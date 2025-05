Cực phẩm idol ngoại quốc đạt top 1 visual, là thành viên nhóm nữ đối thủ của TWICE

Chu Khiết Quỳnh (Tên tiếng Hàn: Kyulkyung), sinh năm 1998 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Trước khi ra mắt, Chu Khiết Quỳnh được đào tạo trong chương trình nhóm nhạc nữ thế hệ thứ sáu của Pledis Entertainment, được rèn giũa kỹ năng để chuẩn bị cho giấc mơ idol.

Năm 2013, nữ idol lần đầu xuất hiện trong SEVENTEEN TV. Đến mùa hè 2014, cô tham gia nhóm nhảy hỗ trợ chiến dịch quảng bá của tiền bối Orange Caramel, thể hiện khả năng vũ đạo nổi bật và sự chuyên nghiệp dù chưa chính thức debut.

Chu Khiết Quỳnh (Tên tiếng Hàn: Kyul Kyung), sinh năm 1998 tại Chiết Giang, Trung Quốc

Cú bật lớn đến vào năm 2016 khi Chu Khiết Quỳnh tham gia Produce 101 mùa đầu tiên. Với màn trình diễn kết hợp đàn tỳ bà và giọng hát ổn, nữ idol được vote là Visual số 1 bởi các thực tập sinh, rồi bứt phá từ hạng 19 lên thứ 6 với 218.338 lượt bình chọn, giành suất debut cùng I.O.I. Cùng năm đó, I.O.I tung MV đầu tay CRUSH, mở ra một chương mới với giai điệu sôi động và phong cách trẻ trung, nhanh chóng gây chú ý và trở thành “khúc dạo đầu” đầy hứa hẹn cho một hiện tượng Kpop mới.

CRUSH - I.O.I

Chỉ hai tuần sau, Chu Khiết Quỳnh cùng I.O.I xuất hiện trong teaser chương trình thực tế riêng Stand-by IOI, một show dài 90 phút chia thành 2 tập. Với những khoảnh khắc hậu trường chân thực từ luyện tập căng thẳng đến đời thường đáng yêu, chương trình đưa nữ idol và các thành viên đến gần hơn với khán giả, tạo nên sự kết nối đặc biệt. Thừa thắng xông lên, I.O.I phát hành album đầu tay Chrysalis với 7 ca khúc, trong đó ca khúc chủ đề Dream Girls trên Youtube được xếp hạng 4 trong top 10 MV Kpop được xem nhiều nhất trên thế giới trong tháng 5/2016, khẳng định sức hút mãnh liệt của nhóm.

Dream Girl - I.O.I

Hành trình của I.O.I nở rộ hơn khi chỉ 4 tháng sau debut, vào ngày 10/6/2016, YMC Entertainment công bố nhóm nhỏ đầu tiên với 7 thành viên: Na Young, Chungha, Chu Khiết Quỳnh, So Hye, Yoo Jung, Doyeon, và Somi, vẫn giữ tên I.O.I để tiếp tục chinh phục khán giả.

I.O.I ra mắt nhóm nhỏ với 7 thành viên

Đến tháng 8/2016, I.O.I phát hành album đĩa đơn theo concept girl crush với ca khúc chủ đề Whatta Man (Good Man), một phiên bản remake tiếng Hàn của bài hát What A Man do Linda Lyndell thể hiện. Chỉ sau 1 tiếng phát hành, Whatta Man (Good Man) đã gây sốt khi lọt top 3 trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến lớn của Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Chu Khiết Quỳnh và nhóm. MV trên YouTube cũng nhanh chóng leo lên hạng 2 trong top 10 MV Kpop được xem nhiều nhất thế giới trong tháng 8/2016, chứng tỏ sức hút toàn cầu của I.O.I thời điểm đó.

