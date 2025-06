Tối 31/5, tập đầu tiên của chương trình Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng, với sự góp mặt của 30 nghệ sĩ nữ Vbiz ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau màn nhận đội tạm thời, dàn thí sinh sẽ tham gia bốc thăm để chia thành viên vào 2 liên quân. Mỗi liên quân sẽ bước vào 2 vòng thi đấu: Lượt 1 thi đấu theo liên quân, làm mới bài hát chủ đề The Real Aura; Lượt 2 sẽ chia đều thành 6 đội nhỏ để thi đấu nhóm.

Bên cạnh các tiết mục trình diễn, tương tác và độ “ồn” của dàn Em Xinh cũng là yếu tố thu hút lượt xem cho chương trình. Cứ ngỡ phái nữ sẽ “tém tém” chút nhưng đâu ai ngờ, Em Xinh Say Hi quy tụ toàn “máy nói”, quậy không kém Anh Trai Say Hi. Để ý kỹ, team qua đường vô tình phát hiện 2 gương mặt có phần xa cách, gần như không nói chuyện qua lại - 52Hz và LyHan.

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời bao gồm Châu Bùi, 52Hz, Lyhan, Ánh Sáng AZA và Yeolan

Dù cùng chung nhóm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời nhưng số lần cả 2 tương tác với gần như không có. Netizen cảm thấy có sự lạnh lẽo bí ẩn giữa 2 người, đặc biệt khi cả 2 bị phát hiện follow tất cả thành viên nhóm nhưng chừa lại nhau. Từ đây, quá khứ của 52Hz và LyHan bất ngờ bị đào lại, gợi mở nhiều tin đồn về mối quan hệ của 2 cô gái.

Dân tình thắc mắc tình bạn giữa 52Hz và LyHan liệu đã chấm dứt?

Liệu có gì đó bí ẩn giữa LyHan

và 52Hz?

Được biết, 52Hz và LyHan từng chơi chung 1 nhóm bạn thân với Ogenus, Rio và Cheezz. Cả nhóm đã quen biết nhau từ lâu, đều là những TikToker trẻ khá nổi trong khoảng thời gian 2020 - 2021. Ở thời điểm đó, 52Hz và LyHan là “cạ cứng”, xuất hiện cùng nhau nhau trong nhiều video.

Cả 2 từng trong nhóm bạn hot TikToker trong quá khứ

Bên dưới phần bình luận, một vài người dùng mạng tin rằng cả cô gái từng có mối quan hệ “trên mức tình bạn” trước khi 52Hz và Rio đến với nhau, yêu đương trong 6 năm và về chung 1 nhà mới đây. Từ đó, mối quan hệ giữa 2 cô gái cũng “đứt gánh”, bị cho là “cạch mặt” dù chơi chung nhóm. Có ý kiến cho rằng dòng thời gian bất hợp lý bởi 52Hz và Rio đã hẹn hò lâu năm, vậy khoảng thời gian 52Hz và LyHan được cho là "ở bên nhau" là khi nào? Và tại sao cả 2 vẫn vui vẻ quay TikTok chung nhóm nếu đã "đường ai nấy đi".

52Hz và LyHan từng cover ca khúc Từ Bỏ vào năm 2019

Dù vậy, đây chỉ là những đồn đoán mang tính 1 chiều, chưa được xác thực từ người trong cuộc. Mối quan hệ bí ẩn giữa 2 cô gái vẫn còn bỏ ngỏ, và một số netizen cho rằng những khoảnh khắc tương tác giữa 2 người chỉ đơn giản là bị NSX cắt đi trong quá trình biên tập.

52Hz và Rio mới đây đã chính thức kết hôn

1 người dùng mạng khẳng định 2 cô gái từng có hiềm khích trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương

Đến với Em Xinh Say Hi, tỷ lệ vào chung đội giữa 30 nghệ sĩ nữa, chia đều trong 6 nhóm, không phải là cao. Tuy nhiên, bằng “thế lực vũ trụ” nào đó mà 52Hz và LyHan lại được xếp chung team, phải phối hợp ăn ý để đem đến tiết mục RUN. Phần trình diễn của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời gồm các thành niên Châu Bùi, 52Hz, LyHan, Ánh Sáng AZA và Yeolan sẽ được phát sóng vào tập 2.

52Hz trước khi bước chân vào gameshow Em Xinh Say Hi, đã là gương mặt trẻ được yêu thích trong làng nhạc Việt. Cô được biết đến là giọng ca R&B nổi bật, sở hữu kha khá bài hát hot như Đợi, Mê Cung Tình Yêu, ở nhà một mình…. Đặc biệt, cô nàng sở hữu lượng fanboy hùng hậu.

52Hz là gương mặt trẻ được yêu thích của Vpop, có trong tay nhiều ca khúc hot

LyHan là cái tên mới của làng nhạc Việt, ra mắt vào cuối năm 2024. Cô nàng sinh năm 1999 từng được biết tới nhờ kênh TikTok 1,7 triệu người theo dõi, và lần kết hợp cùng Hoàng Tôn trong Tình Yêu Ngủ Quên. Cô nàng sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào rất phù hợp với nhữnh bản tình ca Ballad.