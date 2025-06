Mới đây, NSX Em Xinh Say Hi đã “nổ phát súng” đầu tiên với tập đầu tiên được lên sóng, hứa hẹn sẽ là show giải trí hot nhất nhì mùa hè 2025. Bên cạnh những gương mặt gen Z tràn trề sức trẻ thì dàn “chị lớn” cũng nhân được sự quan tâm của đông đảo người xem. Những Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Miu Lê… đặc biệt là Tiên Tiên, vốn đã có tệp khán giả cứng cựa, bước vào sân chơi Em Xinh để đem đến 1 hình ảnh hoàn toàn mới. Sau tập 1, có thể nói Tiên Tiên là nhân vật hot nhất, nhận được sự yêu thích của số đông fan.

Tiên Tiên từng được mệnh danh là “chiến thần nhạc số” Vpop trong giai đoạn 2010 - 2016 nhờ kho tàng âm nhạc đáng ngưỡng mộ. Cô sở hữu nhiều bản hit gắn liền với tuổi xuân của cả 1 thế hệ như Say You Do, My Everything, Vì Tôi Còn Sống…. Có trong tay nhiều yếu tố viral như biết sáng tác, chơi nhạc cụ, độ nhận diện cao… Tiên Tiên được đánh giá là đối thủ nặng ký cho tấm vé vàng cho đội hình chung cuộc. Nữ nghệ sĩ còn là gương mặt hiếm hoi đi theo phong cách tomboy với kiểu tóc ngắn xoăn xù nổi bật.

Tiên Tiên được đánh giá là đối thủ nặng ký cho tấm vé vàng cho đội hình chung cuộc

Điểm nhấn để lại ấn tượng nhất trong tập 1 có lẽ là màn chào sân của 30 Em Xinh, lần lượt giới thiệu bản thân 1 cách hài hước và độc lạ nhất. Từng người sẽ flex thành tích sự nghiệp, đặc điểm và tính cách. Từ đây, phong cách và cá tính nghệ thuật của các nghệ sĩ nữ cũng được “bóc trần” qua ống kính máy quay, góp phần tạo nên bầu không khí vui nhộn và sự trẻ trung đến Em Xinh Say Hi.

Sự xuất hiện của Tiên Tiên khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn tới cô với màn lái xe lái xe đồ chơi từ hậu trường đi vào, vô cùng nhí nhảnh và dễ thương. Tiên Tiên vốn không phải người cởi mở về cuộc sống cá nhân, số lần tham gia gameshow là rất ít nên người xem chắc mẩm cô là tuýp người trầm tính, hướng nội nhưng lại “ồn” không thua kém hội chị em. Tiên Tiên còn viral MXH với câu nói: "Tôi tham gia Em Xinh Say Hi vì ế show, không muốn bị gọi là Bà Ngoại Xinh hay Bà Bác Xinh”.

Nữ nghệ sĩ chào sân Em Xinh Say Hi trên chiếc xe đồ chơi

Tới phần chia đội, Tiên Tiên dẫn đầu Liên Quân 2 với ca khúc chủ đề AAA. Cô bật mí chỉ mất vỏn vẹn 15 phút để hoàn thành ca khúc và 15 Em Xinh đều góp sức vào tiết mục lần này, ai cũng có khoảnh khắc tỏa sáng. Phần hát của Tiên Tiên, dù chỉ kéo dài tầm 10 là 1 trong những phân đoạn đáng nhớ nhất AAA nhờ chất giọng riêng, vừa mơ mộng vừa bí ẩn, có gì đó rất “bánh cuốn”. Cộng hưởng với outfit cool ngầu và hiệu ứng ánh sáng đẩy cao trào, Tiên Tiên được dân tình phong thành thần, là hệ tư tưởng mới của chương trình.

AAA - Liên Quân 2

Phân đoạn của Tiên Tiên chiếm được cảm tình từ khán giả

Sự dẫn dắt của Tiên Tiên đã đem về chiến thắng thuyết phục cho Liên Quân 2 với 284/300 phiếu bầu, chênh lệch 37 phiếu so với Liên Quân 1. Sau 1 ngày ra mắt, MV AAA đã vươn lên Top 1 Trending Việt mảng âm nhạc, hiện thu về hơn 1 triệu lượt xem. Với thành tích này, Em Xinh Say Hi đã có những tín hiệu tích cực về 1 mùa giải thành công.

AAA xuất sắc leo Top 1 Trending sau 1 ngày phát hành

Ngay trong đêm, các thành viên thuộc Liên Quân 2 đã đồng loạt thay ảnh đại diện thành meme “giáo chủ” Tiên Tiên, được chỉnh sửa hài hước như “kẻ hủy diệt”. Điều này nói lên nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ các Em Xinh cùng nhóm, giúp không ít gương mặt chưa từng nếm mùi Top Trending, nay lại ngạo nghễ đứng số 1 xu hướng Vpop.

Các thành viên đồng loạt hưởng ứng chiến thắng của AAA bằng tấm hình ava là meme Tiên Tiên

Không chỉ vậy, Tiên Tiên còn đứng ra “chủ chi” bữa ăn omakase “chanh xả” cho 14 Em Xinh cùng Liên Quân 2, xứng danh “phú bà” của mùa giải đầu tiên của chương trình. Khoảnh khắc Tiên Tiên 1 mình đứng ở quầy bar nhà hàng, nâng ly chúc mừng chiến thắng của AAA được netizen truyền tay nhau mạnh mẽ trên sóng mạng. Mọi người còn dí dỏm gọi vui Tiên Tiên là “lão phật gia” không có gì ngoài tiền.

Tiên Tiên chơi lớn, đưa cả Liên Quân đi ăn Omakase sang trọng, liền được gọi là "lão phật gia"

Có thể thấy, dù không còn tích cực ra nhạc phẩm, cuộc sống thì low-key nhưng Tiên Tiên vẫn giữ được sức hút cho riêng mình. Độ hot và visual có thể không bằng các nghệ sĩ cùng lứa như Bích Phương, Bảo Anh, Phương Ly… nhưng Tiên Tiên đang thể hiện phong độ tốt hơn, tài năng nổi trội hơn chỉ ngay trong tập đầu tiên.