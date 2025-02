Nhan sắc khác lạ của Lisa, lộ 1 điểm trên gương mặt trước giờ vốn là điểm yếu

Sáng 6/2 (theo giờ Việt Nam), Lisa bất ngờ “đánh úp” teaser MV mới Born Again, lần đầu hợp tác với Doja Cat và Reay. Born Again được "nhả hint" là nhạc phim của The White Lotus - series có Lisa tham gia diễn xuất. Việc Lisa ra mắt 1 ca khúc có sự góp mặt của tên tuổi quốc tế, lại là nhạc phim ăn khách xứ cờ hoa khiến fan vô cùng phấn khích. Lisa cho thấy định hướng rõ ràng trong việc chuyển mình trở thành ngôi sao trời Tây.

Teaser Born Again - Lisa, Doja Cat, Reay

Lisa "nhả hint" Born Again x The White Lotus

Chỉ với 13 giây ngắn ngủi, Lisa đã khiến fan “mất máu” bởi loạt tạo hình quyền lực. Rời YG, Lisa đa dạng hoá phong cách, như một “tắc kè hoa” thực thụ, mỗi một MV là một concept riêng biệt. Lấy tone đen làm chủ đạo, MV của Lisa càng thêm phần bí ẩn, nâng tầm khí chất. Lisa, Doja Cat và Reay hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm thanh - hình ảnh bùng nổ cho Born Again.

Lisa trong teaser MV mới

Khoe visual cực bén cạnh Doja Cat và Reay

Lisa không ngại bỏ luôn tóc mái thương hiệu, khi thì tóc vàng “chiến đét”, khi lại khoe visual ngọt ngào qua những khung hình cận mặt với kiểu tóc cổ điển. Đây được xem như điểm bứt phá của Lisa. Cô tự tin với vầng trán cao trước giờ vẫn phải “che đậy” bằng tóc mái dày. Cũng nhờ vén mái, Lisa trở nên khác lạ bội phần. Xinh đẹp và trưởng thành ra dáng quý cô Pháp.

Cận cảnh visual bỏ mái của Lisa

Lisa táo bạo và bứt phá hơn về phong cách hậu rời YG

Trước đó, Lisa cũng đã hé lộ tạo hình cổ điển này thông qua loạt video đăng tải trên TikTok. Hình ảnh quý cô của Lisa được fan truyền tay nhau. Nhưng vào MV, thần thái của nữ thần tượng thêm phần sắc lạnh. Chỉ với 1 ánh mắt, Lisa đã làm dân tình điêu đứng. Kết hợp với phần nhạc sôi động, catchy, Born Again càng gây tò mò với fan nhạc.

Ánh mắt quyền lực cực thu hút

Lần đầu tiên, em út BLACKPINK đọ giọng với 2 rapper nổi tiếng nước Mỹ là Doja Cat và Reay. Sản phẩm này chưa ra mắt đã gây chú ý vì quy mô hợp tác quá khủng. Trong đó, Doja Cat là nữ rapper hot nhất hiện nay với loạt hit như Say So, Paint The Town Red,... Khán giả đặt câu hỏi Lisa sẽ làm gì để toả sáng cạnh Doja Cat. Câu trả lời sẽ chính thức được lên sóng vào 7 giờ sáng 7/2 (theo giờ Việt Nam). Sau MV này, Lisa sẽ thả xích album đầu tay Alter Ego vào ngày 28/2 tới đây.