Mới đây, tập đầu tiên của Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng, góp phần tăng sức nhiệt cho cuộc đua show giải trí Việt mùa hè này. Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ, người xem được thấy quá trình 30 Em Xinh tập luyện và chuẩn bị cho 2 ca khúc mở màn, được chia cho 2 Liên Quân. Ngoài ra, cá tính, mảng miếng và tương tác sẽ quyết định phần lớn thời lượng lên hình của từng nghệ sĩ nữ, giúp tăng sự chú ý và tệp fan mới. Dưới đây chính là 5 Em Xinh có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất, hút thảo luận nhiều nhất sau gần 1 tuần “khai pháo” chương trình.

Bảng xếp hạng các Em Xinh hot nhất sau tập 1

1. Miu Lê

Top 1 dành cho Miu Lê có lẽ là không phải bàn cãi. Dù không theo dõi show hay không phải fan cứng Miu Lê thì cô nàng vẫn xuất hiện hàng loạt trên các trang MXH, được “chế cháo” thành rổ meme “thoát vòng”. Miu Lê cũng là người được chương trình ưu ái dành thời lượng lên sóng nhiều nhất nhì tập 1, nói lên sức hút khó cưỡng của ngôi sao Những Thiên Thần Áo Trắng.

Trong tập mở màn, Miu Lê chủ yếu viral qua những câu thoại hài hước, tạo nét với các thành viên khác. Mỗi khoảnh khắc cô nàng lên sóng là có thể tạo ra cả đống content cho người hâm mộ. Phần thể hiện của nữ nghệ sĩ trên sân khấu Đã Xinh Lại Còn Thông Minh được đánh giá không quá nổi bật, chưa để lại ấn tượng mạnh cho khán giả. Tuy nhiên, với vị trí Top 1 Em Xinh hot nhất ở thời điểm hiện tại, Miu Lê chắc chắn có bàn đạp vững chắc để tiến sâu vào những vòng trong.

Mỗi khoảnh khắc cô nàng lên sóng là có thể tạo ra cả đống content cho người hâm mộ

2. Tiên Tiên

Theo sát nút Miu Lê là Tiên Tiên - “lão phật gia” không có gì ngoài tiền của Em Xinh. Vốn là chủ nhân của nhiều bản hit Vpop đình đám trong giai đoạn 2010 - 2016, Tiên Tiên đã là gương mặt khiến khán giả phải tò mò ngay khi bước vào cuộc thi, nhất là đời tư và sự nghiệp mấy năm qua của Tiên Tiên trở nên low-key hơn. Cô biết cách tạo dựng sự chú ý qua ngoại hình tomboy, nổi bật giữa dàn hoa Em Xinh, cộng với bộ kỹ năng như hát, sáng tác, chơi nhạc cụ…

Tiên Tiên biết cách tạo dựng sự chú ý qua ngoại hình tomboy, nổi bật giữa dàn hoa Em Xinh

Tiên Tiên xuất hiện chớp nhoáng trong tiết mục AAA cũng nhận về nhiều lời khen dành cho giọng hát mê hoặc. Khoảnh khắc cô đưa 14 thành viên Liên Quân 2 đi ăn Omakase, chúc mừng chiến thắng đầu tiên, được chia sẻ rầm rộ trên sóng mạng.

Tiên Tiên xuất hiện chớp nhoáng trong tiết mục AAA cũng nhận về nhiều lời khen dành cho giọng hát mê hoặc

Bức ảnh giúp Tiên Tiên có biệt danh "lão phật gia"

3. Bích Phương

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là Bích Phương - Em Xinh vượt lười để tham gia chương trình. Tương tự 2 người đồng nghiệp kể trên, Bích Phương đã sở hữu sự nổi tiếng nhất định, lượng fan cứng và cả non-fan yêu quý cô đều hùng hậu. So với nhiều nghệ sĩ khác, Bích Phương được lên hình nhiều hơn, 1 phần do cô nàng là gương mặt quen thuộc đối với công chúng, 1 phần do cô là nguồn khai thác content vô hạn. Với tư cách là thủ lĩnh Liên Quân 1, Bích Phương chưa thực sự cho thấy năng lực tương xứng với tuổi nghề. Phần thể hiện trên sân khấu Đã Xinh Lại Còn Thông Minh được nhận xét là nhạt nhòa dù đảm nhận phân đoạn key cuối ca khúc.

So với nhiều nghệ sĩ khác, Bích Phương được lên hình nhiều hơn, 1 phần do cô nàng là gương mặt quen thuộc đối với công chúng, 1 phần do cô là nguồn khai thác content vô hạn

4. Pháo

Ngay khi tập 1 phát sóng, Pháo đã có cho mình khoảnh khắc viral là trận combat giữa 2 Liên Quân trước khi vào chương trình. 2 bên kèn cựa hài hước, mỗi người bước lên là phải bắn vài câu rap để chứng minh uy lực team. “Nhắc nhở cho đội này tắt thở, đấu với đội này mắt nhắm mắt mở!” - Pháo bật mode chiến là cả khán đài phải “ồ” lên 1 tiếng. Phân đoạn rap của Pháo trong AAA cũng được đánh giá cao, phù hợp với tinh thần bài hát. Nguòin năng lượng tự tin, tính cách vui nhộn và hòa đồng với các Em Xinh khác cũng để lại cho Pháo nhiều content cho netizen “xâu xé”.

Pháo đã có cho mình khoảnh khắc viral là trận combat giữa 2 Liên Quân trước khi vào chương trình

5. Phương Mỹ Chi

Chốt sổ danh sách 5 Em Xinh hot nhất tập 1 là Phương Mỹ Chi. Vài năm trở lại đây, “chị Bảy” đã dần gỡ mác “cô bé dân ca”, chuyển mình sang hình ảnh hiện đại và hợp xu hướng hơn. Album Vũ Trụ Cò Bay đã giúp cái tên và âm nhạc của Phương Mỹ Chi tiếp cận tới đông đảo khán giả hơn. Tuy nhiên, chỉ khi đến với Em Xinh Say Hi, ngừoi xem mới có thể thấy được tính cách thật của nữ ca sĩ trẻ - ồn điên đảo nhưng càng xem lại càng cuốn, hoạt ngôn và vô cùng năng nổ. Cô nàng cũng là gương mặt có sức lan toả lớn trên cõi mạng, nhiều content về Phương Mỹ Chi đều nhận về lượng tương tác khủng.

Phương Mỹ Chi ồn điên đảo nhưng càng xem lại càng cuốn, hoạt ngôn và vô cùng năng nổ