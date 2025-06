Live Stage 1 Em Xinh Say Hi - phiên bản premium của Anh Trai Say Hi

Live Stage 1 chứng minh thực lực của 30 Em Xinh

Tối 7/6, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 2. 30 Em Xinh chia thành 6 nhóm thực hiện thử thách Live Stage 1 với 6 bài hát. Bao gồm: RUN - Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan; Cầm Kỳ Thi Họa - Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh; EASIER - MAIQUIIN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương; Đồng Dao Beauty - Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ; Em Xinh Em Bling - Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê; Từng - LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY.

30 Em Xinh chia thành 6 nhóm thực hiện thử thách Live Stage 1 với 6 bài hát

Với format tự sáng tác, sản xuất rồi biểu diễn bài hát mới dựa trên demo có sẵn, Em Xinh Say Hi mang đến bài test thực thụ cho các nghệ sĩ tham gia. 6 nhóm Em Xinh của Live Stage 1 đặt ra cho mình tiêu chuẩn, mong muốn riêng cho màn trình diễn và thực hiện trong thời gian gấp rút. Làm việc nhóm là một thử thách. Tiêu chí mà tất cả Em Xinh đặt lên hàng đầu là âm nhạc chất lượng, trending mà vẫn có chất riêng, làm bật được khả năng, thế mạnh của các thành viên trong từng đội hình.

Cuối cùng, 30 Em Xinh đã mang đến Live Stage 1 không chỉ đẹp phần nhìn mà còn “cháy” phần nghe, là bữa tiệc âm nhạc đa sắc, đa thanh không trùng lẫn. Độ đầu tư của Em Xinh đáp ứng được mong muốn của khán giả. 30 nghệ sĩ nữ chứng minh thực lực, và khiến khán giả phải cân nhắc xem đâu là “pick” bùng nổ nhất.

Đội mở màn - Vô Cực chơi lớn cùng sân khấu sôi động, đậm chất retro

Đội mở màn - Vô Cực chơi lớn cùng sân khấu sôi động, đậm chất retro. Thể hiện Em Xinh Em Bling, đội hình Phương Ly, Pháo, Juky San, Chi Xê và Hoàng Duyên tự tin trình diễn vũ đạo, sân khấu được set up tone hồng tím tươi trẻ lấy cảm hứng từ màn hình TV HD. Đội hình với visual và vũ đạo đồng đều, nhìn không khác gì MV theo concept Y2K là điểm cộng. Nhưng về âm nhạc, bản phối màu disco, retro lại chưa mấy ấn tượng, lời hát bị beat đè, khiến nhiều khán giả khó bắt kịp nội dung.

Điểm trừ của EASIER nằm ở bản phối chưa tối ưu được đường dây âm nhạc, phần âm điệu dân gian khá lạc lõng

Đội thứ hai - Đôi Mắt mang đến màn trình diễn EASIER pha trộn giữa electronic, dân gian, rock và rap. MAIQUIIN, Muộii với khả năng chơi nhạc cụ, Saabirose, Đào Tử A1J rap nổi bật và Ngô Lan Hương “cân” phần vocal đưa đến stage tổng thể khá cân bằng. Nhưng điểm trừ nằm ở bản phối chưa tối ưu được đường dây âm nhạc, phần âm điệu dân gian khá lạc lõng.

Tuy LyLy, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara có thể phát huy khả năng hát nhưng 2 mẩu Liu Grace và DANMY lại khá “lạc quẻ”

Biểu diễn thứ ba chính là đội Tấm Khiên mang đến ca khúc ballad sâu lắng - Từng. Đây cũng là tiết mục có màu sắc khác nhất giữa loạt stage sôi động, thiên về trình diễn. Tuy LyLy, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara có thể phát huy khả năng hát nhưng 2 mẩu Liu Grace và DANMY lại khá “lạc quẻ”, verse rap đầu tư nhưng không quá ăn nhập trong bài hát. Và là Live Stage, khán giả kỳ vọng các Em Xinh sẽ biểu diễn nhiều hơn. Ngoài phần âm nhạc, vũ đạo cùng stage presence là thứ được quan tâm không kém. Mang đến stage ballad chính là thử thách với chính đội LyLy trong phần thử thách bình chọn trường quay.

