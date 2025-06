Không thể nhận ra học trò Mỹ Tâm sau khi giảm 30kg, visual xinh đỉnh hát cực hay vậy mà lại xa rời showbiz

Tại The Voice 2015, bên cạnh Đức Phúc và Bảo Uyên - hai thí sinh cuối cùng trong team Mỹ Tâm thì Vân Anh cũng là một trong những thí sinh gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút đầy nội lực. Thời điểm Vân Anh phải dừng chân trước vòng Bán kết, không ít khán giả tiếc nuối và hụt hẫng khi cho rằng nếu cô nàng bước sâu tiếp vào vòng trong chắc chắn sẽ “làm nên chuyện”.

Đáng chú ý, thời điểm tham gia The Voice 2015, Vân Anh sở hữu ngoại hình mũm mĩm với số cân nặng lên tới 80kg. Tuy nhiên ở chỉ sau vài năm, Vân Anh đã “lột xác” ngoại hình khiến nhiều người không thể nhận ra.

Clip Vân Anh thể hiện ca khúc Buồn tại The Voice 2015

Vân Anh (bên phải) dừng chân trước vòng Bán kết tại The Voice 2015 và nhường cơ hội đi tiếp cho Đức Phúc - Bảo Uyên

Giảm 30kg nhập hội mỹ nhân gợi cảm Vbiz, từng có khoảng thời gian hẹn hò mỹ nam Người Ấy Là Ai

Sau khi dừng bước tại The Voice 2015, Vân Anh ít hoạt động âm nhạc hơn các thí sinh cùng thời điểm. Cho tới năm 2019, cô nàng khiến khán giả ngã ngửa khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, gợi cảm sau khi giảm tới 30kg mỡ thừa. Trên trang cá nhân, từng hình ảnh mà Vân Anh đăng tải đều khiến nhiều chị em phải ghen tị vì sở hữu đường cong không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào. So với thời điểm tham gia The Voice, Vân Anh đã có màn “lột xác” ngoạn mục và trở thành nguồn cảm hứng cho bất kỳ cô gái nào mong muốn giảm cân hay về lại vóc dáng tuổi đôi mươi.

Học trò Mỹ Tâm gây sốc visual khi giảm tới 30kg

Body nóng bỏng của Vân Anh không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào

Nhan sắc chuẩn “nàng thơ” của Vấn Anh ở thời điểm hiện tại

Đặc biệt, Vân Anh còn gây choáng khi ngồi “ghế nóng” show hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa đầu tiên. Với nỗ lực giảm 30kg, Vân Anh khiến ban cố vấn không khỏi trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp và vô cùng tự tin. Trong chương trình, cô nàng đã dũng cảm trao tặng bó hoa cho Nhâm Phương Nam - một trong những nam thần hot nhất Người Ấy Là Ai. Sau show hen hò, Vân Anh và Nhâm Phương Nam có khoảng thời gian ngắn hẹn hò nhưng đã “đường ai nấy đi” không lâu sau đó.

Vân Anh khiến nhiều khán giả choáng ngợp trước nhan sắc hậu giảm cân khi tham gia Người Ấy Là Ai

Vân Anh và Nhâm Phương Nam “nên duyên” tại show hẹn hò

Cả hai có khoảng thời gian hẹn hò sau đó nhưng đã đường ai nấy đi

Giữa lùm xùm Bảo Uyên ngầm tố Mỹ Tâm chèn ép, triệt đường sống, Vân Anh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý

Vừa qua, Bảo Uyên - học trò cũ Mỹ Tâm tại The Voice 2015 đã đăng tải video gây xôn xao khi tố “cô giáo” chèn ép, chặn cơ hội làm nghề suốt 10 năm qua. Bài đăng đã gây ra không ít bức xúc cho người hâm mộ và cả dàn học trò cũ của giọng ca Họa Mi Tóc Nâu. Bên cạnh một số học trò cũ của Mỹ Tâm tại các cuộc thi The Voice, Vietnam Idol như Hoàng Quyên, Đào Ngọc Sang, Bảo Trâm thì Vân Anh cũng có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân.

Theo đó, Vân Anh viết: "Sống tử tế là cách bạn giữ cho trái tim mình mềm mại, sống biết ơn là cách bạn giữ cho tâm hồn mình lấp lánh". Không nhắc thẳng tên ai nhưng với dòng chia sẻ đầy ẩn ý, nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý về lùm xùm người bạn cũ chung team tại The Voice 10 năm trước đăng đàn tố thầy cũ.

Dù Bảo Uyên vẫn giữ nguyên quan điểm về trải nghiệm không mấy vui vẻ suốt 10 năm qua, thì làn sóng phản ứng từ công chúng và giới nghệ sĩ vẫn dành phần lớn sự trách móc dành cho cô. Trong khi đó, Mỹ Tâm vẫn giữ im lặng tuyệt đối và chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào giữa cơn bão dư luận.

Bài đăng đầy ẩn ý của Vân Anh được cho là liên quan lùm xùm Bảo Uyên tố Mỹ Tâm chèn ép đang gây xôn xao

Vân Anh ở thời điểm hiện tại ra sao?

Sau khi tham gia The Voice 2015 và gây sốt khi xuất hiện tại Người Ấy Là Ai, Vân Anh dần rời xa showbiz khi không tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Khác với những thí sinh thi The Voice cùng thời điểm khi cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc để giữ độ nóng sau bệ phóng chương trình, Vân Anh lại lui về sau sân khấu và không cho ra mắt MV hay sản phẩm cá nhân.

Trên MXH, Vân Anh chỉ thường xuyên cập nhật những hình ảnh cá nhân đời thường, khoe nhan sắc hậu giảm cân hay chia sẻ MV để ủng hộ các nghệ sĩ đồng nghiệp. Nhiều người không khỏi tiếc nuối khi Vân Anh là một trong những tài năng bước ra khỏi The Voice sở hữu giọng hát nội lực, vang sáng nhưng rời xa khỏi ánh hào quang và không phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Trên trang cá nhân, Vân Anh chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường…

Và chia sẻ những sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ đồng nghiệp như Thủy Bùi

Thiều Bảo Trâm …

Hay nghệ sĩ đàn anh Hồ Hoài Anh