Whatta Man (Good Man) - I.O.I

Ca khúc này cũng đã giúp I.O.I giành chiến thắng đầu tiên trên The Show với 9.012 điểm, đồng thời đưa ca khúc vào top 10 bài hát đạt điểm cao nhất lịch sử chương trình. Sau tuần quảng bá cuối cùng, nhóm nhỏ của I.O.I bỏ túi tổng cộng 5 chiếc cúp từ các show âm nhạc tại Hàn Quốc, khẳng định vị thế nữ hoàng một thời.

Tuy nhiên, thành công chưa được bao lâu thì đến tháng 1/2017, I.O.I thông báo tan rã. Chu Khiết Quỳnh tiếp tục hành trình âm nhạc khi gia nhập nhóm nhạc Pristin do Pledis Entertainment thành lập và quản lý, ra mắt tháng 3/2017. Với vai trò nhảy chính, visual và ngoại hình của nhóm, nữ idol đã khuấy đảo sân khấu qua Wee Woo và mini album Hi! Pristin, đạt gần 4.000 bản bán ra ngày đầu và lọt top 10 Billboard World Albums.

Wee Woo - Pristin

Pristin từng được kỳ vọng là “tân binh khủng”, thậm chí được truyền thông đặt lên bàn cân so sánh với TWICE - nhóm nữ hot nhất thời điểm đó. Cả 2 nhóm đều có visual xinh xắn, tài năng đồng đều và có số lượng thành viên tương đương nhau.

Pristin từng được kỳ vọng là “tân binh khủng”

Sau đó, Chu Khiết Quỳnh có mặt trong đội hình Pristin V (một nhóm nhỏ của Pristin được thành lập năm 2018) và cho ra mắt bài hát chủ để Get It (2018), nhưng không thể cứu vãn tình hình.

Quay về Trung Quốc, Chu Khiết Quỳnh solo với Why (2018), nhưng ca khúc bị đánh giá là “nhạt toẹt” không tạo được dấu ấn. Các sản phẩm sau như Should I Go (2019) và Little Star (2021) cũng “lép vế”, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường âm nhạc xứ tỷ dân. Sự nghiệp âm nhạc của cô giờ đây “hết xăng” vì thiếu đột phá, sức hút giảm mạnh hậu I.O.I và Pristin.

Ngoài âm nhạc, Chu Khiết Quỳnh còn thử sức với diễn xuất để tìm lối đi mới. Cô đảm nhận vai chính trong Đại Đường Nữ Pháp Y (2020), nhưng dù sở hữu nhan sắc nổi bật, diễn xuất của cô chưa đủ sức thuyết phục, khiến khán giả không mấy ấn tượng. Đến vai Lý Nghiên trong Hữu Phỉ (2020), đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, nữ idol 1 thời nhận được sự chú ý, nhưng lùm xùm tranh đất diễn với đàn chị “tiểu hoa đán 85” đã làm hình ảnh của cô tụt dốc trong mắt người hâm mộ.

Chu Khiết Quỳnh đảm nhận vai chính trong Đại Đường Nữ Pháp Y (2020)

Vô ơn với công ty, bị vạch trần hẹn hò công tử “bad boy” và dùng hàng hiệu rởm

Từng là “nữ thần” Kpop, nhưng hành trình của Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng bị lu mờ bởi những lùm xùm không đáng có. Đỉnh điểm là vụ việc phản bội công ty quản lý cũ Pledis Entertainment vào năm 2019. Sau khi Pristin tan rã, Chu Khiết Quỳnh bắt đầu có dấu hiệu bất mãn với cách quản lý của Pledis và XCSS Entertainment (công ty phụ trách hoạt động của cô tại Trung Quốc).

Tháng 9/2019, cô đơn phương gửi email và thư thông báo chấm dứt hợp đồng với cả hai công ty, không qua bất kỳ cuộc gặp trực tiếp hay thương thảo nào. Hành động này bị coi là “thiếu chuyên nghiệp” và “vô ơn”, bởi Pledis đã đào tạo cô từ khi còn là thực tập sinh, giúp cô có cơ hội debut với I.O.I và Pristin.

Đáp lại, vào tháng 3/2020, Pledis đệ đơn kiện Chu Khiết Quỳnh vì vi phạm hợp đồng, yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền. XCSS Entertainment cũng khởi kiện tại Trung Quốc, đòi bồi thường thiệt hại vì hành vi tự ý rời bỏ công ty. Vụ kiện kéo dài đến cuối năm 2020, khiến hình ảnh của Chu Khiết Quỳnh bị bôi đen trong mắt netizen Hàn, bị mỉa mai là “ăn cháo đá bát” sau khi đã tận dụng danh tiếng từ Kpop để trở về Trung Quốc phát triển.

Đời tư của Chu Khiết Quỳnh càng thêm ồn ào khi cô liên tục bị đồn yêu “trai hư”. Đầu tiên là thiếu gia Vương Tư Thông nổi tiếng với gia thế khủng và đời tư phức tạp. Năm 2019, cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch ở Nhật Bản, thậm chí xuất hiện cùng nhau tại Thượng Hải, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tiếp đó, cô bị đồn yêu Trương Nghệ Hưng khi làm HLV trong Idol Producer (2018), và sau này là Thái Từ Khôn, học trò cô từng hướng dẫn trong cùng show, với nghi vấn “avatar đôi” trên mạng xã hội. Dù phủ nhận mọi tin đồn, hình ảnh của cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Chu Khiết Quỳnh vướng vào ồn ào tình ái với thiếu gia Vương Tư Thông

Không dừng lại ở đó, vào năm 2022, Chu Khiết Quỳnh bị “bóc phốt” là phông bạt đồ hiệu giả trong một buổi đi mua sắm cùng Lâm Duẫn tại Thượng Hải. Cô khoe trên MXH một chiếc túi được cho là đến từ thương hiệu cao cấp, nhưng netizen nhanh chóng phát hiện đó là hàng “pha ke” với đường may lệch lạc và logo không chuẩn. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên Weibo, khiến cô bị chỉ trích nặng nề vì cố tình sống ảo. Vụ việc này càng làm hình ảnh của Chu Khiết Quỳnh thêm xuống dốc, bị gắn mác “giả tạo” trong mắt công chúng. Phát ngôn “vạ miệng” trên sóng truyền hình càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn, từ việc vô ý nói về đồng nghiệp đến những câu trả lời thiếu EQ, khiến khán giả ngán đến tận cổ.

Chu Khiết Quỳnh bị “bóc phốt” là phông bạt đồ hiệu giả

Tính đến năm 2025, Chu Khiết Quỳnh vẫn chưa lấy lại được ánh hào quang như thời I.O.I hay Pristin. Sự nghiệp âm nhạc tại Trung Quốc của cô gần như “đóng băng” khi không có sản phẩm mới nào đáng chú ý kể từ Little Star (2021). Thay vào đó, cô tập trung vào diễn xuất và các hoạt động truyền hình để duy trì độ nhận diện.

Sau Tiểu Hạng Nhân Gia (2024), cô vực lại được chút danh tiếng, tham gia một số dự án phim nhỏ lẻ, nhưng chưa có vai diễn nào thực sự đột phá để giúp cô lột xác trong mắt khán giả. Cho đến hiện tại, Chu Khiết Quỳnh được xếp vào “tuyến 18” - thuật ngữ chỉ hạng diễn viên tầm C nugu, đóng vai phụ và phim kém tiếng. Từ Top 1 visual được công chúng đón nhận, Chu Khiết Quỳnh giờ bị gắn mác “flop thảm”, sự nghiệp nghệ thuật chìm nghỉm trong drama và đời tư lắm thị phi.

Chu Khiết Quỳnh được khen tạo hình đẹp khuynh nước trong phim Tiểu Hạng Nhân Gia (2024)