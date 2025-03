Tối 7/3, concert REQUIEM của keshi đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Đêm nhạc thu hút sự chú ý của nhiều khán giả vì đây là lần đầu tiên keshi mang concert cá nhân về quê hương. Sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, trong một gia đình gốc Việt, keshi sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Anh chàng chơi guitar và tự học nhạc cụ năm 13 tuổi bằng cuốn sách nhạc Việt của ông ngoại.

keshi - nam nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt cực nổi tiếng với cộng đồng yêu nhạc

keshi nổi lên với loạt hit như 2 soon, limbo, beside you, drunk, right here, soft spot,... Thời gian đầu, keshi được khán giả biết đến với danh xưng "hoàng tử lofi". Âm nhạc của anh chàng được đánh giá cao, còn từng được trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS RM giới thiệu với người hâm mộ. Sau vài năm, keshi sở hữu cộng đồng người nghe nhạc đông đảo, có đến 10 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Phát triển sự nghiệp âm nhạc ở Mỹ, việc keshi quyết định mang World Tour về Việt Nam khiến fan phấn khích.

keshi hát 2 soon giữa fanchant bùng nổ

Tại concert đầu tiên ở Việt Nam, keshi biểu diễn trong hơn 1 giờ đồng hồ với loạt ca khúc làm nên tên tuổi như 2 soon, limbo, soft spot, drunk,... Với chất giọng "độc nhất vô nhị", kết hợp cùng khả năng chơi guitar điện thần sầu, keshi mang đến trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn cho người hâm mộ Việt. Giây phút xuất hiện trên sân khấu, keshi khiến khán đài bùng nổ vì giao diện chất chơi. Khoác độc 1 chiếc áo, keshi khoe trọn múi bụng trước hàng nghìn fan Việt.

Giao diện cực chất của keshi

Khoác độc 1 chiếc áo, keshi khoe trọn múi bụng trước hàng nghìn fan Việt

Show diễn của keshi quy tụ gần 3000 khán giả. Mỗi lần ca khúc mới nổi lên, khán đài lại choáng ngợp trong tiếng fanchant. Nam ca sĩ không giấu được sự xúc động khi được fan hưởng ứng nhiệt tình đến thế.

keshi bày tỏ cảm xúc, sự tự hào khi được biểu diễn tại Việt Nam - đất mẹ của anh

Lần đầu biểu diễn ở quê hương, keshi liên tục bày tỏ tình yêu với Việt Nam. Anh tự hào hết nấc vì được là người Việt Nam, gọi Việt Nam bằng cụm từ "motherland" (đất mẹ). keshi chia sẻ ước muốn được gặp fan Việt nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ quay trở lại. Ngay sau khi kết thúc show, keshi cập nhật story Instagram, gửi lời cám ơn đến fan Việt. Đêm nhạc khép lại với nhiều cảm xúc trân quý, đáng nhớ giữa keshi và người hâm mộ.