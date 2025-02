Jennie (BLACKPINK) dính nghi vấn tham khảo em út BTS

Ngày 31/1/2025, Jennie "thả xích" MV Love Hangover, ca khúc có Dominic Fike góp giọng. Nữ rapper nhóm BLACKPINK còn mời đến nam chính Charles Melton, diễn viên lai Hàn - Mỹ được ví như "di sản châu Á", góp mặt trong nhiều series ăn khách xứ cờ hoa. MV mở đường cho full album RUBY được Jennie đầu tư tất tay, hợp tác toàn ekip quốc tế.

Jennie ft. Dominic Fike - MV Love Hangover

Cùng nam chính Charles Melton, Jennie diễn tả lại những kiếp nạn của cô trong quá trình hẹn hò, cuối cùng dẫn đến kết cục là "đắp mộ cuộc tình". Nhưng hoá ra, Jennie mới là kiếp nạn của nam chính. MV mở ra với cảnh đám tang tưởng bi thương của Jennie, kết lại cũng với cảnh đám tang... nhưng buồn cười. Tưởng sẽ lâm li bi đát hay "ngầu lòi" với tuyên ngôn tình yêu, thì Love Hangover chỉ đơn giản là một tình khúc được hoạ trên MV hơi hướng tiểu phẩm của Jennie.

MV Seven - Jung Kook ft. Latto

Song, mới ra mắt không lâu, MV Love Hangover đã bị chỉ ra nhiều điểm tương đồng với siêu phẩm mùa hè - Seven của Jung Kook. Năm 2023, Jung Kook ra mắt Seven, lập tức trở thành hiện tượng toàn cầu. MV của Jung Kook cũng được quay tại Mỹ, với nữ chính Han So Hee vẽ nên chuyện tình "yêu em 7 ngày" vừa ngọt ngào vừa tếu táo.

MV của Jennie bị so sánh với Seven - Jung Kook

Người hâm mộ BTS đã tiến hành so sánh, đặt lên bàn cân MV Seven - Jung Kook và Love Hangover - Jennie. Quả thực, cả hai MV có nhiều điểm giống nhau, từ cảnh nam nữ chính đối thoại bên bàn ăn, lễ tang của Jennie - Jung Kook, chi tiết cỗ quan tài, nét diễn hài của hai thần tượng cho đến nhiều chi tiết thẩm mỹ nhỏ lẻ khác. Jennie vướng nghi vấn tham khảo sản phẩm của Jung Kook.

Jung Kook từng gây bão với biểu cảm tấu hài trong MV Seven

Jennie và cảm hứng đám tang tương đồng

Đứng trước cáo buộc này, fan Jennie nhanh chóng đưa ra lập luận bảo vệ thần tượng. Dù hai sản phẩm có nhiều điểm tương đồng, nhưng không thể kết luận Jennie tham khảo, đạo nhái Jung Kook. Bởi xét về kịch bản, Love Hangover và Seven hoàn toàn khác nhau về câu chuyện. Cách bố trí nhiều hoạt cảnh đã quá phổ biến ở nhiều MV trên thế giới. Việc xuất hiện nhiều cảnh quay cùng cảm hứng, màu sắc MV cũng có sự liên kết, đến từ lý do cả Jennie và Jung Kook đều hợp tác với bộ đôi đạo diễn Bradley&Pablo. Đây cũng là bộ đôi đứng sau nhiều MV của Harry Styles.

Jung Kook

... và Jennie cùng hợp tác với bộ đôi đạo diễn Bradley&Pablo

Điểm mạnh của Bradley&Pablo nằm ở khai thác bối cảnh, màu sắc và sự "hài ngầm" của nhân vật chủ đạo. Ở Love Hangover và Seven, Jennie - Jung Kook đều có dịp thể hiện kỹ năng diễn xuất. Đặc biệt là nét diễn "tẻn tẻn", ngây ngô hài hước cực vui nhộn. Hợp tác cùng một ekip, việc hai MV của Jennie và Jung Kook có nhiều điểm "signature" từ bộ đôi đạo diễn này là điều có thể lý giải.

Jennie sẽ ra mắt album RUBY ngày 7/3 tới đây

Sau gần 1 ngày lên sóng, MV Love Hangover của Jennie thu về gần 7 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc lọt top 100 MelOn cùng nhiều thứ hạng khiêm tốn trên hệ thống BXH nội địa iChart. Thành tích này khá thấp so với sự kỳ vọng của nhiều người về sản phẩm âm nhạc mới của "con cưng quốc dân" Jennie. Nhưng đây cũng chỉ mới là sản phẩm mở đường cho album RUBY ra mắt ngày 7/3 tới. Jennie vẫn chưa "bung hết skill" để quảng bá. Người hâm mộ đang hóng từng đường đi nước bước của cô nàng.