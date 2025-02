Kpop bị phớt lờ ở Grammy: Tất cả là tại BTS?

Vừa qua, lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất - Grammy đã chính thức diễn ra với kết quả gây chú ý. "Ong chúa" Beyoncé hoàn thành giấc mơ kèn vàng với giải Album of the Year cho Cowboy Carter, nâng tổng cúp lên con số 35, là nghệ sĩ thắng Grammy nhiều nhất lịch sử. Kendrick Lamar thắng lớn cùng 5 giải chỉ với ca khúc Not Like Us , trong đó gồm 2 hạng mục cao nhất là Song of the Year và Record of the Year. Bất ngờ nhất là việc 3 pop girl nổi tiếng nhất năm qua - Taylor Swift, Billie Eilish và Ariana Grande đều "trắng tay" tại Grammy.

Lisa nộp 6 đề cử cho Grammy 2025 vẫn "trắng tay"

Với fan Kpop, năm nay tiếp tục là một năm "đứt gánh" với Grammy. Không có bất cứ một đại diện nào của Kpop xuất hiện tại lễ trao giải lần thứ 67, kể cả dự sự kiện hay biểu diễn. Đây là điều vô cùng dễ hiểu, bởi ngay từ khi danh sách đề cử Grammy 2025 được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Kpop đã không có một đại diện nào được gọi tên. Đây là năm thứ hai liên tiếp các ngôi sao Hàn Quốc "trắng tay" tại Grammy, thậm chí còn không được ghi nhận vào danh sách đề cử các hạng mục.

Cho đến nay, BTS vẫn là nghệ sĩ Kpop duy nhất nhận được đề cử Grammy trong 3 năm liên tiếp từ 2021 đến 2023.

Jung Kook bùng nổ với album đầu tay cũng "chung cảnh ngộ" với Lisa

Năm qua, các thành viên của BTS bao gồm RM, j-hope và Jimin đều nộp ứng cử cho các ca khúc solo. Em út BLACKPINK Lisa nộp tận 6 đề cử cho 2 ca khúc ROCKSTAR và New Woman. Điều này đã khiến fan Kpop và truyền thông quốc tế tiếc nuối.

Tờ USA Today từng bày tỏ sự bất ngờ khi Kpop không có mặt trong danh sách đề cử dù sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Những nhóm nhạc như BLACKPINK, SEVENTEEN, Stray Kids,... gây được tiếng vang lớn, lấp đầy khán giả ở các sân vận động Mỹ vẫn không có chỗ đứng tại Grammy. Thậm chí, Grammy còn bị chỉ trích vì phớt lờ nghệ sĩ Kpop.

SEVENTEEN

hay Stray Kids có hoạt động nổi bật nhưng vẫn không "lọt mắt xanh" Grammy

Đứng trước thực tế này, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng sự vắng mặt của Kpop tại lễ trao giải Grammy là vì thiếu đại diện có sức ảnh hưởng toàn cầu, như BTS đã từng. "Không có nhóm nhạc Kpop nào ngoài BTS từng được đề cử, và chưa có nhóm nào đạt đến tầm ảnh hưởng như BTS. Stray Kids và TXT đã cho thấy sự phát triển, nhưng chưa đạt đến tầm để được xem xét tại Grammy" , một chuyên gia cho biết.



Bên cạnh đó, Kpop vẫn gây nên tranh cãi trong giới chuyên môn - khi không biết nên kết luận là "âm nhạc từ Hàn Quốc" hay thể loại riêng - Kpop. "Latin pop và Afrobeats đã khẳng định được vị thế là những thể loại riêng biệt nhưng Kpop thì chưa. Ở Hoa Kỳ, âm nhạc biểu diễn, vốn là yếu tố cốt lõi của Kpop vẫn đang phải vật lộn để giành được sự công nhận của giới chuyên môn" , người này nói thêm.

Kpop gắn liền với làn sóng Hallyu, là cuộc bành trướng, xuất khẩu văn hoá của Hàn Quốc. Nhạc Kpop "trộn" đủ chất liệu du nhập từ US-UK, kết hợp vũ đạo và phát triển thành dạng thức nhóm nhạc trình diễn. Nghệ sĩ Kpop nổi tiếng toàn cầu, có lượng fan trung thành hùng hậu. Nhưng Grammy là một giải thưởng hàn lâm, không hoàn toàn dựa vào tính đại chúng để trao giải.

Đạt đến độ phổ biến tại Mỹ như BTS từng làm với Dynamite và Butter là chuyện "trăm năm có một", không phải nghệ sĩ nào cũng đạt đến mức độ này. "Việc một nhóm nhạc Kpop thậm chí được đề cử ba lần không khác gì một phép màu", nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun nói.

Việc BTS được đề cử 3 lần tại Grammy được giới phê bình Hàn Quốc ví như phép màu

Nhưng như vậy không có giữa là Kpop hoàn toàn mất hi vọng tại Grammy. Lễ trao giải năm nay, Grammy khiến truyền thông chấn động khi mời The Weeknd trở lại biểu diễn sau 4 năm kể từ ngày bị nam ca sĩ chỉ trích, tẩy chay hồi 2021. Đây là nỗ lực cải cách của Viện Hàn lâm Âm nhạc, ghi nhận ý kiến cần đa dạng hoá cho các đề cử sau khi bị The Weeknd lên án bất công.



The Weeknd biểu diễn tại Grammy 2025

Nhiều nghệ sĩ Kpop cũng đang "toàn cầu hoá" âm nhạc của mình. Điển hình như các thành viên BTS và BLACKPINK phát hành sản phẩm cá nhân hoàn toàn bằng tiếng Anh, quảng bá rộng rãi ở Mỹ. Người hâm mộ tin rằng, sẽ có ngày nỗ lực của thần tượng được ghi nhận tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới.