Yiruma - huyền thoại dương cầm sẽ biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn tại concert Sketch a Rose

Những năm đầu thập niên 2000s, làn sóng Hallyu bắt đầu “manh nha” xâm chiếm toàn châu Á thông qua âm nhạc và phim ảnh. Khán giả Việt giai đoạn này hẳn không còn xa lạ với loạt phim tình cảm dài tập như Trái Tim Mùa Thu, Nấc Thang Lên Thiên Đường, Bản Tình Ca Mùa Đông,... Đi cùng với những bộ phim bất hủ là OST - một yếu tố không thể thiếu để cảm xúc trở nên dạt dào hơn với người xem. Và cũng ở giai đoạn này, Yiruma - nam nghệ sĩ dương cầm sinh năm 1978 được khán giả yêu nhạc biết đến cùng sự thành công của loạt nhạc khúc phụ cho bộ phim truyền hình ăn khách Bản Tình Ca Mùa Đông (Winter Sonata).

Huyền thoại piano Yiruma

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Yiruma tiếp xúc với piano từ năm 5 tuổi, được đào tạo bài bản tại Anh Quốc. Yiruma theo học tại các trường âm nhạc hàng đầu như Purcell School of Music và King’s College London, hiểu biết sâu rộng về piano, nhạc lý và nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Không giống số đông người học nhạc cổ điển, Yiruma lựa chọn hướng đi riêng cho âm nhạc của mình, cân bằng tính hàn lâm với tính đại chúng bằng cách viết nên những giai điệu gần gũi, êm ái nhưng cài cắm nội hàm, triết lý.

Yiruma được biết đến rộng rãi với bản hoà tấu River Flows In You hay Kiss The Rain. Xuyên suốt sự nghiệp, Yiruma ra mắt nhiều CD, album riêng. Không chỉ độc tấu piano, các tác phẩm của Yiruma còn kết hợp cả những chất liệu như bass, EDM, violin, guitar,... Nam nghệ sĩ được truyền thông Hàn gọi với danh xưng “hoàng tử dương cầm”, nổi danh toàn châu Á. Nhiều bản nhạc của Yiruma có sức lan toả cực lớn, đi vào đời sống thường nhật của người nghe. Ngoài ra, Yiruma cũng có kết hợp với các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như SHINee, Hyorin, Ailee, 2AM,...

Cuối năm 2024, Hà Anh Tuấn gây choáng khi công bố thông tin hợp tác với huyền thoại piano xứ Hàn

Cuối năm 2024, Hà Anh Tuấn gây choáng khi công bố thông tin hợp tác với huyền thoại piano xứ Hàn. Theo đó, Hà Anh Tuấn và Yiruma đã gặp gỡ, làm nhạc trong một thời gian dài trước khi chính thức biểu diễn cùng nhau tại concert Sketch a Rose - TP.HCM. Sự kết hợp của 2 nghệ sĩ Việt - Hàn gây chú ý. Bởi đây là lần đầu tiên Yiruma đồng ý làm nhạc cùng một nghệ sĩ Việt Nam.

Trước khi diễn ra concert Sketch a Rose tại TP.HCM vào cuối tuần này - ngày 8 và 9/3/2025, Hà Anh Tuấn phát hành ca khúc Dear Memory, bản tình ca do chính Yiruma đích thân sáng tác.

Gặp gỡ huyền thoại piano Yiruma trước thềm concert Sketch a Rose

Ngày 7/3/2025, Yiruma đã kịp đến TP.HCM để cùng Hà Anh Tuấn chuẩn bị cho 2 đêm concert. Ngay trước sự kiện quan trọng, nam nghệ sĩ piano Hàn Quốc đã kịp có buổi gặp gỡ thân mật với chúng tôi. Tại đây, Yiruma hào hứng chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Hà Anh Tuấn, những trăn trở trong âm nhạc cũng như cảm nhận của anh về Việt Nam.

Yiruma từng có chuyến lưu diễn đến Hà Nội vào năm 2017, do đó với anh Việt Nam có cảm giác vô cùng thân thuộc. Nam nghệ sĩ cực kỳ thân thiện, vừa xuất hiện đã nở nụ cười tươi chào hỏi mọi người. Có một điều mà Yiruma cảm thấy bất ngờ chính là hiện tại ở Việt Nam có nhiều nhà hàng Hàn Quốc hơn, giới trẻ Việt cũng mê mẩn idol Hàn Quốc. Yiruma cảm thán rằng đây chính là sự giao thoa văn hoá thú vị “thật tuyệt khi thấy những thứ mới và cũ kết hợp với nhau”. Anh bày tỏ sự yêu thích với đồ ăn Việt Nam, hai món khoái khẩu chính là phở và bánh mì. Nhận lời biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn trước hàng nghìn khán giả Việt, Yiruma bật mí anh đã chuẩn bị nhiều tiết mục thú vị, trong đó chắc chắn không thể thiếu ca khúc cả hai mới hợp tác - Dear Memory.

Hà Anh Tuấn không thích Kpop, nếu ca sĩ Việt Nam nào khác muốn hợp tác, tôi sẽ từ chối vì…

Trò chuyện với chúng tôi, Yiruma chân thành chia sẻ về ấn tượng đầu tiên khi anh gặp Hà Anh Tuấn. Hai nghệ sĩ đến từ hai đất nước, văn hoá khác nhau, điểm kết nối duy nhất là âm nhạc. Yiruma cảm thấy thân quen với Hà Anh Tuấn ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả hai trao cái ôm thắm thiết. Từ đây, Hà Anh Tuấn và Yiruma bắt tay làm nhạc. Hà Anh Tuấn thu âm mọi thứ tại Seoul. Cơ duyên hợp tác không phải ngẫu nhiên mà đến.

“Hà Anh Tuấn là một người thực sự giản dị. Khi tôi gặp anh ấy lần đầu, anh ấy đã ôm tôi thật chặt, làm tôi cảm thấy như mình đã quen anh ấy từ rất lâu rồi. Và, bạn biết đấy, cảm giác thân quen khi lần đầu gặp ai đó. Anh chàng này là một người rất tốt, anh ấy có sự chân thực trong giọng hát của mình”, Yiruma kể.

Chúng tôi bắt đầu tâm sự nhiều hơn về ấn tượng của Yiruma với Hà Anh Tuấn. Bên cạnh đó là ấn tượng của nam nghệ sĩ với âm nhạc Việt Nam.

Giữa âm nhạc của anh và Hà Anh Tuấn, “điểm chạm” khiến anh cảm thấy đồng cảm là gì? Ngoài âm nhạc, còn điều gì ở Hà Anh Tuấn làm anh rất thoải mái không?

Ồ, tôi không biết. Chắc hẳn chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, chúng tôi đã nói về âm nhạc, các thể loại. Hà Anh Tuấn nói rằng anh ấy không thực sự thích nhạc pop Hàn Quốc. Anh ấy đã đề cập đến điều đó nhưng anh ấy muốn thử làm nhạc mới với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Tôi đồng ý với điều này. Có rất nhiều thần tượng Kpop mà tôi không biết. Một số thì hay, nhưng không phải ai cũng giỏi. Ngay cả tôi cũng không thể phân biệt một cách rõ ràng vì có quá nhiều thần tượng.

Tôi đã nói với anh ấy rằng sẽ rất tuyệt nếu viết nhạc mới theo phong cách Hàn Quốc. Nhưng cũng không thể hoàn toàn phân định theo cách này. Anh ấy có giọng hát rất độc đáo, anh ấy tạo nên âm nhạc của riêng mình bằng giọng hát. Đó là điểm chúng tôi giống nhau.

Lần đầu tôi thấy Tuấn là lúc anh ấy đang luyện tập, làm ấm giọng. Tôi luôn biết anh ấy sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Tôi đã cố gắng tìm, xem lại các sân khấu anh ấy đã biểu diễn. Nó thực sự tuyệt vời.

Anh thường lấy cảm hứng sáng tác từ đâu? Trong bối cảnh hiện tại, âm nhạc ngày càng có sự pha trộn giữa nhiều thể loại khác nhau, anh có ý định thử nghiệm với những phong cách mới không?

Tôi đang lên kế hoạch kết hợp với một nhà sản xuất nhạc Hip-hop ở Hàn Quốc. Điều đó khá thú vị, tôi cũng đã viết nhạc cho các ca sĩ Hàn Quốc, một vài người hát ballad. Đôi khi tôi làm việc với nhiều nhà sản xuất để làm các thể loại khác nhau. Tôi cố gắng tạo ra cái gì đó hoàn toàn mới, không thực sự nghiêng về bất kỳ thể loại nào. Tôi cảm thấy thể loại nào cũng hiệu quả, vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ liên kết chúng thế nào.

Đó là lý do tại sao mọi thứ phù hợp với Hà Anh Tuấn. Chúng tôi lớn lên ở những đất nước khác nhau, âm nhạc khác nhau, phong cách khác nhau, nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đã gặp nhau và kết nối bằng âm nhạc. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, tôi đoán vậy.

Xin lỗi, tôi hơi lạc đề một chút. Nhưng vâng, tất nhiên là tôi thích rất nhiều thể loại, điều này luôn làm tôi phấn khích. Bất kỳ nghệ sĩ nào đến và nói “Này, tôi muốn hợp tác với bạn”, tôi sẽ đồng ý.

Tháng 5/2024, Yiruma gây chú ý khi biểu diễn ở nhà hát mang tính biểu tượng Sydney Opera House. Sau đó, Hà Anh Tuấn cũng tổ chức concert tại đây vào tháng 9. Anh cảm thấy thế nào khi một nghệ sĩ Việt Nam làm được điều này? Anh nghĩ đâu là điều đặc sắc để âm nhạc Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn?

Tôi cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng các nhạc sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam và Hàn Quốc có mối liên kết như thế này từ rất lâu rồi. Thật tốt khi biết rằng ai đó cũng giống như tôi.

Một số người Hàn Quốc không thực sự biết nhiều về nhạc Việt Nam, nhưng bây giờ biết rất nhiều. Họ đã biết nhạc đến nhạc của các bạn, thậm chí còn xem nhiều buổi diễn trực tiếp. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người hâm mộ trên thế giới đã xem tôi và các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Gần đây có một bài hát rất phổ biến ở Hàn Quốc - (pv: Yiruma hát Gwenchana - phân đoạn trong ca khúc Không Sao Cả của 7dnight)

Ý tôi là, ngôn ngữ không thành vấn đề. Nếu bạn hát bất kỳ loại ngôn ngữ nào, dù tiếng Việt hay Hàn bằng âm tiết của mình, thì đó thực sự là điều độc đáo và nguyên bản, tạo nên thứ rất đặc biệt. Tất cả khiến chúng ta trưởng thành, cải thiện và phát triển. Tôi nghĩ đây là một việc làm tuyệt vời.

Sau lần hợp tác này, ông có mong muốn quay lại Việt Nam trong những dự án âm nhạc tiếp theo không?

Nếu ca sĩ Việt Nam nào khác muốn hợp tác với tôi, tôi sẽ từ chối. Bởi vì tôi đã có Hà Anh Tuấn. Anh ấy rất nổi tiếng ở Việt Nam, đã làm rất nhiều hoạt động từ thiện và nhiều việc tuyệt vời khác. Chỉ cần nhìn vào những gì anh ấy đã làm trong suốt sự nghiệp tuyệt vời của mình. Tôi muốn theo bước Hà Anh Tuấn. Sẽ rất thú vị và là hành trình tuyệt vời.

Một trong những tác phẩm của anh - River Flows in You đến nay vẫn còn sức sống mạnh mẽ dù đã 24 năm trôi qua. Ca khúc này cũng từng xuất hiện trong chuỗi phim biểu tượng - Twillight. Thành công của River Flows in You có ý nghĩa thế nào với sự nghiệp âm nhạc của anh?

Tôi chưa bao giờ mong đợi gì từ River Flows in You. Tôi đã viết nó vào năm 2001 chỉ trong vài phút. Tôi chỉ tạo ra giai điệu đó, không coi nó như “một phần của cuốn sách vàng” hay là bài chủ đề cho album. Tôi đã nghĩ nhạc này không đủ hay. Nhưng có điều kỳ lạ đã xảy ra. Bằng cách nào đó, bài hát này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, thông qua internet. Mọi người đều biết giai điệu này, mặc dù họ không biết tên bài hát hoặc ai là tác giả. Mọi người bắt đầu chơi nhạc này, họ phát các clip biểu diễn trực tiếp ở khắp mọi nơi trên YouTube, TikTok. Nhờ đó, bài hát ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Điều đó đã đưa tôi đến đây, ở Việt Nam và các quốc gia khác nữa.

Vâng, bài hát đó là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu không có người nghe bài hát đó, tôi sẽ không bao giờ ở đây…

Ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, Yiruma được biến đến như “huyền thoại tán gái”, âm nhạc của anh xây dựng đời sống riêng dưới thời làn sóng Hallyu nở rộ cùng hàng loạt nhóm nhạc thần tượng Kpop. Đã có rất nhiều bạn nam học cách chơi nhạc cụ các ca khúc của anh để đi tỏ tình, hay có cả những người viết lời Việt trên nền nhạc của anh và trở thành hit tại Việt Nam. Có khoảnh khắc nào trong cuộc sống anh cảm thấy âm nhạc của mình thì ra có sức ảnh hưởng đến vậy?

Tác động như thế nào nhỉ? Mỗi lần tôi đi xung quanh... Đặc biệt là khi trên máy bay, nhạc của tôi được phát. Hay như trong taxi, tài xế thực sự phát nhạc của tôi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật vui khi nghĩ đến rất nhiều nơi đang phát nhạc, biết nhạc của tôi. Điều đó thúc đẩy tôi tiếp tục sáng tạo, viết nhạc mới. Tôi muốn viết nhạc hay hơn.

Âm nhạc của Yiruma thường được nhận định là mang lại cảm giác thư giãn cho người nghe. Anh nghĩ gì khi âm nhạc của mình có thể cải thiện tâm trạng và sức khoẻ cho mọi người?

Đó là điều khiến tôi thực sự lo lắng (cười). Mọi người nghe nhạc của tôi khi họ không ngủ được, họ nghe nhạc của tôi rồi ngủ thiếp đi, thế thì không thể nhớ giai điệu đâu. Tôi biết rằng âm nhạc, giống như bản nhạc piano mà tôi viết, khiến mọi người thực sự bình tĩnh và xoa dịu tâm trí. Tôi biết âm nhạc có tác dụng trị liệu, chữa lành. Nhưng đó không phải là ý định của tôi khi viết nhạc. Bằng cách nào đó, cuối cùng lại trở thành mục đích của tôi. Tôi muốn mọi người cảm thấy thư giãn và tự chữa lành cho bản thân khi nghe nhạc tôi viết.

Cám ơn anh Yiruma. Chúc buổi diễn của Hà Anh Tuấn và anh diễn ra tốt đẹp.