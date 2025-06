Sau khi lên sóng tập 1, Em Xinh Say Hi đang có được sự quan tâm không nhỏ từ khán giả đại chúng, kỳ vọng sẽ khuấy đảo thị trường gameshow Việt mùa hè 2025. Trước làn sóng bàn tán xôn xao về 2 ca khúc chủ đề, mảng miếng, tương tác giữa các nghệ sĩ nữ, MXH rò rỉ danh tính 6 Em Xinh đầu tiên phải dừng cuộc chơi ở vòng loại sắp tới. Theo đó, LyLy, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Danmy, YeoLan và Hoàng Duyên sẽ là những người xách vali rời khỏi nhà chung.

6 Em Xinh gồm. LyLy, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Danmy, YeoLan và Hoàng Duyên bị đồn là sẽ phải dừng chân ở vòng loại sắp tới

Dù đây mới chỉ là tin đồn, tập loại trừ chưa lên sóng, nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy chưng hửng khi “pick” của mình phải ra về sớm. Và LyLy là cái tên gây tiếc nuối nhất nhì trong 6 cái tên kể trên.

Mới đây, nữ ca/nhạc sĩ đã có động thái đầu tiên giữa tin đồn bị loại sớm. Theo đó, cô nàng nhắn nhủ fan trong broadcast cá nhân rằng phải luôn sát cánh bên nhau bất kể có chuyện gì xảy ra: “Không biết sắp tới sẽ xảy ra những gì, buồn hay vui, nhưng hãy hứa là luôn bên nhau nhé”.

LyLy động viên, nhắn nhủ tới người hâm mộ qua kênh broadcast cá nhân

Dù không đề cập đến Em Xinh Say Hi hay kết quả cuộc thi nhưng những lời nói này khiến fan của LyLy cho rằng cô đang ngầm xác nhận chuyện mình bị loại và trấn an fan. Người hâm mộ nhốn nháo trước dòng tin nhắn của LyLy, đồng loạt hy vọng nữ ca sĩ vẫn sẽ vững bước tiến vào vòng trong. Thậm chí, một bộ phận fan còn nửa đùa nửa thật, kêu gọi “hùn vốn” để hồi sinh cô nàng trở lại với cuộc thi.

Nếu đúng như lời đồn đoán thì LyLy và 5 Em Xinh còn lại sẽ dừng chân tại live stage 1 - rơi vào khoảng cuối tập 2 hoặc tập 3. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng danh sách này chưa được uy tín lắm vì tham chiếu với Anh Trai Say Hi thì phải đến live stage 2 mới bắt đầu loại trừ, nếu không, 6 Em Xinh này gần như sẽ không góp mặt vào bất kỳ tiết mục trình diễn nào trong trường hợp concert diễn ra.

Nếu đúng như lời đồn đoán thì LyLy và 5 Em Xinh còn lại sẽ dừng chân tại live stage 1 - rơi vào khoảng cuối tập 2 hoặc tập 3

Ngay khi lộ diện là 1 mảnh ghép trong đội hình Em Xinh, LyLy đã được đánh giá cao từ đầu nhờ sở hữu combo tài sắc trọn gói. Bước ra từ cuộc thi The Next Stage ở xứ Trung, nữ ca sĩ có nền tảng âm nhạc, khả năng sáng tác, hát, rap và vũ đạo đều ở mức tốt. Ngoài ra, điểm cộng dành cho LyLy còn ở visual xinh xắn, trong trẻo gây u mê khán giả. Nữ ca sĩ sinh năm 1996 sở hữu bộ nhận diện sáng sân khấu, đẹp không khác gì hội tỷ tỷ Douyin. Trước Em Xinh, LyLy đã có cho mình lượng fan cứng ổn định nhờ loạt video cover ngọt như “mía lùi” và bản hit 24H 166 triệu view.

LyLy vốn đã có tệp fan ổn định, sở hữu combo visual - hát - nhảy - rap - sáng tác

Xuyên suốt 4 tiếng tập mở màn Em Xinh, LyLy không có quá nhiều thời lượng lên sóng, vô tình hạn chế những mảng miếng, tương tác giữa cô và các thí sinh khác. Điều này khó giúp LyLy tiếp cận tới tệp khán giả mới, khi người xem luôn trong trạng thái “đói content”, chờ đợi những cá tính, góc nhìn mới hơn từ các nghệ sĩ. LyLy hoàn toàn chìm nghỉm giữa những nhân tố gây cười cùng lứa tuổi như Orange, Châu Bùi, Vũ Thảo My…

Thời lượng lên hình của nữ ca sĩ khá ít xuyên suốt 4 tiếng tập mở màn

Phân đoạn hát của nữ ca sĩ trong ca khúc chủ đề Liên Quân 1 - Đã Xinh Lại Còn Thông Minh cũng chỉ vỏn vẹn vài giây, không để lại ấn tượng nổi bật nào. Dẫu biết việc chia đều line hát cho 15 Em Xinh sẽ giảm bớt đi cơ hội tỏa sáng cho 1 cá nhân cụ thể, thay vào đó là ai cũng có phần. Nhưng, LyLy thậm chí còn không được lên hình solo nhiều qua Đã Xinh Lại Còn Thông Minh. Dân tình đặt câu hỏi liệu “cô hàng xóm” không có được sự ưu ái từ NSX và điều này có dẫn tới màn loại trừ của cô hay không.