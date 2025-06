Cuối tuần qua, Em Xinh Say Hi lên sóng tập đầu tiên, với điểm nhấn là 2 sân khấu Liên quân làm mới ca khúc chủ đề The Real Aura. 30 Em Xinh được chia thành 2 đội, lần lượt biểu diễn 2 phiên bản Đã Xinh Lại Còn Thông Minh (đội Bích Phương) và AAA (đội Tiên Tiên).

Em Xinh Say Hi - Liên Quân 2: AAA

Trong đó, hot hơn cả là sân khấu AAA của Liên quân 2 thì cá tính hơn với phong cách biểu diễn sắc sảo, lạnh lùng qua ca khúc AAA. 15 Em Xinh xuất hiện trong concept "girl boss" quyền lực, hơi hướng futuristic. Lời bài hát mang thông điệp mạnh mẽ, thể hiện tinh thần độc lập của phụ nữ hiện đại. Đoạn điệp khúc được chỉnh sửa theo phong cách disco, điện tử với nhịp điệu sôi động. Lựa chọn đúng concept trình diễn, AAA cũng chiến thắng thuyết phục trước Đã Xinh Lại Còn Thông Minh. Những verse rap của ca khúc AAA còn đang viral, tạo thế thuận lợi cho các nhân tố mới phủ sóng ngay trong nhịp đầu chương trình.

Video chia line Liên quân 2 - AAA (nguồn: @menjeonn)

Sau hơn 1 ngày lên sóng, AAA leo lên top 1 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc, trở thành stage được săn đón nhất của Em Xinh. Sân khấu quy tụ tận 15 nghệ sĩ nữ, gồm: Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUIIN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY. Nhiều người quan tâm chuyện chia line của Liên quân 2. Rốt cuộc thì đâu là thành viên được ưu ái nhất tiết mục AAA?

Bảng thời lượng thu về nhiều ý kiến trái chiều

Một người dùng TikTok đã cất công “đo lường” thời lượng cất giọng của các Em Xinh Liên quân 2 và gây bất ngờ. Trong đội hình Liên quân 2, Châu Bùi là người được hát ít nhất, chỉ 2.2 giây cất giọng. Ngoài ra, một loạt thành viên như Danmy, Han Sara, Muộii, Pháo,... cũng chỉ cất giọng chớp nhoáng, line hát từ 3 giây - chưa đến 10 giây. Cả Tiên Tiên, vừa là đội trưởng vừa viết lời mới cũng chỉ có 9,2 giây cất giọng.

Châu Bùi hát ít nhất - 2.2 giây, Juky San hát nhiều nhất - 21.7 giây

Người có thời lượng cao nhất bài AAA là Juky San với 21.7 giây. Lyhan, Đào Tử A1J, Ánh Sáng Aza, Maiquiin, 52Hz, Yeolan, Lâm Bảo Ngọc có thời lượng khá nổi bật, từ 11 - 19 giây ở những phân đoạn điệp khúc, điểm nhấn của bài. Một lần nữa, dân tình lại kinh ngạc vì độ chênh lệch quá lớn giữa người hát nhiều nhất và hát ít nhất. Thậm chí nhiều fan còn than “bất công” cho nghệ sĩ yêu thích của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, 1 bài hát chưa đến 5 phút chia chi 15 thành viên là thử thách khó nhằn

Line ít hay nhiều cũng chỉ là chuyện mang tính tương đối, quan trọng là nghệ sĩ phát huy được năng lực của mình

Nói đi cũng phải nói lại, 1 bài hát chưa đến 5 phút chia chi 15 thành viên là thử thách khó nhằn. Đội làm nhạc lẫn các Em Xinh cũng đã cân nhắc kỹ, lựa chọn line phù hợp với từng người để phát huy. Do đó, dù không có quá nhiều thời gian cất giọng thì vẫn đủ khiến fan mê mẩn vì độ cuốn hút, thần thái của các Em Xinh khi thể hiện phân đoạn của mình. Điển hình như Tiên Tiên chỉ hát 2 câu mà vẫn lên xu hướng, là nhân tố hot nhất tập 1 vừa qua. Điều này cho thấy, line ít hay nhiều cũng chỉ là chuyện mang tính tương đối, quan trọng là nghệ sĩ phát huy được năng lực của mình.