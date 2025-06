Châu Bùi: "Tính nhịn bớt đăng mà hơi quá chớn rồi"

Tối 31/5, Em Xinh Say Hi đã chính thức khởi động mùa 1 với tập đầu tiên, đưa 30 nghệ sĩ nữ “chào sân” khán giả. Dù thời lượng phát sóng dài tận 4 tiếng, nhưng với các fan sẵn của show Say Hi thì độ dài này không là vấn đề. Hiện trên MXH, độ thảo luận dành cho Em Xinh Say Hi dù không bằng Anh Trai Say Hi nhưng đây vẫn đang là 1 trong những show truyền hình được dự đoán hot nhất mùa hè 2025.

Em Xinh Say Hi được dự đoán sẽ là gameshow hot nhất hè 2025

Tập 1 Em Xinh Say Hi chủ yếu giới thiệu 2 Liên Quân, các thành viên khi chia nhóm nhỏ để chuẩn bị cho livestage 1. Quá trình chuẩn bị tiết mục của mỗi đội cũng được thể hiện kĩ và lên sóng sân khấu trình diễn chính thức cho 2 ca khúc AAA - Đã Xinh Lại Còn Thông Minh , cả 2 đều là phiên bản remake lại từ bài hát chủ đề The Real Aura . Chiến thắng xướng tên Liên Quân 2 do Tiên Tiên làm đội trưởng, và AAA cũng đang chễm chệ Top 1 Trending Music.

3 video ca nhạc Em Xinh đều đang thống trị top 3 Trending Việt mảng âm nhạc

Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc tương tác, chemistry giữa các Em Xinh cũng trở thành hot topic thu hút lượng tương tác cao trên sóng mạng. Bước vào sân chơi Em Xinh Say Hi , Châu Bùi là 1 trong những nhân tố gây chú ý bậc nhất. Ai nấy đều tò mò cô nàng sẽ mang đến 1 hình ảnh khác biệt thế nào so với 1 fashionista đã quá quen thuộc với khán giả.

Châu Bùi là 1 trong số cái tên gây tò mò nhất

Ngay tập 1, Châu Bùi đã cho thấy bản thân “ồn” không kém hội chị em, tính cách tưng tửng và hoạt bát khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Hàng loạt “meme” của Châu Bùi được chia sẻ khắp MXH. Chính bản thân cô nàng cũng hùa theo những trò đùa của fan. Trong đó, có 1 hình ảnh cô nàng nhăn mặt được cắt ra và ghép cùng meme cô bé khóc nhè, không chịu đi học, vô cùng phổ biến vài năm trước. Hình ảnh này như một “giọt nước tràn ly” khiến Châu Bùi không thể nhịn được nữa, bèn “hô hoán” trên kênh cá nhân: “Hôm nay tính nhịn bớt đăng mà hơi quá chớn rồi nhaaaaaa”. Dân mạng còn trêu lại rằng cả 2 trông y như 2 giọt nước, vừa dễ thương và hài hước.

Meme mới từ Châu Bùi khiến netizen không khỏi khoái chí

Châu Bùi "khè" nhẹ nhàng trên trang cá nhân

Lý giải cho điều này, thì ngay trong tập 1, Châu Bùi chính là nhân vật “xui” nhất nhì, bên cạnh Miu Lê và “kiếp nạn 97”. Là đội trưởng team Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Châu Bùi gặp không ít vận đen trong quá trình dẫn dắt vác thành thiên: không đủ tiền mua đạo cụ, là đội đầu tiên thực hiện thử thách, phải nhận bản demo không ưng ý.

Châu Bùi có lẽ là Em Xinh xui xẻo nhất nhì tập 1

Trong lúc cam go, Châu Bùi mang một khối rubik nhiều màu sắc ra để động viên các thành viên. Trớ trêu thay, mat mắng thẳng thấy đâu, chỉ thấy khối rubik ấy "phản chủ" khi khiến cô bị hoán đổi Phương Ly vào tay đội đối thủ.

Cô nàng có chấp niệm với khối rubik chỉ mang lại điềm xui