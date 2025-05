Cuối tuần qua, Anh Trai Say Hi khép lại hành trình “oanh tạc” với concert thứ 6 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Concert Anh Trai Say Hi trở thành tiêu điểm mạng xã hội vì 1 lý do bất đắc dĩ - mưa to gió lớn. Bất chấp tình hình thời tiết khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều chao đảo, concert vẫn đi đến cuối đúng như kịch bản, loạt hit được tái hiện và để lại vô vàn khoảnh khắc đáng giá dưới mưa.

Tuy nhiên, concert đi qua vẫn để lại tranh cãi. Ồn ào nhất hiện tại chính là việc bản phối mới ca khúc I’m Thinking About You bị tố tham khảo like JENNIE. Trên sân khấu concert D-6, tlinh cũng góp mặt, trình diễn cực slay cùng các Anh Trai.

Đoạn intrusmental dành cho vũ đạo của I’m Thinking About You được làm mới với âm trống, bass dày đặc tạo nên không khí sôi động “over hợp” với concert. Nhưng với fan Kpop, âm thanh này khá quen thuộc. Bởi thời gian qua, ca khúc like JENNIE của nữ rapper BLACKPINK viral toàn cầu, tạo trend vũ đạo và còn gây bão hơn nhờ sân khấu Coachella 2025.

Nhiều fan đã ghép 2 đoạn nhạc để so sánh, chỉ ra sự tương đồng đến 70% giữa I’m Thinking About You bản mới và đoạn drop nổi tiếng của like JENNIE. Thậm chí, có ý kiến còn chỉ ra beat của I’m Thinking About You thiếu mỗi phần vocal đặc trưng của Jennie là y hệt. Anh Trai Say Hi liên tục vướng nghi vấn đạo nhái, lần này lại đến lượt Jennie. Điều này khiến chương trình bị chỉ trích. Người hâm mộ BLACKPINK yêu cầu team làm nhạc phải lên tiếng giải thích vấn đề này.

Chủ đề Anh Trai Say Hi có đạo nhái like JENNIE hay không thu hút bình luận trái chiều. Hàng loạt bài đăng viral, mang về vài chục nghìn lượt xem. BLINK là một trong những fandom đông đảo và “thiện chiến” nhất ở Việt Nam, do đó, chủ đề trên càng gây tranh cãi hơn. Fan Jennie chỉ trích Anh Trai Say Hi ngựa quen đường cũ, không biết tôn trọng tác quyền. tlinh cũng bị réo gọi vì phân đoạn bị tố đạo, cô chiếm spotlight.

Ở diễn biến khác, các fan Anh Trai lại cho rằng không có căn cứ nào thỏa đáng để nhận định đạo nhạc. Việc trùng chất liệu âm nhạc là rất phổ biến, nhất là khi có 1 âm thanh nào đó đang thịnh hành. Chủ đề này gây tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn.