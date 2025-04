Kể từ khi Spotify gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2018, nền tảng này đã nhanh chóng nâng tầm sức ảnh hưởng, được khán giả khán giả chú ý. Là nền tảng streaming lớn nhất thế giới, việc leo lên các BXH của Spotify được xem như bảo chứng cho sức phủ sóng của nghệ sĩ/tác phẩm. Theo đó, các nghệ sĩ Việt cũng nhắm vào Spotify như 1 mục tiêu quan trọng.

Sơn Tùng sở hữu thành tích âm nhạc đứng đầu Vpop ở mọi chỉ số

HIEUTHUHAI và tlinh - "đỉnh lưu" của thế hệ Z

Nhắc đến những nghệ sĩ Việt có thành tích nổi bật, lượt nghe, số người nghe hàng tháng cao trên Spotify, fan nhạc chắc chắn sẽ nhớ đến Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu hay Hoàng Thuỳ Linh. Những năm gần đây, làn sóng nghệ sĩ Gen Z và trào lưu thần tượng đã đưa thêm nhiều gương mặt trẻ vào top nghệ sĩ “nắm trùm” platform streaming lớn nhất thế giới. Loạt nghệ sĩ Gen Z nằm top đầu có thể kể đến như HIEUTHUHAI, Dương Domic, tlinh, Wren Evans, MCK, GREY D, Low G, Dangrangto,... Năm 2024, Sơn Tùng và HIEUTHUHAI là 2 nghệ sĩ đại diện cho nghệ sĩ Việt trên Spotify Việt Nam.

"Ông hoàng stream" gọi tên Jung Kook

Song, người “thống trị” Spotify Việt Nam lại không phải Sơn Tùng hay HIEUTHUHAI. Theo cập nhật vào ngày 25/4, Jung Kook đã quay trở lại vị trí top 1 Nghệ sĩ Việt năm 2025. Bên cạnh đó, nam thần tượng nhóm nhạc toàn cầu còn đang giữ #1 của BXH Bài hát theo ngày, bài hát theo tuần và #1 album theo tuần của Spotify Việt Nam. Theo đó, Jung Kook chiếm lĩnh toàn bộ 4 BXH âm nhạc quan trọng của Spotify ở thị trường Việt.

Jung Kook chiếm lĩnh toàn bộ 4 BXH âm nhạc quan trọng của Spotify ở thị trường Việt

Đáng nói, Jung Kook xâm chiếm Spotify Việt Nam giữa lúc đang tạm ngưng hoạt động. Tháng 12/2023, Jung Kook nhập ngũ giữa lúc album đầu tay GOLDEN đang gây bão toàn cầu. Lựa chọn dừng lại của nam thần tượng khiến fan tiếc nuối, nhưng cũng hiểu được phần nào mục đích đằng sau là anh chàng muốn ưu tiên sự nghiệp nhóm. Việc nhập ngũ cuối năm 2023 cùng lúc với 3 thành viên V, Jimin và RM sẽ giúp BTS rút ngắn quãng nghỉ, đồng loạt trở lại vào tháng 6 tới đây. Tính đến nay, Jung Kook đã không hoạt động 18 tháng, thế nhưng thành tích âm nhạc vẫn liên tục tăng vù vù nhờ sức mạnh fandom.



Jung Kook đã không hoạt động 18 tháng, thế nhưng thành tích âm nhạc vẫn liên tục tăng vù vù nhờ sức mạnh fandom

Từ ngày phát hành đến nay, siêu hit Seven của Jung Kook đã có gần 400 ngày #1 Spotify Việt Nam và còn kéo dài thêm kỷ lục thêm nhiều ngày. Ngoài ra, ca khúc 3D cũng không kém cạnh khi nhiều ngày trụ #2 trong bảng. Ở thời điểm hiện tại, Jung Kook đang có 3 bài nằm trong top 10 Spotify Việt Nam, gồm Seven, 3D và Standing Next To You. Kể cả trong “chảo lửa” comeback của những nghệ sĩ Việt hàng đầu như Sơn Tùng, HIEUTHUHAI,... thì Jung Kook vẫn giữ nhiều vị trí trong top 50 Spotify Việt Nam. Ca khúc thành công nhất, Seven chưa bao giờ rời khỏi top 5 BXH bài hát hàng ngày.

Spotify Việt Nam gần như trở thành “thánh địa” của ARMY, sức stream ở mức khó đánh bại

BXH Spotify Việt Nam ngày 28/4, 2 vị trí đầu tiên là Jung Kook

Tại Việt Nam, fandom BTS cực kỳ đông đảo. Là em út vàng, Jung Kook cũng là nhân tố hút fan nhất của nhóm. Album đầu tay GOLDEN tính đến nay là album “out trình” Kpop về mọi kỷ lục, chỉ số thành tích. Jung Kook nhập ngũ, điều mà fan tập trung nhất chính là stream nâng cao thành tích cho thần tượng. AMRY đã làm chiến dịch stream quá xuất sắc và bài bản. Fan Việt cũng không ngoại lệ. Vì điều này, Spotify Việt Nam gần như trở thành “thánh địa” của ARMY, sức stream ở mức khó đánh bại.

Dân tình dự đoán chỉ có BTS mới đủ sức đánh bại Jung Kook

Với đà này, dân tình dự đoán chỉ có BTS mới đủ sức đánh bại Jung Kook và album GOLDEN. Theo kế hoạch, BTS sẽ chính thức tái xuất vào nửa cuối năm nay, hứa hẹn càn quét làng nhạc và khiến cả Kpop nổi bão.