Giselle trở thành chủ đề gây tranh cãi, với hàng loạt bình luận tiêu cực.

Phản ứng này trái ngược hoàn toàn với vũ đạo chính dùng để biểu diễn. Video performance được đăng trước khi chính thức ra MV nhận về vô số lời khen. Khi ấy, aespa còn được kỳ vọng sẽ càn quét nhờ vũ đạo vừa bốc vừa đẹp mắt.

Vũ đạo trong video performance được khen ngợi, bản sân khấu chính thức rất chỉn chu

Loạt bình luận phàn nàn của fan:

- Làm ơn đừng ép nhóm phải nhảy theo Vata nữa… Nó không hợp với bài hát cũng như phong cách của các cô gái.

- Thật sự là điệu nhảy xấu nhất tôi từng thấy, đặc biệt là khi so với phiên bản trình diễn sân khấu. Tôi từ chối!

- Vũ đạo gì mà kỳ cục vậy? Không ai nghĩ đây là ý tưởng nghiêm túc chứ?

- aespa là một nhóm mạnh về biểu diễn. Đừng biến họ thành công cụ để chạy trend nữa.

- SM nên hiểu rằng aespa không cần những thử nghiệm vớ vẩn này để nổi tiếng.

Người đứng sau vũ đạo lần này là Vata, vũ công từng vướng phải nhiều chỉ trích trong quá khứ. Vata từng bị cáo buộc đạo vũ đạo từ bài Say My Name của ATEEZ, gây tranh cãi lớn trong cộng đồng fan Kpop năm 2022. Việc aespa tiếp tục hợp tác với Vata khiến không ít người lo ngại nhóm đang đánh mất cá tính riêng, nhất là khi aespa vốn nổi tiếng với những vũ đạo mạnh mẽ và ấn tượng.

Nhiều fan bày tỏ mong muốn SM Entertainment nên đầu tư nghiêm túc hơn cho các màn trình diễn của aespa

Bên cạnh những ý kiến phản đối Vata, nhiều fan bày tỏ mong muốn SM Entertainment nên đầu tư nghiêm túc hơn cho các màn trình diễn của aespa. Một số người cho rằng việc chọn vũ đạo dễ lan truyền trên TikTok làm ảnh hưởng tiêu cực, tạo cái nhìn lệch lạc trước vũ đạo sân khấu thực sự. Dance challenge Dirty Work không được lòng công chúng, tiếp tục dấy lên tranh cãi xoay quanh tên tuổi Vata. Việc aespa bị cuốn vào luồng chỉ trích một phần đến từ quyết định hợp tác không phù hợp với hình ảnh nhóm, khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu SM có đang đi sai hướng với aespa?