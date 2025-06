Mới đây, đêm nhạc Weverse Con 2025 đã diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc trong 2 ngày 31/5 - 1/6. Quy tụ dàn line-up gồm nhiều gương mặt nổi bật trải dài nhiều thế hệ Kpop như Kyuhyun (Super Junior), 10CM, AKMU, LE SSERAFIM, ILLIT, ENHYPEN, TXT, Chuu, Viviz… Đặc biệt, chương trình còn được tổ chức để tri ân tới di sản của BoA - công chúa Kpop, đối với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của BoA khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, xen lẫn trầm trồ. Nữ nghệ sĩ trình diễn full live cả 2 đêm diễn, mang đến setlist toàn hit gồm Hurricane Venus, My Name, Only One, Atlantis Princess và No.1. Ở ngưỡng gần 40, BoA vẫn toát ra vẻ rạng rỡ, nhiệt huyết và nguồn năng lượng bùng nổ trên sân khấu.

BoA tràn đầy năng lượng, cháy hết mình trên sân khấu ở độ tuổi đã ngấp nghé tứ tuần

Nữ nghệ sĩ còn gây ấn tượng với diện mạo khác lạ sau khi “đảo ngói” thành màu bạch kim. Sau hơn 5 năm gắn bó với màu tóc trầm, BoA như lột xác trở thành 1 bản thể trẻ trung, tỏa sáng hơn. Mái tóc mới còn giúp tôn lên làn da trắng sứ của cô nàng, giúp cô nổi bần bật giữa không gian Weverse Con 2025.

BoA khiến khán giả xuýt xoa với diện mạo mới. Mái tóc vàng tôn lên vài phần nhan sắc, giúp cô hack đi 10 tuổi

Dân tình khen ngợi sự đổi mới ngoại hình lần này, khen ngợi BoA ngày càng thăng hạng nhan sắc và bớt “cứng đơ”. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng nhận không ít gạch đá do khuôn mặt đơ như tượng đá, cộng thêm lối diễn xuất vô hồn trong bộ phim Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), BoA trở thành đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất xuyên suốt đợt phát sóng bộ phim.

BoA bị chỉ trích nặng nề vì diễn xuất lẫn ngoại hình cứng đơ như tượng trong Marry My Husband

Một số ý kiến còn so sánh BoA ở thời điểm hiện tại với BoA ở giữa thập niên 2000. BoA lúc đó cũng sở hữu mãi tóc vàng tẩy, khuôn mặt trẻ trung búng ra sữa ở lứa tuổi thiếu niên tràn trề sức trẻ. Họ thấy được BoA thời My Name hay Every Heart thoáng qua hình ảnh BoA bây giờ, như thể cô nàng vừa “trùng sinh”. Từ phong độ ca hát, trình diễn tới nhan sắc, BoA vẫn xứng danh nữ ca sĩ số 1 Kpop, với kho tàng âm nhạc đồ sộ truyền cảm hứng tới nhiều lớp idol sau này.

BoA ở độ tuổi thiếu niên đã gây tiếng vang lớn toàn cõi châu Á

BoA được khen ngợi đã bớt cứng đơ hơn so với thời gian trước. Đồng thời, người hâm mộ còn thoáng thấy BoA hồi trẻ

Đối với khán giả hiện tại, BoA có thể là 1 cái tên không quá quen thuộc nhưng cô từng phủ sóng mọi mặt trận ở thế hệ của cô. Ra mắt vào năm 2000 ở tuổi 14 với ID; Peace B, BoA có bước tiến đột phá vào thị trường Nhật Bản 1 năm sau đó. Album Listen To My Heart đưa BoA đứng đầu bảng xếp hạng Oricon, giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. Các album tiếp theo như Valenti, Love & Honesty và Best Of Soul bán ra hàng triệu bản, củng cố vị thế của BoA như “công chúa nhạc Pop” dẫn đầu Hàn lưu tới thị trường âm nhạc Nhật Bản nói riêng, châu Á nói chung.