Tiết mục Đồng Dao Xinh Gái

Càng đến cuối, Live Stage 1 của Em Xinh Say Hi lại càng nóng bởi 3 đội “gà chiến”. Đồng Dao Xinh Gái của đội Đôi Cánh hứa hẹn trở thành nhạc “đu trend” mới bởi cách ứng dụng thông minh những câu đồng dao quen thuộc với người Việt, phối hiện đại cùng Hip-hop, EDM, vừa truyền thống vừa hiện đại. Đội hình 5 Em Xinh Quỳnh Anh Shyn, Orange, Miu Lê, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ đều trình diễn ấn tượng. Các bé mẫu nhí, với tâm điểm là “Pamiuoi” cũng giúp Đồng Dao Xinh Gái phủ sóng mạng xã hội.

Stage RUN của đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Gây bất ngờ nhất là stage RUN của đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Tiết mục được quay one-shot từ đầu đến cuối, set quay đầu tư mạnh theo concept đường phố old-school, dựng set riêng, không chỉ sử dụng visual LED. Âm nhạc đột phá cùng màu sắc Hip-hop, cả 5 thành viên đều rap từ ổn đến tốt. Yeolan chơi piano live, Lyhan rap cực chất, Châu Bùi gây bất ngờ khi rap và trình diễn như idol. Một màn trình diễn “chặt chém visual” và cực kỳ chỉn chu về mặt ý tưởng. Đội Châu Bùi được đánh giá xứng đáng top 1 về độ đầu tư.

Stage Cầm Kỳ Thi Hoạ - đội Kim Cương

“Trùm cuối” đội Kim Cương bùng nổ với tiết mục Cầm Kỳ Thi Hoạ, là sân khấu chỉn chu về mặt concept và ứng dụng thành công nhất chất liệu dân gian Bắc Bộ mix EDM. Đội Bích Phương được Masew - người đứng sau thành công của Tuý Âm, Bắc Bling phối nhạc, đã là một điểm cộng cực lớn. 3 giọng ca thực lực Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, màu sắc riêng biệt Tiên Tiên và gương mặt mới Lamoon đã phát huy hết công lực, đưa đến stage mãn nhãn mãn nhĩ. Như MC Trấn Thành nhận xét, Cầm Kỳ Thi Hoạ chính là sân khấu kiểu mẫu cho tiêu chí “truyền thống giao thoa hiện đại” mà Em Xinh hướng đến. Đội hình toàn sao nổi tiếng và chất lượng sân khấu tốt đã giúp đội Bích Phương nhận về 114 phiếu – cao nhất đêm thi.

Top 2 sân khấu sáng nhất chính là Cầm Kỳ Thi Hoạ (đội Bích Phương) và RUN (đội Châu Bùi)

Tập 2 là “bữa đại tiệc thị giác và thính giác” đúng nghĩa, với mỗi đội mang một màu sắc riêng biệt. Top 2 sân khấu sáng nhất chính là Cầm Kỳ Thi Hoạ (đội Bích Phương) và RUN (đội Châu Bùi). Đây cũng là 2 “gà chiến” thực thụ cho cuộc đua top trending sắp tới. Mỗi một stage đều là công sức, nỗ lực đầu tư nghiêm túc của tất thảy Em Xinh. Đương nhiên vẫn còn điểm yếu có thể làm tốt hơn, nhưng nhìn chung Live Stage 1 đã giúp khán giả cái nhìn khác về khả năng kết hợp đội hình, làm chủ âm nhạc của các nghệ sĩ nữ.

Phiên bản nâng cấp của Anh Trai Say Hi

Là chương trình “em gái” của Anh Trai Say Hi, cả NSX lẫn các nghệ sĩ tham gia Em Xinh đều đã có quá trình học hỏi từ “sách mẫu” mùa trước để hoàn thiện cho chương trình hiện tại. Nếu Anh Trai Say Hi từng được xem là bước khởi đầu tiềm năng thì Em Xinh Say Hi đích thị là phiên bản premium, tất cả đã được nâng cấp từ quy mô sân khấu, khả năng trình diễn đến phong cách của các Em Xinh.

Từ phía chương trình, NSX biết cách làm thế nào để tối ưu “mảng miếng”, cân bằng thời lượng giao lưu, hậu trường và sắp đặt tiết mục. Live Stage 1 công chiếu trong 4 tiếng dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trải nghiệm, từ sân khấu âm nhạc lôi cuốn, đến những phút hậu trường căng thẳng, “mảng hài” từ Trấn Thành, Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Bích Phương,... cho đến những trải lòng sâu sắc, rơi nước mắt.

