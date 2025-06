Tối 31/5 vừa qua, tập 1 của Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng vì hai ca khúc mở màn đầy bắt tai của các Em Xinh. Tuy nhiên, bên cạnh dàn visual lung linh của các Em Xinh thì có một nhân tố tưởng chừng không phù hợp với chương trình lại bất ngờ khiến cộng đồng mạng "quay xe" ngoạn mục. Chỉ với màn trình diễn đầu tiên và với line hát ít ỏi, cô nàng này đã khiến khán giả phải nhìn nhận lại hoàn toàn.

Tiên Tiên gây chú ý mạnh mẽ sau khi Tập 1 Em Xinh Say Hi lên sóng

Với màn chiến thắng vô cùng thuyết phục trước Liên Quân 1 thì trong ca khúc AAA của Liên Quân 2, Tiên Tiên là một trong những Em Xinh khiến khán giả chú ý nhất sau màn trình diễn. Chỉ vỏn vẹn 2 line hát trong toàn bộ ca khúc AAA nhưng vẫn đủ để Tiên Tiên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Hai line hát gây thương nhớ của Tiên Tiên trong ca khúc AAA

Cư dân mạng đã nhận xét rằng giọng Tiên Tiên là điểm nhấn sáng nhất trong toàn bộ ca khúc cùng với đó là nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội về line hát của Tiên Tiên trong ca khúc của Liên Quân 2, đa số đều khen Tiên Tiên có chất giọng đặc biệt và ấn tượng:

- Hội nổi da gà khi Tiên Tiên cất giọng.

- Giọng Tiên Tiên đúng đỉnh luôn á chời ơi.

- Tiên Tiên chỉ hát vài câu mà ấn tượng cực kì.

- Trời ơi giọng bà Tiên cất lên ghiền má ơi.

Tiên Tiên hát ít nhưng đủ để viral

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cuốn hút, Tiên Tiên còn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ cách dẫn dắt đội tinh tế và khéo léo với vai trò đội trưởng của Liên Quân 2. Nhiều khán giả đánh giá cao việc nữ ca sĩ không tận dụng vị trí đội trưởng để chiếm nhiều line hát hơn mà ngược lại, chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong ca khúc. Tuy nhiên, chính sự tiết chế hợp lý này lại càng cho thấy chất lượng và hiệu quả vượt trội trong từng câu hát mà nữ ca sĩ thể hiện.

Trước khi chương trình chính thức phát sóng, sự xuất hiện của Tiên Tiên trong đội hình Em Xinh từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình và phong cách của cô có phần khác biệt so với các thí sinh còn lại, những người đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật và hình ảnh rực rỡ. Sự đối lập này khiến không ít khán giả hoài nghi về mức độ phù hợp của Tiên Tiên và mang cô lên “bàn cân” so với những Em Xinh khác.

Tiên Tiên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều công bố nằm trong đội hình Em Xinh Say Hi

Tiên Tiên cũng từng chia sẻ về vấn đề này trong một buổi họp báo rằng bản thân sẽ chứng minh qua những ca khúc mà mình mang đến cho Em Xinh. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ chinh phục khán giả bằng chính những ca khúc mà mình mang đến cho Em Xinh. Và đúng như lời hứa, chỉ với hai câu hát trong bài AAA, Tiên Tiên đã thực sự tạo nên “cú nổ” trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phải nhìn nhận lại hoàn toàn về sự xuất hiện của cô trong chương trình.

Tiên Tiên đã chứng minh tài năng của mình ngay từ trong tập 1

Tiên Tiên vốn là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với loạt bản hit đình đám như Em Không Thể, Say You Do, My Everything, Đi Về Đâu, Vì Tôi Còn Sống… Nhờ khả năng sáng tác vượt trội cùng phong cách âm nhạc riêng biệt, Tiên Tiên luôn giữ được vị trí vững vàng trong lòng người hâm mộ. Sau màn thể hiện ấn tượng trong tập mở màn của Em Xinh Say Hi, nhiều khán giả tin rằng cô sẽ là một “gà chiến” đáng gờm và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, lan truyền mạnh mẽ trong các tập tiếp theo.