Dirty Work lên sàn, fan được phen "há hốc", đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. MXH phát cuồng trước hình ảnh và âm nhạc quá cool của aespa. Giữa lúc các nghệ sĩ đang chạy đua theo cơn sốt VFX thì aespa - nhóm nhạc tiên phong của metaverse và trí tuệ nhân tạo lại "trở lại mặt đất" theo đúng nghĩa đen. Nhưng không vì thế mà lép vế. Mỗi lần comeback, aespa và SM lại khiến khán giả phải choáng vì mức độ đầu tư của mình.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng kỹ năng nhảy của aespa chưa đủ đô để đáp ứng phần nhìn của MV lần này. Nhan sắc là yếu cố "cân" hiệu ứng. Ngoài ra, MV cũng chuyển cảnh khá rời rạc, những phân đoạn ấn tượng nhất đều nằm trong teaser.

Sau 1 tiếng lên sóng, MV Dirty Work thu về 752 nghìn lượt xem trên YouTube và đang tăng chóng mặt. So với MV lên sóng cùng thời điểm là On My Mine - màn collab của Alex Warren và Rosé (BLACKPINK) chỉ thu về 36 nghìn view sau 1 tiếng, thì aespa đang dẫn trước 20 lần. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Dirty Work là sản phẩm comeback được quảng bá bài bản, fandom dồn lực ủng hộ 4 cô gái. Trong khi đó On My Mine chỉ là sản phẩm kết hợp với đoá hồng nước Úc, MV khá đơn giản và đăng trên kênh Alex Warren.

So sánh lượt view của On My Mind và Dirty Work sau 55 phút lên sóng

Dirty Work hoàn thiện từ âm nhạc cho đến hình ảnh, là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Tính đến 12h trưa 27/6 (giờ Việt Nam), Dirty Work chính thức ra mắt trên các BXH thuộc iChart, gồm #17 MelOn, #4 Bugs, #22 Genie. Với đà này, aespa sẽ sớm leo lên các vị trí top đầu, nối dài kỷ lục nhạc số. Sản phẩm lần này hứa hẹn “thắp chuỗi” cho aespa, tạo nên hiện tượng mới như Supernova hay Whiplash đã từng, khiến làng nhạc Hàn bùng nổ.





Visual cực bốc của aespa trong era này: