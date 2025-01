12 giờ trưa 31/1 (theo giờ Việt Nam), Jennie đã chính thức trình làng MV Love Hangover. Nằm trong album đầu tay RUBY, Love Hangover đánh dấu lần đầu Jennie kết hợp với Dominic Fike. Màn collab giữa hai màu sắc âm nhạc độc đáo mang đến trải nghiệm thú vị. Về phần MV, Jennie mời đến nam chính Charles Melton, diễn viên lai Hàn - Mỹ được ví như "di sản châu Á", góp mặt trong nhiều series ăn khách xứ cờ hoa. MV mở đường cho full album RUBY được Jennie đầu tư tất tay, từ nghe đến nhìn đều đạt đẳng cấp quốc tế.

Jennie ft. Dominic Fike - MV Love Hangover

Ca khúc Love Hangover là một bản "tình ca ướt át", nói về cơn say tình của Jennie với một chàng trai dù chàng trai này có đối xử tệ với cô nàng như thế nào. Hoà giọng cùng Dominic Fike, Jennie phô diễn vocal ngọt ngào, độc đáo của mình. Giai điệu êm ái, nhẹ nhàng, Love Hangover so với Mantra hay intro mới được hé lộ - ZEN, Love Hangover mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đáng nói, Jennie không ngần ngại đề cập đến những góc thầm kín trong mối quan hệ, hé lộ cả "đêm say tình" ngay trong ca khúc. Sự táo bạo của Jennie ngày càng tăng. Và bản thân cô cũng khẳng định, việc làm nhạc là vì chính mình, không cốt để hài lòng số đông.

Jennie và hàng tá kiếp nạn khi hẹn hò

Nam chính chật vật với cô bạn gái của mình

Ở MV lần này, Jennie hợp tác với bộ đôi đạo diễn Bradley&Pablo - bộ đôi từng thực hiện siêu phẩm mùa hè Seven của Jung Kook. Do đó, không khó để nhận ra sự tương đồng về phối cảnh, màu sắc và cả những nét "hài ngầm" mà hai MV thể hiện. Love Hangover không nặng nề hay đen tối như những gì fan từng dự đoán. Cùng nam chính Charles Melton, Jennie diễn tả lại những kiếp nạn của cô trong quá trình hẹn hò, cuối cùng dẫn đến kết cục là "đắp mộ cuộc tình". Nhưng hoá ra, Jennie mới là kiếp nạn của nam chính.

MV mở ra với cảnh đám tang của Jennie, tưởng sẽ lâm ly bi đát hoặc nhiều drama cùng "twist" không ngờ

... thì cú twist duy nhất ở đây là Jennie diễn hài

MV kéo dài 3 phút 36 giây, đủ thời lượng để Jennie thể hiện khả năng diễn xuất tiềm năng của mình. Nét diễn "đơ đơ", ngáo ngơ của Jennie khiến dân tình cười bò. Những phân cảnh lãng mạn hoá lãng xẹt được bộ đôi đạo diễn tô đậm, Jennie làm tăng sự hài hước, vô tri.

MV mở ra với cảnh đám tang tưởng bi thương của Jennie, kết lại cũng với cảnh đám tang... nhưng buồn cười. Người hâm mộ phấn khích trước cú lừa ngoạn mục này. Tưởng sẽ lâm li bi đát hay "ngầu lòi" với tuyên ngôn tình yêu, thì Love Hangover chỉ đơn giản là một tình khúc được hoạ trên MV hơi hướng tiểu phẩm.

Sau gần 1 giờ lên sóng, Love Hangover trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội, on top 1 trending nền tảng X toàn cầu

Sau gần 1 giờ lên sóng, Love Hangover trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội, on top 1 trending nền tảng X toàn cầu. MV cũng thu về hơn 550 nghìn lượt xem sau 40 phút và còn tăng nhanh chóng mặt. Vậy là sau Mantra, ZEN và Love Hangover, người hâm mộ đã được chiêu đãi 3 nhạc phẩm khác nhau hoàn toàn về chất liệu, concept. Jennie luôn biết cách khiến người ta bất ngờ, không đoán được bước đi tiếp theo là gì. Full album RUBY sẽ được ra mắt ngày 7/3 tới đây, Jennie vẫn còn nhiều ẩn số chưa tung, chắc chắn còn làm dân tình "há hốc" nhiều phen.