Jennie, vừa trở lại với album Ruby, đã tạo nên cơn sốt khắp làng nhạc từ Á sang Âu, với những ca khúc được đón nhận rộng rãi như Mantra, LIKE JENNIE, ExtraL… Hậu rời YG, Jennie dường như được tự do vùng vẫy với chất sáng tạo trong âm nhạc của bản thân. Cô nàng hiểu mình muốn gì và đang làm gì - Nhắm đến thị trường US UK.

Jennie đã rục rịch khởi động chuyến hành trình đổi mới bản thân này qua vai diễn Dyanne trong bộ phim truyền hình gây tranh cãi The Idol do The Weeknd sản xuất. Hình tượng vũ công gợi gục do Jennie đảm nhiệm đã gây nền luồng chỉ trích nặng nề tới cả Jennie lẫn ekip làm phim.

Jennie và Lily-Rose Depp dù đã quen biết từ trước nhưng nhờ The Idol mới thực sự thân thiết

Tuy nhiên, cũng chính nhờ bộ phim này, tình bạn giữa Jennie và Lily-Rose trở nên khăng khít hơn. 2 sao nữ đồng bộ trong nhiều khía cạnh như đều là nàng thơ nhà mốt Chanel, đều là nepo baby - con ông cháu cha, cùng ủng hộ cộng đồng LGBT và phong cách “phá vỡ những xiềng xích rập khuôn” của showbiz.



Cả 2 đều là IT girl ở 2 thị trường giải trí lớn, có nhiều điểm chung

Người hâm mộ không ít lần trầm trồ trước nhan sắc vượt chuẩn của cặp bạn thân. Từ đây, 1 suy nghĩ lóe lên trên sóng mạng: Sẽ ra sao nếu có 1 cô gái mang cả vẻ đẹp của Jennie và Lily-Rose?

Khi kết hợp nhan sắc của Jennie với Lily-Rose, kết quả sẽ cho ra một mỹ nhân lai Mỹ nhiều hơn, các đường nét gợi nhớ đến những sao nữ Thái Lan hay Philippines

Ở bức ảnh này, nhan sắc cuối cùng có phần hơi lạc quẻ khi cả 2 sao nữ đều không sở hữu đôi mắt xanh. Tuy nhiên, tổng thể ngoại hình vẫn rất hút hồn

Có thể thấy, visual của “gái rượu” tài tử Johnny Depp trội hơn chút xíu do với Jennie

Ngược lại, khi lấy Lily-Rose kết hợp với Jennie, nét ngài Á châu hiện lên rõ ràng hơn, khí chất toả ra sang trọng, thanh lịch

Visual giữa bộ đôi IT girl hài hòa, tôn lên những đường nét nổi trội cho nhau

Có thể thấy, dù có kết hợp ra sao thì những đường nét đậm Á châu của Jennie và nét sắc bén gốc Pháp - Mỹ của Lily-Rose Depp đều không bị lu mờ. Thật ra, mỗi người 1 vẻ, đẹp theo cách riêng. Khi hoà làm 1, những điểm đặc trưng trên khuôn mặt giữa 2 nàng IT girl cùng giúp visual lẫn nhau được tôn lên 1 cách hài hoà.