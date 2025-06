Hot nhất mùa hè này chính là Đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank. Với dàn line-up đỉnh cao từ Hàn Quốc, gồm "ông hoàng Kpop" G-Dragon, CL, DRP IAN, TEMPEST và tripleS, K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank thực sự đã tạo nên cơn sốt vé. Nhất là sự hiện diện của thủ lĩnh BIGBANG. Chỉ một lời kêu gọi "hãy đến thật đông" và "hẹn gặp các bạn tại SVD Mỹ Đình ngày 21/6", G-Dragon đã khiến cả cộng đồng fan nổi bão.

Chỉ một lời kêu gọi "hãy đến thật đông" và "hẹn gặp các bạn tại SVD Mỹ Đình ngày 21/6", G-Dragon đã khiến cả cộng đồng fan nổi bão

Trong 2 ngày mở bán sớm (20/6) và mở bán chính thức (22/6), hàng chục nghìn vé đã nhanh chóng được tẩu tán. K-Star Spark in Vietnam – Presented by VPBank sold-out chỉ sau 2 tiếng, là sự kiện âm nhạc quốc tế cháy vé nhanh nhất lịch sử concert Việt. Tất cả đều chào đón "anh Long" đến Mỹ Đình đại náo sau 13 năm. Quy mô concert dự kiến lên đến hàng chục nghìn khán giả, nhưng với sức mua lớn và hiệu ứng khủng G-Dragon tạo ra, nhiều fan vẫn "trượt vé", tìm cơ hội đi đu idol cấp thiết.

VPBank mở ra nhiều cơ hội "đu idol" cho các VIP và FAM lỡ hẹn trong ngày mua vé:

Không để "phe vé" có cơ hội làm giàu, BTC Ravolution Asia cùng VPBank khởi xướng vô vàn hoạt động, thắp thêm hi vọng cho các VIP và FAM Việt. VPBank triển khai nhiều chương trình tặng vé cho những khách hàng duy trì số dư tài khoản tăng trưởng đều đặn hàng tuần.

Ravolution Asia tổ chức minigame tặng lightstick

Bên cạnh đó, Ravolution Asia tiếp thêm sức nóng với minigame viết lời Việt cho ca khúc Take Me - một trong những ca khúc được yêu thích nhất trong album Übermensch, nhận về lightstick hoa cúc DAYG - vật phẩm đang khan hiếm nhất hiện tại. Bằng cách theo dõi thông tin chính thức từ Ravolution Asia và VPBank, người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các hoạt động, minigame được tặng vé, tặng lightstick. Vé xem G-Dragon càn quét Mỹ Đình sold-out chỉ trong 2 tiếng nhưng fan vẫn còn 1001 cơ hội không ngờ đến.