NÓNG: Rộ tin G-Dragon tổ chức siêu concert tại Việt Nam, sự trở lại của "ông hoàng" gây choáng!

Ngày 25/2/2025 tới đây, G-Dragon sẽ chính thức tung album phòng thu thứ 3 - Übermensch sau 11 năm kể từ COUP DE’TAT. Album có tổng cộng 8 ca khúc, bao gồm các đĩa đơn đã được phát hành trước như Home Sweet Home và Power. Ngoài 2 ca khúc kể trên, Übermensch có 6 ca khúc khác được G-Dragon tiết lộ là Too Bad, Drama, IBELONGIIU, Take Me, Bonamana và Gyro-Drop.

Ngày 25/2/2025 tới đây, G-Dragon sẽ chính thức tung album phòng thu thứ 3 - Übermensch

Ngay sau khi quảng bá album mới, G-Dragon khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch với 2 đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc, dự kiến thu hút 82 nghìn khán giả. Sáng 14/2, thông tin giá vé concert tại Hàn Quốc được tung ra, G-Dragon lập tức đứng đầu top tìm kiếm. Ngoài thông tin về album và 2 đêm diễn khởi động tour Übermensch, hiện G-Dragon chưa công bố thêm chặng diễn tiếp theo. Điều này khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Ngay sau khi quảng bá album mới, G-Dragon khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch

2 đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc

Sáng 14/2, một group chuyên “đi đu idol” tại Việt Nam bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây tò mò “Idol của mọi idol; Leader của mọi leader; Tháng 4 này…” Đây là group “thả hint” có tiếng của hội fan Kpop tại Việt Nam. Do đó, khi thông tin được lan truyền, mọi sự chú ý đều tập trung vào dòng trạng thái này. Với bấy nhiêu dấu hiệu, nhân vật được đồn đoán sẽ đến Việt Nam vào tháng 4 này nhanh chóng được khoanh vùng là thủ lĩnh BIGBANG - G-Dragon. Trùng hợp, “anh Long” đang có 1 World Tour chưa công bố chặng diễn. Chỉ bấy nhiêu dấu hiệu, các V.I.P Việt Nam đã phấn khích không thôi.

Rộ tin G-Dragon tổ chức concert tại Việt Nam

Fan Kpop gọi tên anh Long

Bên cạnh G-Dragon, dòng trạng thái kể trên còn khiến người ta liên tưởng đến Taeyeon (SNSD). Trưởng nhóm nữ quốc dân cũng vừa công bố tour diễn châu Á The Tense. Các V-SONE ngày ngày “manifest” cho thần tượng đưa concert về Việt Nam. Tuy nhiên, trong tháng 4, Taeyeon đã chốt lịch concert tại Jakarta, Indonesia (ngày 12/4) và Macau, Trung Quốc (ngày 26/4). Rất khó để xác định liệu Taeyeon có tổ chức concert tại Việt Nam hay không.

V.I.P có rất nhiều lý do để tin tưởng tin mừng sẽ chính thức được công bố

Người được nhắc nhiều nhất hiện tại là “anh Long”. Nhất là khi YG luôn ưu tiên chọn Việt Nam làm điểm đến, điển hình như siêu concert Born Pink của BLACKPINK, concert 2NE1 ngày 15-16/2/2025. Tân binh BABYMONSTER cũng sẽ tổ chức concert tại TP.HCM vào ngày 31/5/2025. G-Dragon dù đã rời YG, nhưng vẫn có sự liên hệ mật thiết. Trước đó, Taeyang và Daesung đều đã đến Việt Nam trình diễn. V.I.P có rất nhiều lý do để tin tưởng tin mừng sẽ chính thức được công bố. Chắc chắn, công cuộc tranh vé rất gay cấn.