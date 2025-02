Năm 2025 chắc chắn là 1 năm choáng ngợp của Kpop khi chứng kiến sự trở lại của những cái tên huyền thoại. Chỉ mới 2 tháng đầu năm, dân tình đã "sốt không kịp thở" với BLACKPINK, BIGBANG và G-Dragon. 0h giờ Hàn Quốc ngày 6/2, YG tung tin teaser World Tour 2025 của nhóm nữ toàn cầu, khiến MXH có phen dậy sóng. Dù chưa có thông tin ngày giờ cụ thể, nhưng bấy nhiêu cũng khiến hàng triệu fan đứng ngồi không yên.

BLACKPINK "thả xích" teaser World Tour 2025

Quyết không chịu thua, sáng 6/2, G-Dragon "đánh úp" cú chấn động, tung luôn poster thông báo World Tour 2025 Übermensch. Vậy là sau đúng 88 tháng kể từ ngày kết thúc tour gần nhất - ACT III: M.O.T.TE (2017) , G-Dragon khởi động chuyến lưu diễn mới. Đây là một tính toán có chủ đích, khi 88 là con số gắn liền với sự nghiệp, cũng như năm sinh của ông hoàng Kpop.

Trước đó, G-Dragon đã xác nhận ngày ra mắt full album thứ 3 vào 25/2/2025 tới đây. Đây là album thứ 3 của G-Dragon sau 11 năm kể từ Coup D'etat (2013). Chờ đợi gần 1 thập kỷ, cuối cùng các V.I.P cũng được "anh Long" đền đáp xứng đáng, tin vui đến không kịp thở.

G-Dragon cũng công bố luôn chuyến lưu diễn mới

Album phòng thu thứ 3 sẽ lên sóng ngày 25/2 tới đây

Übermensch đã được G-Dragon hé lộ từ tháng 10/2024 thông qua MV Power. G-Dragon sử dụng cụm từ Übermensch trong câu intro "When G.D's in the house (Übermensch)" cùng hình ảnh chữ "Ü" cũng xuất hiện nhiều lần trong MV. Đây là một chi tiết ẩn ý cực thâm sâu. Trong triết học, Übermensch là khái niệm chỉ 1 "siêu nhân" - con người siêu việt.

Nhưng Übermensch lại không giống với Superman. Übermensch không cần phải là người có sức mạnh siêu nhiên, chỉ đơn giản là con người vượt qua nội tại, tìm thấy sức mạnh trong nghịch cảnh rồi từ đó trở thành chúa tể của chính mình. Giống như hành trình 20 năm hoạt động của G-Dragon. Hình ảnh "Ü" lặp đi lặp lại trong MV Power, được mang lên cả sân khấu MAMA 2024 , chính xác là thông điệp mà G-Dragon mang đến cho album sắp tới. Trong MV này, G-Dragon cũng "nhả hint" album sẽ có 8 ca khúc, bao gồm Powe r và Home Sweet Home đã phát hành.

Übermensch đã được G-Dragon hé lộ từ tháng 10/2024 thông qua MV Power

Về World Tour của G-Dragon, vẫn chưa có thông tin cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ mang quy mô đẳng cấp. Đầu năm 2024, Galaxy Corp. - công ty của G-Dragon đã xác nhận World Tour này được ứng dụng công nghệ AI, mang đến trải nghiệm hoành tráng chưa từng thấy.

Trong concert mới đây của Taeyang tại Seoul, Daesung tiết lộ concert G-Dragon sẽ bắt đầu vào tháng 3. Fan Việt hiện đang "manifest" để anh Long đưa concert đến Việt Nam. Chạy tour sau 7 năm, chắc chắn G-Dragon sẽ tạo cơn địa chấn toàn châu Á. Cuộc chiến vé dự kiến khốc liệt thời gian tới.

Trong concert mới đây của Taeyang tại Seoul, Daesung tiết lộ concert G-Dragon sẽ bắt đầu vào tháng 3

Không hẹn mà gặp, World Tour của G-Dragon sẽ đụng độ trực tiếp với nhóm em gái BLACKPINK. Chưa kể, album của G-Dragon còn lên sóng trùng thời điểm với 3 mẩu BLACKPINK - Lisa, Jisoo và Jennie. Với mối quan hệ mật thiết, YG Family, dân tình cực hóng tương tác và cách mà các nghệ sĩ hàng đầu Kpop ủng hộ nhau.