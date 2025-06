Tối 7/6, 1 sự kiện âm nhạc được tổ chức tại Nha Trang đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người hâm mộ. Chương trình có dàn line-up toàn Anh Trai Say Hi như Anh Tú, ISAAC, Đức Phúc…. và LyLy, cùng nhau đốt cháy bầu không khí thành phố biển.

Bên cạnh đó, Anh Tú và LyLy gây chú ý khi kết hợp qua ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Cả 2 cùng diễn dresscode màu tím, xuất hiện trên sân khấu sáng bừng đêm nhạc. Khung hình đứng chung hát song ca của 2 nghệ sĩ như gấp đôi visual, vừa tình tứ vừa bùng nổ năng lượng.

Lời Tỏ Tình Dễ Thương - Anh Tú x LyLy

Nếu Anh Tú gây ấn tượng với trình vocal thượng thừa, giọng dày ấm lên nốt cao dễ dàng thì LyLy sở hữu chất giọng nữ tính, mỏng manh. Cả 2 khuấy động tinh thần khán giả với con beat xập xình, nghe chỉ muốn nhún nhảy cùng 2 nghệ sĩ và dàn vũ công.

Khoảnh khắc bao người chờ mong cũng đã tới - Anh Tú ôm eo LyLy, hôn sau gáy cô nàng khiến fan phải liên tục hú hét. Cặp đôi không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm, tự tin bước vào cánh gà sau khi “phát cơm chó” trên sân khấu.

Cả 2 không ngần ngại skinship trước đám đông khán giả

Netizen trêu vui chuyện tình giữa 2 anh chị “hàng xóm” cuối cùng cũng không giấu được nữa, thể hiện trước mặt khán giả để mọi người có “suộc” mang về. Màn yêu thương mùi mẫn lần này thắp hy vọng cho fan rằng Anh Tú và LyLy sẽ sớm xác nhận hẹn hò, thậm chí tiến đến kết hôn.

Anh Tú và LyLy cực đẹp đôi khi sánh vai bên nhau

Cặp đôi Anh Tú và LyLy liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ hẹn hò nhiều năm. Cả hai thường xuyên bị khán giả bắt gặp xuất hiện cạnh nhau trong các sự kiện, cuộc sống thường nhật, thậm chí từng bị người hâm mộ tìm ra bằng chứng đang sống chung nhà.

Cả 2 nhiều lần bị đồn yêu nhau nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận

Từ lần đầu cả hai kết hợp trong MV Hàng Xóm vào năm 2022, LyLy chỉ gọi Anh Tú là "anh hàng xóm", chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Cả 2 không ngừng tương tác, tung hứng qua lại trên MXH hài hước. Đến nay, “hint” ngày 1 rõ khi Anh Tú và LyLy đang dần bạo hơn trong việc bày tỏ tình cảm.

LyLy cũng đang nhận về nhiều sự quan tâm nhờ Em Xinh Say Hi. Được dân tình gọi là 1 trong những cây visual của show, LyLy bước đến sân chợ Em Xinh với bộ kỹ năng không phải dạng vừa, có trong tay khả năng hát - rap - nhảy - sáng tác. Cô nàng cũng đã có tệp fan cứng từ trước nên có thể nói, LyLy có lợi thế hơn so với các gương mặt trẻ khác. Tuy nhiên, tin đồn LyLy là 1 trong 6 Em Xinh đầu tiên phải ra về khiến cộng đồng mạng xôn xao nhưng tập 2 vẫn chưa thực hiện vòng loại trừ.