Bức ảnh tơi tả dưới mưa bão chứng minh 1 điều về visual của HIEUTHUHAI

Tối 10/5, Anh Trai Say Hi D-6 chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Concert lần này cũng là đêm diễn cuối cùng của Anh Trai Say Hi mùa 1 tại Việt Nam do đó thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sang đến đêm thứ 6, Anh Trai Say Hi vẫn đủ sức lấp đầy khán đài, đám đông tham gia cực kỳ ấn tượng. Từ khuya đến sáng sớm ngày diễn ra show, fan đã tập trung xếp hàng dài chờ vào sân. Tuy nhiên, lần trở lại này của Anh Trai Say Hi gặp trở ngại lớn vì thời tiết.

Concert diễn ra dưới trời mưa tầm tã suốt nhiều giờ kể từ 20 giờ tối 10/5. Mưa to gió lạnh khiến khán giả lẫn nghệ sĩ lao đao. Nhiều người mất sức, mệt mỏi phải dùng xe cứu thương di chuyển ra ngoài. Khán giả dù không muốn cũng phải về nhà giữa lúc concert đang diễn ra, tình hình hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan vì mưa to.



Dù vậy, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình. Loạt hit của Anh Trai Say Hi được tái hiện lại trên sân khấu concert D-6. Các Anh Trai còn mang đến ca khúc cá nhân của mình. Điển hình như HIEUTHUHAI với Nước Mắt Cá Sấu. Dưới trời mưa tầm tã, nam rapper vừa nhảy vừa hát cực chuyên nghiệp. Body nổi bần bật trong bộ đồ bó sát. Mưa làm tăng thêm hiệu ứng cho màn trình diễn Nước Mắt Cá Sấu của HIEUTHUHAI.

Song, visual thần thánh đến đâu thì HIEUTHUHAI cũng phải "chào thua" kiếp nạn mưa lớn. Càng gần cuối concert, thần sắc HIEUTHUHAI càng nhợt nhạt. Bức ảnh tóc xẹp lép, biểu cảm khó khăn dưới trời mưa của HIEUTHUHAI đang viral trên mạng xã hội. Vì làn mưa nặng hạt, HIEUTHUHAI không thể kiểm soát biểu cảm sân khấu của mình nhưng vẫn cố tươi cười, giao lưu với người hâm mộ.

Trong 1 fancam cận cảnh, HIEUTHUHAI đẹp trai ngời ngời bất chấp tóc ướt. Chỉ cần được trú dưới ô, nam thần lấy lại phong độ visual.

Khi trời chưa mưa, dàn Anh Trai nổi bần bật, HIEUTHUHAI bảnh bao như bạch mã hoàng tử. Trời mưa gần như lột sạch thần thái của anh chàng. Hình ảnh vừa buồn cười nhưng cũng vừa khiến fan xót xa cho thần tượng.

Trong phần giao lưu kết concert, HIEUTHUHAI bày tỏ sự biết ơn khi Hà Nội đổ mưa lớn vẫn có hàng chục nghìn người cùng các Anh Trai "quẩy hết mình". Đáng chú ý, anh chàng dự đoán rằng sẽ có những tranh cãi xoay quanh việc nhiều fan đứng dưới mưa xem concert, nhưng trên hết, tất cả đều là khoảnh khắc quý giá và làm mình thấy hạnh phúc.

"Mình rất trân trọng tình cảm của từng người ở đây. Thế nào ngày mai cũng có người nói mấy đứa đứng ở đây vô bổ, vô ích... Nhưng mình nghĩ hạnh phúc của mình, mình tự quyết. Không để ai ý kiến ý cò gì hết", HIEUTHUHAI nói.

Concert khép lại trong cơn mưa không dứt. Đây chính xác là đêm diễn đáng nhớ nhất trong hành trình của HIEUTHUHAI nói riêng và 30 Anh Trai nói chung.