Nếu các Anh Trai chủ yếu là stage hiện đại, tập trung vào đội hình nhóm, vũ đạo cùng visual LED

Set sân khấu của Em Xinh cầu kỳ, hoành tráng, theo từng concept riêng biệt

Sân khấu rõ ràng đã được đầu tư hơn, mỗi một tiết mục đều có concept riêng, ý tưởng đến từ nghệ sĩ và được ekip thống nhất đầu tư từ thiết kế, visual LED, đạo cụ cho đến vũ công hùng hậu. Concept sân khấu của các Em Xinh đa dạng hơn Anh Trai khi so cùng quy mô Live Stage 1. Nếu các Anh Trai chủ yếu là stage hiện đại, tập trung vào đội hình nhóm, vũ đạo cùng visual LED thì các Em Xinh mang cả set quay dạng đường phố lên sân khấu, quay one-shot hay chuẩn bị mô hình TV LED, biểu diễn dưới trời tuyết và cả 4 khung tranh sơn thuỷ. Tất cả đều bám sát tinh thần concept theo âm nhạc.

Kỹ năng nhảy là một lợi thế của Em Xinh

Nhiều Em Xinh có nền vũ đạo từ trước khi tham gia chương trình

Kỹ năng nhảy là một lợi thế của Em Xinh khi so với Anh Trai Say Hi. Giai đoạn đầu chương trình, Anh Trai Say Hi có nhiều điểm vũ đạo chưa hoàn thiện. Nhiều Anh Trai chỉ mới làm quen với nhảy nên ráp đội hình bị “khớp” là chuyện đương nhiên. Trong khi đó, đa số nghệ sĩ nữ đều có nền tảng từ trước chương trình nên Em Xinh cho thấy vũ đạo mượt mà, đồng đều hơn thấy rõ. Từng team đều có phân cảnh dance team riêng, dàn line-up trình diễn không bị “lệch mood”, và không còn cảm giác “rối đội hình” như một số sân khấu ở Anh Trai Say Hi.

Thời trang là một thế mạnh của Em Xinh Say Hi:

Một lợi thế dễ thấy giữa nhóm nhạc nữ và nhóm nhạc nam chính là khả năng biến hoá concept. Nghệ sĩ nữ dễ dàng chưng diện, “làm tới” phần hình ảnh trong đa dạng tạo hình, trong khi nghệ sĩ nam sẽ bị giới hạn bởi nhiều tiêu chuẩn hơn. Do đó, Em Xinh Say Hi là một “cuộc chiến thời trang” thực thụ ngay từ chặng đầu. Sự tham gia của những ca sĩ có phong cách cá nhân nổi trội như Phương Ly, Bích Phương cho đến fashionista Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn ngay từ đầu đã hứa hẹn phần hình ảnh, tạo hình bắt mắt trên các sân khấu.

Live Stage 1 không làm khán giả thất vọng. Mỗi tiết mục là một concept, từ retro disco, cổ tích đồng dao, đường phố urban, dân gian Bắc Bộ, tất cả đều được xử lý thời trang chỉn chu từng chi tiết. Từ make-up đến trang phục, từng thành viên đều được “styling” riêng biệt, có nét riêng, có độ nhận diện cao. Visual của các cô gái không chỉ để nhìn, mà là để kể chuyện, một kiểu visual “có chiều sâu”, hiếm thấy ở các show sống còn Việt từ trước đến nay.

Có thể nói, Em Xinh Say Hi chính là bước tiến của mô hình idol Việt được khởi xướng từ Anh Trai Say Hi. Phiên bản nam khi mở đường cho phiên bản nữ nâng tầm mọi yếu tố, từ chất lượng sản xuất đến tư duy biểu diễn và độ chịu chơi. Em Xinh còn một chặng đường dài để đi, trong khi đó Anh Trai Say Hi sẽ quay trở lại vào cuối năm nay. Từ tiền đề rực rỡ thành công của Anh Trai Say Hi mùa 1, thị trường giải trí Việt “kỷ nguyên idol thế hệ mới” – nơi các show tuyển chọn không chỉ là sân chơi cho người trẻ yêu âm nhạc mà còn trở thành điểm nóng văn hóa, xu hướng và sáng tạo.

Tuyết Hiền